Mexická rallye po RZ6: Ogierův nástup, problémy Tänaka

Účastníky soutěže čekaly na úvod dva tradičními průjezdy pestrými ulicemi a tunely města Guanajuato. Páteční dopolední program tvořily čtyři erzety v celkové vzdálenosti 65 kilometrů a jejich součástí byl také průjezd zkouškou zvanou El Chocolate (31,45 km).

Šampion létal nahoru a dolů

Turbulentní mexické dopoledne zažil Tänak, který vyhrál třetí zkoušku (31,75 km) a dostal se na první místo. Ovšem hned v následujícím měřeném testu měl na začátku problémy, které odhalil pohled na poškozenou pravou zadní část jeho vozu. Pohled kamery do vozu odhalil nervozní chování jezdce i navigátora Järveojy, ale jejich rodné estonštině nikdo nerozuměl. Ovšem hned v další zkoušce byl Tänak znovu nejrychlejší. „Měli jsme poškozený zadek auta, ale podařilo se nám to na přejezdu mezi zkouškami opravit,“ vyprávěl později už ochotně jezdec.

Francouz Ogier v úvodních dvou městských erzetách nikam nespěchal a začal jako šestý. Po Tänakových problémech se dostal na první místo, které držel po pátečním dopoledni s převahou 9,7 sekundy. „Začátek soutěže je tady dost poutavý, ale rallye začala až v pátek. Třetí startovní pozice byla výhodná, ale na El Chocolate to stejně hodně klouzalo. Celkově to bylo dost náročné, protože jsme se museli vyhýbat velkému množství kamenů, které se objevovaly v jízdní stopě,“ popisoval Ogier své postřehy. Rád by dosáhl na šestou výhru v Mexiku, díky níž by vyrovnal historický počet vítězství své slavného krajana Sebastiena Loeba.

Lídr nechtěl mluvit

Finský tovární jezdec Fordu Teemu Suninen nejezdil extrémně rychlé časy, ale přesto se dokázal na začátku soutěže probojovat na druhé místo. „Na první pohled asi nic úchvatného. Z mého pohledu to byla celkem dobrá jízda, jenom na třetí zkoušce jsem už v jejím závěru ztrácel rytmus,“ hodnotil svůj výkon.

Zatím třetí místo patří Belgičanovi Thierry Neuvillovi (Hyundai i20 Coupé WRC), který vyhrál první dvě městské zkoušky a také RZ6. Po ní je na třetím místě a na Suninena ztrácel jen 0,6 sekundy. „Každá vteřina se může na konci soutěže počítat. Začali jsme celkem zostra, ale na třetím testu bojovali s nastavením. Hodně nám klouzal zadek auta, ale povedly se nám úpravy nastavení a já mohl začít tlačit,“ vyprávěl Neuville.

Vedoucí jezdec šampionátu Elffyn Evans (Toyota Yaris WRC) doplatil na svou pozici, kdy jako lídr seriálu startuje v pátek první. Musí tak čistit trať a zjevně na to doplácel. Se svou situací bojuje a zatím je pátý, 19,1 sekundy za vedoucím Ogierem, týmovým kolegou. Své výsledky zatím nechtěl v cíli jednotlivých zkoušek nijak komentovat.

Průběžné pořadí (po 6 z 24 RZ)

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 46:50,3; 2. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +9,7; 3. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé) +10,3; 4. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +16,6; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +19,1; 6. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +31,4; 7. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +38,6; 8. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +46,9; 9. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) +2:39,8; 10. Gryjazin, Fedorov (Rus./Hyundai i20 R5) +3:03,2; 11. Bulacia Wilkinson, Bernacchini (Bolívie, It./Citroën C3 R5) +3:11,2; 12. Fernandez, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia R5 evo) +4:30,8; 13. Sordó, Del Barrio, Nagle (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +5:19,6; 14. Triviňo, Martí (Mex., Šp./Škoda Fabia R5) +5:44,9; 15. Cordero, Hernández (Citroën DS3 R5) +6:58,7; 16. Veiby, Adersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 R5) +7:29,5; … 20. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia R5 evo) +10:39,7;

Zbývající program Mexické rallye 2020

Pátek (13. března) – 22.45 RZ7 (31,45 km), 23.43 RZ8 (17,24 km). Sobota (14. března.) – 00.41 RZ9 (13,69 km), 2.21 RZ10 (2,33 km), 2.26 RZ11 (2,33 km), 3.14 RZ12 (0,73 km).

Sobota (14. března) – 15.58 RZ13 (24,96 km), 17.01 RZ14 (16,99 km), 18.08 RZ15 (21,78 km), 21.56 RZ16 (24,96 km), 22.59 RZ17 (16,99 km). Neděle (15. března): 00.08 RZ18 (21,78 km), 1.38 RZ19 (2,33 km), 1.43 RZ20 (2,33 km), 2.26 RZ21 (0,73 km).

Neděle (15. března) – 15.38 RZ22 (33,61 km), 16.56 RZ23 (12,76 km), 18.18 RZ24 (9.64 km).

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.