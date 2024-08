MG se vysokému clu na elektromobily možná vyhne. Auta může dovážet i z Thajska

Paradoxně to byli někteří představitelé evropských automobilek, kdo se stavil na stranu těch, kteří byli proti dodatečným clům na konkurenční čínská auta s lokálně bezemisním pohonem. Bojí se totiž, že čínská vláda přijde s protiopatřeními, která poškodí (nejen) evropské výrobce na tomto největším automobilovém trhu světa.

Pokud ovšem čínská komunistická vláda přímo či nepřímo dotuje tamní značky, které díky tomu produkují elektromobily až za dumpingové ceny (minimálně z našeho pohledu), odpověď ze strany Evropské unie byla nutná.

Jak vypadá neférová čínská podpora? A bude muset MG výrazně zdražit? Ondřej Šámal Ekonomika

Po korekcích z uplynulých dnů dosahují dodatečné sankce až 36,3 procent, přičemž koncernu SAIC, matky značky MG a výrazný příjemce podpory ze strany čínských úřadů, se týká právě tato nejvyšší hodnota. Spolu s klasickým clem by tudíž v Číně vyráběná elektroauta byla na trzích zemí EU postižena dohromady až 46,3% přirážkou.

MG se ovšem vysokému clu u svých lokálně bezemisních modelů může vyhnout. Stačí do Evropské unie importovat vozy z nečínských továren.

MG4 XPower, ukázka • Svět motorů TV

Od listopadu loňského roku totiž velmi populární hatchback MG4 vzniká také v thajském Chonburi. Situace ovšem není tak jednoduchá, jak se zdá.

SAIC, potažmo MG totiž musí zajistit, aby minimálně 40 procent komponentů ve voze bylo thajského původu, jinak Evropská unie nebude tato auta klasifikovat jako vyrobená v Thajsku. Země navíc nemá s EU žádnou obchodní dohodu, tudíž se předpokládá, že i tak by se na importovaná MG4 vztahovala přirážka ve výši zhruba deseti až dvaceti procent. V MG ovšem doufají, že by thajská vláda s představiteli Evropské unie do konce tohoto roku stihla obchodní smlouvu uzavřít, což by vzájemný obchod výrazně zjednodušilo a zlevnilo.

Čínské automobilky žádají odvetná cla na evropské importy Marek Bednář Ekonomika

I kdyby vše klaplo, do Evropy by nakonec zamířilo pouze MG4. To sice v rámci elektrických modelů značky dělá v Evropě největší objemy, dostupný crossover MG ZS, atraktivní Marvel R a kombi MG5 by se kvůli svému stoprocentně čínskému původu vysokým clům nevyhnuly.