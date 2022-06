Místo Fabie Scala. Nadšenec navrhl alternativní rallyeový speciál

Nový soutěžní speciál je samozřejmě postavený na základě nejnovější čtvrté generace Fabie. Vývojáři ze Škoda Motorsport právě dokončují vývoj a chystají se na jeho homologaci. K představení veřejnosti by mělo dojít v nejbližších dnech.

Podle pravidel pro kategorii Rally2, pro níž je Fabia navržena, musí závodní auto vycházet ze sériového modelu a musí mít stejnou karoserii. Výjimku představuje možnost rozšířit auto pomocí blatníků a nárazníků, dále pak konstruktéři mohou do podlahy zabudovat tunel pro vestavění pohonu všech kol. Koncept přední i zadní nápravy závodního auta musí být typu McPherson. Podvozkové díly si ve Škodě Motorsport vyvíjejí sami - a s běžnou produkční škodovkou pochopitelně nemají nic společného. Totéž platí o převodovce.

Zato u motoru se vyžaduje, aby vycházel ze sériové jednotky, ta ovšem může pocházet z jiného sériového vozu koncernu Volkswagen. Pro kategorii Rally2 musí mít motor maximální objem 1,6 litru.

Škoda Motorsport už dříve prozradila, že přeplňovaná šestnáctistovka prošla důkladnou revizí, že nabízí vyšší výkon, účinnější chlazení i mazání a rychlejší elektroniku. Tomu byla přizpůsobena také převodovka, u níž byla současně prodloužena životnost. Celá karoserie byla zesílena a podvozek dostal delší dráhy odpružení pro více přilnavosti v extrémních podmínkách.

Co kdyby se ale v Mladé Boleslavi rozhodli, že po letech nahradí Fabii v rallye jiným vozem? Pokud by tak učinili, zřejmě by se vzhledem k rozměrům sáhlo po kompaktním modelu Scala.

A právě s představou rallyeové Škody Scala si hraje retušér David Lopata, který právě takový soutěžní stroj virtuálně navrhl. Zajímavé je, že prvotním impulsem byl koncept Škoda Vision RS, sportovně vyhlížející předobraz Scaly z roku 2018.

Davidovi se automobil tak líbil, že ho napadlo, jak by vypadal jako rallyeový speciál. Všimněte si, že virtuální závoďák má takřka stejný přední nárazník jako Vision RS. Jinak na voze najdeme tradiční soutěžní detaily jako vytažené blatníky, velký spoiler, výrazný difuzor a podobně.

Tak co říkáte, líbila by se vám Škoda Scala víc než závodní Fabia?