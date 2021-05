Mitsubishi L200 Plus Double Cab Instyle – Sympatický pick-up na každý den

Testované Mitsubishi L200 je krásným důkazem, navíc ještě hezky ilustruje bohaté možnosti individualizace, které jsou pro tento pick-up k dispozici. Možná si ostatně pamatujete, že loni v létě Ondra testoval L200 v expediční verzi Rock Proof, vybavené střešním stanem a rozsáhlejšími úpravami, které pozvedly schopnosti vozu mimo silnice.

Tentokrát se české zastoupení značky vydalo jiným směrem, u nového speciálu se zaměřilo na chování na silnici, na každodenní používání, na styl, na emoce. Proto vzalo pick-up v nejvyšší výbavě Instyle, zvolilo nápadný oranžový lak karoserie, přidalo výrazný polep a přihodilo doplňky jako zadní rám, LED rampu na střeše nebo kryt korby. Základem „stavby“ je navíc provedení L200 Plus, novinka ze začátku letošního roku.

Plus = vyšší výkon

Přídomek Plus prozrazuje přítomnost silnějšího vznětového čtyřválce o objemu 2268 kubických centimetrů (jde o jediný motor v nabídce). Vyššího výkonu je tu přitom dosaženo netradičním způsobem, tuzemské zastoupení se totiž spoléhá na řešení od externí firmy, konkrétně technologii úpravy parametrů motoru od společnosti Steinbauer. Zahrnovat by měla zejména optimalizaci délky vstřikování paliva.

Výsledkem je navýšení výkonu ze 110 kW u standardní verze na 127 kW (při 3100 min-1) a nárůst maximálního točivého momentu ze 400 N.m na 502 N.m (při 1750-2250 min-1). A to samozřejmě při zachování záruky, která u L200 trvá po dobu sedmi let, nebo do ujetí 150.000 km.

A musím říct, že tohle plusko jede docela hezky. Jasně, stále tu máme „jen“ 173 koní na více než 2,1 tuny vážící auto, takže nesmíte čekat zázraky, ale silnější L200 dovede zrychlovat zajímavě, zvlášť na těžký a velký pick-up. Také odezva na plyn je velice slušná. I když musím přiznat, že v některých případech, například při rozjezdech do křižovatky, se mi pohonné ústrojí zdálo trochu otupělé.

Na pohyb mé pravé nohy často nereagovalo tak ochotně, jak bych si přál, místo suverénního odpichu jako by čekalo, jestli to myslím opravdu vážně, a pořádný zátah nabídlo až s výrazným zpožděním – což třeba při snaze rychle se zapojit do provozu na hlavní silnici není zrovna nejlepší chování.

V testovaném exempláři byl výkonnější motor spárován s šestistupňovou automatickou převodovkou Aisin, k dispozici je ale také manuál. I v případě samočinné převodovky panuje převážně spokojenost, automat s hydrodynamickým měničem točivého momentu řadí hladce. Uměl bych si však představit, že převodovka nebude tak „zbrkle akční“ a že bude více využívat masivního točivého momentu motoru. Nemusela by při snaze uspokojit řidičovu touhu po akceleraci tak často na krátký okamžik podřazovat.

Mitsubishi L200 Plus Double Cab Instyle

Každopádně jako celek působí pohonné ústrojí velice sympaticky. Snad nikdy jsem nezatoužil po větším výkonu, ani ve stoupáních, ani s naloženým autem, ani na dálnici. Na každodenní používání má turbodiesel zkrátka síly dost a opravdu není problém s tímhle pick-upem splynout v provozu.

Ani spotřeba není špatná. Po Praze jsem se pohyboval ze 9,7 l/100 km, mimo město a dálnice za 7,6 a na našich nejrychlejších silnicích za rovných 9 na sto.

Vpředu diesel, vzadu velký benzin

Ještě než opustíme oblast pohonného ústrojí, musím upozornit na jednu specialitku testovaného exempláře: české zastoupení Mitsubishi nejnovější „showcar“ na téma L200 Plus vybavilo dodatečným zvukem. Jde o další záležitost, která má ukázat, kam až se dá u pick-upů v oblasti stylu a emocí zajít. A ve standardním autě ji samozřejmě nenajdete.

Řeč je o systému Sound Booster od německé společnosti Kufatec. Jeho základem je generátor zvuku, nainstalovaný v blízkosti zadního pravého kola, jehož chování je sladěno s projevem pohonné jednotky. Charakter vydávaného zvuku tedy odpovídá reálné práci motoru, takže reaguje na přidání plynu, stání na místě, nastartování a podobně.

Sound Booster nabízí možnost výběru mezi šesti zvukovými profily, které lze měnit a upravovat prostřednictvím aplikace Kufatec Link v chytrém telefonu. V mém případě měl generovaný zvuk odpovídat vysokoobjemovému zážehovému osmiválci. A musím říct, že tenhle zážitek byl… zvláštní.

Rovnou přiznávám, že já těmto záležitostem nefandím, dělat ze vznětového čtyřválce benzinovou V8 mi připadá podobné jako třeba vycpávat si kalhoty takzvaně na Dalibora Jandu. Je to prostě podfuk, přetvářka.

Na druhou stranu uznávám, že většinou tahle věc zní věrohodně a svým způsobem je zábavná. Má však i svoje limity. První se týká polohy posluchače vůči vozu. Pokud bude stát u zadních partií auta, pak je osmiválcové představení velice realistické. S každým krokem směrem k přední kapotě se však k bublání přidává čím dál zřetelnější klasické vznětové nýtování. Takže v některých momentech je zvuk spíš matoucí.

Mitsubishi L200 Plus Double Cab Instyle

Druhý limit souvisí s řízením. K cestujícím v kabině se totiž dostane převážně znění turbodieselu, generátor ovlivňuje především vnímání vozu z venku.

Každodenní společník?

Vznětový čtyřválec je naštěstí slušně odhlučněný a solidně kultivovaný, takže na palubě výrazně neruší. Máme tu tedy další dílek do stavebnice „pick-up pro každý den“.

Relativně klidný chod motoru hezky doplňuje jeho už výše popsaný dynamický potenciál, který řidiči umožňuje jezdit s L200 Plus stejným tempem jako s normálním osobákem. A klidně i rychleji, když na to přijde. Na dálnici (samozřejmě německé) není problém jet 160 km/h, auto přitom působí naprosto v pohodě, stabilně, motor se netrápí, ani přehnaně nehlučí. Jasně, „civilní“ SUV bude uvnitř určitě tišší, ale i v L200 si na dálnici můžete v klidu povídat. Celkový akustický dojem však samozřejmě může ovlivnit výběr pneumatik, ty vhodné do terénu hluk zvýší. Stejně jako třeba instalace „šnorchlu“.

Pochvalu zaslouží také komfort. Mitsubishi stojí na žebřinovém rámu a využívá zadní nápravu s listovými pery, ale výrobce při nedávné modernizaci některé důležité věci vylepšil. Zmíněná listová pera mají například šest místo pěti listů, přední náprava zase dostala nové pružiny a větší tlumiče. Zapracovalo se také na zvýšení tuhosti předních partií a zesíleny byly i zadní rohy korby.

Výsledkem je solidní komfort. Navíc se povedlo na velice příjemnou úroveň zahojit tradiční bolístku pick-upů – tedy, že pokud jsou prázdné a nezatížené, bojují s poněkud rozevlátou a uskákanou zádí. V L200 samozřejmě spolehlivě poznáte, jestli je zadní náprava zatížená, nebo nikoli, ale i s prázdným autem se jezdí hezky a „hopsání“ zádě je tu solidně potlačeno.

Tak jednoduchý podvozek nemůže být tak poddajný jako u moderního SUV, takže i Mitsubishi L200 vás bude během jízdy pravidelně natřásat, ale není to nic hrozného, tohle auto není nepříjemný a hrubiánský kostitřas. Spoustu nerovností navíc ztlumí velké pneumatiky.

Ve skutečnosti se s L200 dá naprosto v pohodě jezdit každý den, dojíždět v něm do práce, loudat se po městě i vyrazit někam na delší cestu.

Na zakroucené silnici pochopitelně nemůžete čekat projev nějakého současného „esúvéčka“, ale není to ani trápení. Mitsubishi se do zatáček skládá vcelku solidně a v oblouku se nijak výrazně nenaklání. Největší slabinou je pomalé řízení bez jakékoli zpětné vazby. Velký převod řízení pak také znamená, že budete muset hodně kroutit volantem při manipulaci v omezeném prostoru. L200 naštěstí částečně pomáhá poloměr otáčení jen 5,9 metru.

Kapitolu o každodenní použitelnosti uzavřeme interiérem. I u nejdražšího provedení Instyle je sice uvnitř znát „užitkový“ původ, zejména výběrem materiálů a provedením ovládacích prvků (to není výtka), samotná výbava ovšem není vůbec špatná.

Zahrnuje například LED světlomety, kůží čalouněná sedadla, kožený multifunkční volant, soustavu kamer, které monitorují okolí vozu (hodí se třeba při parkování), několik nabíjecích USB vstupů, vyhřívaná přední sedadla, výškově a podélně nastavitelný volant, automatickou dvouzónovou klimatizaci, tempomat nebo audiosystém se 7" barevným dotykovým displejem, digitálním rádiem, podporou Android Auto a Apple CarPlay a šesti reproduktory. To není špatné, ne?

Mně osobně se navíc na L200 líbí pozice za volantem, která poskytuje skvělý výhled a přehled o okolí. Kdybych to měl zjednodušit, v japonském pick-upu jsem se cítil „jako pán“ (ještě se to říká, nebo jsem boomer?), úžasně nad věcí a skoro až nezastavitelně.

Mitsubishi L200 Plus Double Cab Instyle

Na práci nezapomíná

I když české zastoupení Mitsubishi tohle auto navrhlo jako stylovku určenou zejména do města a na silnice, pořád jde o terénní pick-up, který by se neměl bát jakékoli práce. A taky že ne.

Na dřinu totiž máte k dispozici auto, které uveze až tunu vážící náklad a utáhne až 3,1tunový brzděný přívěs. Nákladní prostor nabízí šířku 1470 milimetrů a dlouhý je 1520 milimetrů.

Při cestách mimo asfaltové silnice oceníte také slušnou offroadovou výbavu. L200 v provedení Instyle spoléhá zejména na systém pohonu všech kol Super Select-II, který nabízí stálý pohon všech kol doplněný o redukční převod, stejně jako možnost uzavřít centrální diferenciál. Všechny varianty L200 jsou vybaveny uzávěrkou zadního diferenciálu.

Systém Super Select-II umožňuje přepínat mezi zadokolkou a čtyřkolkou bez nutnosti zastavit, a to až do rychlosti 100 km/h. Výjimkou je režim 4LLc, tedy pohon všech kol s uzamčeným centrálním diferenciálem a redukcí, určený pro nejnáročnější podmínky.

Ve výbavě Instyle najdeme také systém kontroly trakce v terénu Off Road, který nabízí několik režimů pro jízdu v terénu, konkrétně Gravel (štěrk), Mud/Snow (bahno/sníh), Sand (písek) a Rock (kamení). Každý mód pak upraví chování a reakce vozidla právě podle povrchu, po němž se pohybujete.

Přidejte světlou výšku 235 milimetrů, přední nájezdový úhel 30°, zadní 22° a přejezdový 24° a v mysli se vám musí objevit obrázek skutečně schopného offroadu, který má v podstatě jen dvě omezení: pneumatiky a dlouhý, třímetrový rozvor. Pneumatiky se dají vyřešit snadno, s rozvorem, na který je třeba myslet kvůli potenciálnímu drhnutí „o břicho“, asi nic moc neuděláte, ale i tak je tenhle pick-up výborným parťákem do terénu. V něm navíc oceníte už zmíněný jednoduchý, ale zato robustní podvozek, díky kterému prakticky nemusíte řešit, po čem zrovna jedete. Funguje tak poctivě a přesvědčivě, že je vám to skoro jedno.

Moje zkušenosti v terénu se nakonec dají shrnout do jediné věty: nenarazil jsem na situaci, s níž by si Mitsu neporadilo. Dodávám ovšem, že jsem se nepouštěl do vyložených extrémů, jezdil jsem v takových středně těžkých až těžkých podmínkách, zejména na sypkém a rozbitém povrchu s mnoha prudkými sjezdy a výjezdy.

A už nám zbývá jen cena. Mitsubishi L200 ve čtyřdveřovém provedení Double Cab stojí nejméně 823.250 Kč, testovaná verze Plus se silnějším motorem, automatickou převodovkou a nejlepší výbavou Instyle začíná na 1.060.250 Kč.

Plusy

Zajímavý vzhled

Projev motoru

Schopnosti v terénu

Slušný komfort

Výhled

Bohatá výbava

Mínusy

Řízení bez citu

Hlučnější motor

Občas zbrklá převodovka