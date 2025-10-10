MG představuje svůj největší model. Míří do Evropy a sveze se v něm každý
Na auta s logy MG jsme si už v našich ulicích zvykli, v budoucnu možná budou ještě viditelnější. Automobilka totiž představila svůj první elektrobus, který má zamířeno právě do Evropy.
Nabídka automobilky MG je už i v Evropě docela široká, a tím největším, co se zde dá koupit, je SUV HS. Nově ale čínský výrobce uvedl model, do kterého by se HS vešlo i několikrát. S novým MG iEV12 se totiž tradiční značka s původem v Anglii poprvé pouští do světa autobusů.
Na začátku října se novinka poprvé ukázala, a to rovnou na evropské půdě, na výstavě Busworld v Bruselu. Právě pro Evropu je nový bus určen a na jeho designu a vývoji se podle značky podílela pobočka MG v Británii. Žádný designový úlet to každopádně není, největší MG všech dob vypadá jako docela standardní moderní elektrobus.
Na jeho výrobu si MG založilo novou podznačku MG Commercial, vystavený bus je však stále jen koncept. Výhodou pro MG je, že nemuselo začínat zcela od nuly. Podvozek a techniku totiž získalo od značky Sunwin, která se zaměřuje právě na autobusy a také spadá pod koncern SAIC. Když se podíváme do nabídky Sunwinu, ihned padá také argument o evropském designu. MG totiž v podstatě přeznačkovalo elektrobus Sunwin iEV12, který se vyrábí od roku 2018. To je ostatně pro MG běžné a stejným stylem jsme už v Evropě dostali modely jako Marvel R nebo MG5 EV.
MG iEV12 je dvanáctimetrovým elektrobusem kategorie I a je postaveno na podvozku nazvaném MG B12E. Baterie využívají konstrukci cell-to-pack a mají výšku 140 mm. Na výběr jsou dvě kapacity – 417 kWh a 489 kWh – v závislosti na konfiguraci busu. Maximální dojezd je dle webu MG až 400 km. Výkon MG nezveřejnilo, podívat se ale můžeme na již provozovaný Sunwin iEV12. Ten má elektromotor Siemens o výkonu 230 kW.
Výrobce autobusů Sunwin byl založen v roce 2001 jako společný podnik mezi SAIC a Volvem. Zpočátku také využíval techniku ze Švédska a nesl logo Volvo, od roku 2016 je ale Sunwin v plném vlastnictví SAIC a využívá pouze vlastní značku. Aktivní je i na exportních trzích a vedle autobusů produkuje také trolejbusy.
Zdroj: MG, zdroj foto a video: MG