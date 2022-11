Mitsubishi Eclipse opět jako kupé? Vypadat by mohlo takhle

Jde samozřejmě o označení Eclipse. To v současnosti, ještě s přídomkem Cross, nese kompaktní crossover vyráběný od roku 2017.

Značka tehdy oživila jméno, používané v letech 1989 až 2011 pro sportovně laděný model, který existoval ve čtyřech generacích. Nejznámější je jako kupé, od roku 1996 se však produkovala také otevřená verze.

Video se připravuje ...

Technika se v průběhu let pochopitelně měnila, všechny generace ale měly motor uložený vpředu a pohon předních kol. První dvě "pokolení" byla dostupná i jako čtyřkolky.

Přestože se nedá předpokládat, že by se Mitsubishi v blízké budoucnosti vrátilo k modelu Eclipse ve formě sportovně střiženého kupátka, najdou se nadšenci, kteří by si takový comeback představit uměli.

Patří mezi ně i grafik webu Kolesa, který přichází s vlastní představou moderního kupé Eclipse. Při návrhu přitom vycházel z myšlenky, že když už by se japonská automobilka do takového dobrodružství pustila, využila by kvůli úspoře nákladů na vývoj existující techniku.

A protože třetinový podíl v Mitsubishi Motors vlastní Nissan a značka je součástí aliance Renault–Nissan–Mitsubishi, dárcem techniky by mohl být nový Nissan Z. Tedy kupé s vidlicovým biturbo šestiválcem pod kapotou a pohonem zadních kol.

Příbuznost konceptu Eclipse s Nissanem Z je jasně patrná také po designové stránce, Mitsubishi se od "zetka" liší především odlišně koncipovanou přídí s jiným nárazníkem a specifickými světlomety. Přepracována byla také záď - opět s odlišnými svítilnami.

Líbil by se vám návrat Mitsubishi Eclipse v této podobě?