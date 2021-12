Mini Cooper S ALL4 Countryman – Stylovka s kempingovou výbavou

Countryman je sice největším modelem v nabídce automobilky Mini, stále jde ale o kompaktní SUV, které se délkou karoserie podobá například Škodě Kamiq. A Kamiq je zase nejmenším crossoverem české značky – tedy pokud budeme počítat evropské modely, indický Kushaq nebo čínský Kamiq jsou ještě menší. Countryman na délku měří 4.297 milimetrů, Kamiq 4.241 mm.

Ani velikostí zavazadlového prostoru Mini zrovna neohromí, základní objem činí 450 litrů.

I tohle „málo“ ale stačí, aby se Countryman dokázal proměnit v zajímavé kempingové auto, s nímž můžete občas vyrazit na nějaké to dobrodružství spojené s krátkým pobytem v přírodě. Ale častěji spíš v kempu.

Pomůže vám v tom kempingová vestavba. Jednu takovou, navrženou, aby se do Countrymana akorát vešla, vyrábí česká společnost Egoé nest. Jmenuje se Nestbox Camper a poskytuje zázemí pro přípravu jídla, tekoucí vodu, nějaké ty odkládací prostory, šikovné doplňky a také rozkládací lůžko.

U našeho vozu měla být vestavba ještě obohacena o střešní stan Hussarde Duo, který by teoreticky mohl být opravdu šikovným doplňkem, výrazně zvyšujícím obytné možnosti. Bohužel to nevyšlo. Krátce před testem se totiž kdosi pokusil stan ukrást a při svém pokusu poničil zámky. A s poškozenými zámky na střeše zvedací stan mít nechcete. Takže jsem dostal Mini jen s vestavbou.

Umí toho dost

Nestbox Camper patří mezi nejmenší vestavby českého výrobce a stejně jako ostatní typy se instaluje do zavazadlového prostoru. Není v něm pochopitelně ukotvena napevno, takže ji lze z kufru vyjmout. Nebo spíš obráceně: dá se předpokládat, že častěji bude Countryman jezdit bez ní, takže výhodou je spíš fakt, že ji můžete mít připravenou v garáži a do zavazadelníku vsadit, až ji budete potřebovat. Lze to docela snadno. Konstrukce sice váží 75 kilogramů, ale můžete si ji rozdělit na několik částí.

Vestavbu si představte jako korpus se dvěma moduly. Jeden je integrovaný napevno, druhý je vyjímatelný. Vestavba sedí na kolejničkách, takže ji můžete z kufru povytáhnout směrem ven. A k tomu se dá ještě různě hýbat dalšími částmi.

Výsledkem je velké „šuple“, v němž najdete „polní kuchyni“ s dvouvařičem, dvěma kartušemi na plyn, úložným šuplíkem na kuchyňské potřeby či potraviny a malou vyklápěcí plochou na přípravu jídla. Tato část představuje vyjímatelný modul.

Napevno integrovaný je díl, který má na starost vodu. Zahrnuje skládací dřez (nebo umyvadlo) bez odtoku, nasazovací baterii s kohoutkem, hadici se sprchovou hlavicí, 16litrový kanystr na vodu se sacím čerpadlem na 12V, hygienickou taštičku a skládací prkénko s nožíkem. Zajímavé je, že prkénko s dřezem si před použitím prohazují místa: rozložený dřez přijde do vykrojení, v němž je standardně složené prkénko, to zase po vyjmutí ze svého fleku přikryje díru po složeném dřezu.

V pravé části najdeme největší úložný prostor, který výrobce doporučuje jako místo pro chladící tašku. Horní část – víko – pak dobře poslouží jako pracovní plocha. Hezkým detailem je přítomnost sekyry.

Důležitou součástí vestavby je rošt, který si musíte složit z několik dílů a příček, a matrace. Hotové lůžko poskytuje plochu dlouhou 1.950 a širokou 1.010 milimetrů. Takhle to zní dobře, ve skutečnosti ale narazíte na několik nepříjemností.

Abyste vůbec mohli začít skládat, musíte skoro všechny věci z auta vyházet ven, protože je uvnitř jednoduše není kam odložit. Kufr zabírá vestavba, na zadní sedačky se složí opěradla a na ně pak rošt. Dát je můžete snad dopředu nebo do prostoru před zadními sedadly, ale ideální to není.

Protože je interiér Countrymanu poměrně krátký, je také potřeba přes položením roštu odsunout přední sedačky. A když už se vám povede vytvořit lůžko, zjistíte, že v kabině stejně není moc místa na vyloženě pohodlný spánek. Spací prostor je docela blízko stropu a neohromí ani šířkou. Ta činí zhruba jeden metr, to je podle mě šířka maximálně pro jednoho dospělého. Já osobně bych ještě řešil nějaké zatemnění, bez něj se v autě nevyspím.

Lůžko od Egoé nest bych každopádně bral spíš za náhradní řešení, nebo místo pro děti. Kdybych jezdil sám či v páru, rozhodně bych dal přednost střešnímu stanu a rošt s matrací bych si odpustil.

Mini Cooper S ALL4 Countryman

Jinak je ale vestavba šikovná. Z Mini pochopitelně nedělá klasický obytňák, to je vám určitě jasné. Countryman nepřemění v auto, v jehož útrobách můžete strávit týden, když na to přijde. Chybí tu samozřejmě toaleta, venkovní sprchu nemůžeme považovat za plnohodnotnou, interiér není tak dobře odhlučněný jako u velkého obytného vozu (stan už vůbec ne) a využití jednotlivých modulů do určité míry ovlivňuje počasí. Při práci s nimi jste totiž prakticky venku, chrání vás především zvednuté dveře zavazadelníku.

I přes tyhle limity se mi ale řešení od Egoé nest líbí. Můžete mít díky němu kempingový vůz jen tehdy, když chcete nebo potřebujete. A pokud se chystáte na krátký výlet někam do divočiny nebo na nějaké odlehlejší místo, poslouží skvěle. V případě delšího výletu už asi bude potřeba občas zakotvit v kempu.

A jaké je auto?

Testovaný Countryman Cooper S ALL4 spoléhá na turbodmychadlem přeplňovaný zážehový čtyřválec s dvoulitrovým objemem, který poskytuje maximální výkon 131 kW a nejvyšší točivý moment 280 N.m. Motor spolupracuje s osmistupňovou automatickou převodovkou, auto má také pohon všech kol.

Jde o příjemnou kombinaci. Dvoulitr je v nižších otáčkách krásně kultivovaný, v těch vyšších přidává výraznější zvuk, který ovšem ve sportovním režimu zní poněkud uměle. Také síly má motor dostatek – a to nejen na bezpečné předjíždění nebo do prudkých stoupání s plně naloženou kabinou, ale také na to, abyste si občas v duchu řekli, že tohle auto jede moc hezky.

Chválu si čtyřválec zaslouží zejména za schopnost fungovat ve velice širokém spektru otáček. Ani v hodně nízkých se nedusí, neduní, ani nevibruje, sbírá se z nich krásně. Ve středním pásmu pak pracuje nejlépe, ale rozhodně si nechá líbit i výlety k omezovači. Takto si představuji maximálně uživatelsky přívětivou pohonnou jednotku.

A skvěle jí sekunduje samočinná převodovka, která řadí, jak má, nezmatkuje a kvalty mění svižně a hladce.

Stejně skvělý dojem na mě udělaly i jízdní vlastnosti. Countryman potěšil z mého pohledu ideálním kompromisem mezi agilitou a komfortem. Jen upozorňuji, že auto bylo vybaveno zimními pneumatikami jiných rozměrů, než najdete v přehledu výbavy. Zatímco letní obutí tvoří devatenáctipalcová kola s pneu rozměru 225/45, testovaný kousek stál na osmnáctkách se zimními gumami 225/50.

Countryman je sice tuhý crossover, ale tím „správným způsobem“: během jízdy totiž působí především kompaktně, solidně a tak nějak „utaženě“. Při jízdě tak sice cítíte nedokonalosti povrchu pod vámi, zaznamenáte je, ale nemusíte je také prožívat. Tužší nastavení podvozku totiž neznamená rovnou prkennost, k té má SUV od Mini hodně daleko. Auto velice dobře tlumí nerovnosti všeho druhu a ani na hodně rozbité silnici nepříjemně nedrncá, kola neodskakují. Do kabiny navíc od kol neproniká žádný výrazný hluk.

Vyvážený „setup“ se přesvědčivým způsobem projevuje také v zatáčkách. Countryman se hezky stáčí, dlouho odolává nedotáčivosti a ani se přehnaně nenaklání. Crossover celkově působí velice stabilně, dokonce mu nedělají problém ani velice ostré změny směru. Tenhle dojem jsem měl i přes zimní obutí.

Do seznamu pochval musím zařadit také interiér. Provedení prostorné kabiny je vyloženě prémiové, což se projevuje nejen na kvalitním zpracování a výběru materiálů, ale také třeba na nápaditém provedení ovládacích prvků. Na mysli mám především „páčkovité“ přepínače, ty jsou jednoduše boží. Infotainment s 8,8palcovým dotykovým displejem je převlečeným systémem známým z BMW, takže potěší možnost ovládání kruhovým ovladačem a tlačítky na středovém tunelu. Vyhovovaly mi také sedačky, spíš tužší, příjemná je pozice za volantem a osobně mám i rád výhled ven přes specifické čelní sklo, které je od vás daleko a je poměrně malé a skoro kolmé.

Stále jsem si naopak nezvykl na rozmístění ovládacích prvků na multifunkčním volantu. Tlačítka jsou příliš vystouplá a příliš blízko věnci, takže jsem je pravidelně omylem mačkal částí dlaní. Volant se navíc kvůli výrazně tvarovaným panelům s tlačítky celkově hůř drží. Nelíbí se mi ani digitální přístrojový panel s lacině vyhlížejícím displejem s nudnou grafikou, nic moc rozlišením a hlavně nepříliš dobrou čitelností na přímém slunci.

Mini Cooper S ALL4 Countryman

A spotřeba? Auto jsem vracel s dlouhodobým průměrem 9,6 l/100 km, ale třeba mimo město jsem se dokázal v pohodě pohybovat za 6 až 7 litrů na sto kilometrů.

Co za to?

Mini Countryman je prémiový vůz, takže se dá čekat „prémiová cenovka“. Testované provedení Cooper S ALL4 začíná na částce 920.400 Kč, příplatková výbava ovšem cenu zvedla daleko za milion korun – na 1.289.964 Kč.

A jestli ještě zatoužíte po kempingové výbavě Nestbox Camper od Egoé nest, připravte si navíc 111.200 Kč. A pak je tu ještě ten stan Hussarde Duo, ten můžete mít za 66.100 Kč...

Plusy

Prostorný a stylový interiér

Příjemný motor, rychlá převodovka

Praktická kempingová vestavba

Zajímavý vzhled

Skvělé jízdní vlastnosti

Minusy

Digitální přístrojovka vyhlíží lacině

Vnitřní lůžko není tak praktické