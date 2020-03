Mexická rallye v cíli: Ogier vyhrál, soutěž skončila dříve

Francouz Sebastien Ogier Ogier (Toyota Yaris WRC) vyhrál Mexickou rallye, třetí podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích. Současně se dostal do vedení v průběžném pořadí šampionátu. Soutěž byla předčasně ukončena po dvou dnech, aby se účastníci dokázali vrátit do Evropy kvůli opatřením, které vyvolala pandemie koronaviru.

Sobotní program završili po třech opakovaných průjezdech erzetami na šotolině další dvě kola na soutěžním okruhu plus odlišné měřené úseky hned vedle servisního parku. V souhrnu to představovalo 133,74 kilometrů.

Jelikož jezdci absolvovali alespoň 75 procent z celkového množství soutěžních kilometrů, uděloval se plný počet bodů. Nedošlo ovšem na bodově dodatečně hodnocenou Power Stage, která se měla jet na konci soutěže v neděli navečer středoevropského času.

Lídr kontroloval situaci

Šestinásobný mistr světa Ogier se dostal na první místo po čtvrté rychlostní zkoušce a ačkoliv byli soupeři za ním časově blízko, neztratil rozvahu. „Na začátku druhého dne jsem měl pocit, že motor nemá výkon, ale při pohledu na časy se ukázalo, že je všechno pořádku. V sobotu dopoledne bylo nutné jet opatrně, aby člověk neudělal na spoustě kamenů defekt. V dalším průběhu se nám dařilo zvyšovat náskok. Podle mě se tahle rallye neměla nikdy konat. Mám proto smíšené pocity. Nechtěl jsem jet, přesvědčili mě, abych to udělal. Celý víkend byl vůz bezchybný, spolehlivý a rychlý. Celkově máme dobré body pro mistrovství, které se budou na podzim hodit. Teď chci být co nejdříve doma se svou rodinou,“ hodnotil Ogier své mexické vystoupení. Francouz vyhrál poprvé od loňské zářijové Turecké rallye a premiérově se mu to podařilo s Toyotou.

Obhájce titulu Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) začal soutěž na šestém místě, po třetí erzetě vedl, ale na RZ4 měl problémy se zavěšením pravého zadního kola, které však dokázal před další zkouškou s navigátorem opravit. Z osmého místa se propracoval až na druhé, což se mu podařilo po RZ19. Po havárii na Rallye Monte Carlo, si Estonec zopakoval stříbrnou příčku ze Švédska. „Dělal jsem, co to šlo, ale pocitově to bylo hodně špatné. Auto v sobotu bohužel vůbec nefungovalo,“ konstatoval v cíli.

Mladík se raději učil

Nenápadný výkon předvedl Fin Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC), který jezdil od třetí zkoušky na druhém místě, ale nakonec podlehl o deset sekund Tänakovi a skončil třetí. V průběhu Mexické rallye byl v jednotlivých zkouškách dvakrát druhý a pětkrát třetí. Nakonec přivezl modrému oválu cenné body poté, co jeho krajanovi a týmovému kolegovi v jedné osobě Esapekka Lappimu kompletně shořel jeho speciál po osmé erzetě již první den soutěže.

Ve hře o třetí místo byl po pátečním programu devatenáctiletý Kalle Rovanperä, ale hned na úvodní erzetě dlouhé 25 kilometrů o šanci přišel. „Vyráželi jsme na trať jako druzí a čistili trať klukům, co jeli za námi. V některých pomalých a riskantních úsecích jsem byl příliš opatrný, což se projevilo na čase. Mělo to vliv na naší taktiku. Rozhodl jsem se učit, jak čistit trať a zbytečně neriskovat,“ uvedl Rovanperä, který byl v cíli hodnocen na pátém místě.

Čtvrté místo patřilo v cíli Velšanovi Elffynu Evansovi a jeho bodový zisk pomohl Toyotě posílit vedoucí pozici v hodnocení Poháru konstruktérů (značek). „Nebyl to pro nás snadný víkend. Po dobrém začátku jsme udělali v sobotu odpoledne několik drobných chyb a přišli tak o šanci pokusit se zaútočit nalepší výsledek. Jsem sice trochu zklamaný ze svého výsledku, ale všechny tři Yarisy WRC jsou v cíli a hodně vpředu, což je důkaz síly týmu a vozu,“ uvedl Evans.

Kdy uvidíme další rallye?

Původně měla následovat Chilská rallye, jež měla loni úspěšnou premiéru v šampionátu. Již loni v prosinci však byla zrušena s ohledem na vnitropolitickou situaci. Následovat měla Argentinská rallye, která však byla zrušena po zavedení zdravotních a bezpečnostních opatření argentinské vlády. Další v programu šampionátu jsou Portugalská rallye (21.-24. 5.), ale otázkou je, jaká budou další opatření proti pandemii koronaviru v Evropě. Po ní by měla následovat italská Rallye Sardinia (4.-7. 6.) a do Evropy se mistrovství světa vrátí po červencové Safari rallye až začátkem srpna ve Finsku.

Konečné pořadí Mexické rallye

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 2:47:47,6; 2. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +27,8; 3. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +37,9; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +1:13,4; 5. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +2:20,5; 6. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) +10:29,3; 7. Gryjazin, Fedorov (Rus./Hyundai i20 R5) +12:27,0; 8. Bulacia Wilkinson, Bernacchini (Bolívie, It./Citroën C3 R5) +13:37,5; 9. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +13:56,5; 10. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 R5) +15:32,2; 11. Fernandez, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia R5 evo) +17:48,6; 12. Triviňo, Martí (Mex., Šp./Škoda Fabia R5) +21:00,4; 13. Cordero, Hernández (Citroën DS3 R5) +25:32,9; 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia R5 evo) +27:10,8; 15. Coyne, Joyce (Ir./Ford Fiesta R5) +40:02,2; 16. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +42:38,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 13 rallye):

Jezdci: 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 62; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 54; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 42; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 40; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 38; 6. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 26; 7. Lappi (Fin./Ford Fiesta WRC) 24; 8. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 9. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 8; 10. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) 8; 11. Breen (Ir./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 12. Gryjazin (Rus./Hyundai i20 R5) 6; 13. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Citroën C3 R5) 4; 14. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 15. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 2; 16. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 1; 17. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 1; 18. Veiby (Nor./Hyundai i20 R5) 1.

Značky: 1. Toyota 110; 2. Hyundai 87 3. Ford 63.

Vedení v soutěži: Ogier 39, Evans 17, Neuville 9, Tänak 2.

Vyhrané zkoušky: Neuville 26; Tänak 14, Ogier 12, Evans 9, Rovanperä 3, Sordó 2.

Dalším podnikem je Portugalská rallye (21.-24. 5.).