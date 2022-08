MG poodhaluje svůj vlajkový sedan MG7, prvního člena prémiové série Black Label

Premiéra vlajkového modelu MG7 sice proběhne až 17. srpna, přesto již nyní původně britská značka (nyní v rukou největšího čínského automobilového koncernu SAIC) nabízí další ukázku nového modelu, který je mimořádně významný. Jde totiž také o první vůz z tzv. série Black Label.

Začněme ale od samotného označení MG7, které se v historii automobilky neobjevuje poprvé. Již mezi lety 2007 až 2013 totiž značka nabízela model s tímto názvem, tehdy se však jednat o lehce upravený (a také starší) Rover 75. Druhá generace modelu však přináší výraznou změnu.

Automobilka vsadila na zcela nový design, který by měl posunout renomé značky na vyšší úroveň. Ostatně nové MG7 je první vozem z již zmiňované série označované Black Label, která má důrazem na design a prémiové vlastnosti pomoci posunout značku do prémiového segmentu.

Design vozu přitom už na první pohled zaujme výraznou siluetou fastbacku, který připomíná tvary Audi A7. Vpředu zaujmou poměrně agresivně tvarované a relativně tenké LED světlomety, pod kterými je široká maska chladiče s mohutnými bočními nasávacími otvory. Protáhlá kapota pak jen podtrhuje sportovnost vozu.

Kromě pozvolna klesající střechy vidíme při pohledu z profilu také elegantní boční linie a svalnatě vystouplé zadní blatníky, umocňující dominantní postavení vozu. Napříč celou jsou umístěny LED svítilny s moderní grafikou, nad nimi je decentní integrovaný spoiler, zatímco dole vidíme difuzor a čtyři koncovky výfuku, prozrazující přítomnost spalovacího motoru.

Oficiální parametry vozu zatím neznáme, podle čínských médií by však měl měřit 4.884 mm na délku, 1.889 mm na šířku a 1.447 mm na výšku. MG7 tak bude zřejmě menší než německé trio Audi A7, Mercedes-Benz CLS nebo BMW 8 Gran Coupe, tvořící tento segmentu, současně by však MG mohlo být i výrazně levnější.

Snímky kabiny zatím nemáme k dispozici, čínské automobilky ale obvykle nešetří prostorem na zadních sedadlech, technologickou výbavou ani prémiovým čalouněním. První střetnutí s vozy MG na českém trhu přitom ukázalo, že i provedení může být na poměrně vysoké úrovni.

Pod kapotou by se mohl objevit 2,0litrový turbem přeplňovaný čtyřválec, který podle kolegů z Car News China ve vrcholné výbavě 405 VTGI Trophy nabídne až 189 kW (cca 257 k) a 405 Nm točivého momentu. Přenos výkonu na kola by pak měla zajišťovat osmirychlostní automatická převodovka ZF.

V nabídce by měla být také slabší motorizace 300 VTGI, pod jejíž kapotou se očekává 1,5litrový přeplňovaný motor z MG6, nabízející údajně nejvyšší výkon 136 kW (cca 185 k) a 300 Nm točivého momentu. O přenos výkonu na kola by se měla starat sedmistupňová dvouspojková převodovka. V příštím roce by pak nabídku měly doplnit také plug-in hybridní motorizace.

Jak už jsme zmiňovali v úvodu, nové MG7 bude oficiálně představeno 17. srpna. V nabídce značky se MG7 umístí na absolutním vrcholu, takže pod sebou nechá sedany MG5 a MG6. Navzdory přítomnosti značky MG i na světových trzích se však očekává, že MG7 zůstane výhradně čínskou záležitostí, tedy především v čistě spalovací verzi. Plug-in hybridy by však mohly mít šanci dostat se i za hranice domácího trhu.