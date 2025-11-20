Nissan Navara dostává novou generaci. Tentokrát pick-up zachránilo Mitsubishi
Od roku 1986 se prodalo zhruba 500.000 kusů modelu Navara a Nissan na tuto tradici navazuje novou generací. Zaměřuje se na bezpečnostní asistenty, moderní infotainment, úsporný turbodiesel a podvozek laděný do náročných podmínek.
Nissan Navara se sice z evropského trhu odporoučel v roce 2022, ale na ostatních kontinentech se stále prodává. Pracovní pick-up aktuálně dostává novou generaci vycházející z Mitsubishi Triton, který měl premiéru v roce 2023. Nám bude spíš známý název L200 - takto se v ČR model prodával. Pro připomenutí, předchůdce s L200 techniku společnou neměl. Na jeho základě vznikl také Renault Alaskan a Mercedes-Benz třídy X.
Ačkoliv je značná část karoserie stejná s Mitsubishi, Nissan dává navaře osobitý vzhled díky pozměněné přídi. Trojice úzkých otvorů v horní části odkazuje na první generaci D21. Specifické jsou dále tvary nárazníků a grafické zpracování světel.
K dispozici bude odolnější verze Warrior vycházející z vyšší linie PRO-4X. Má větší světlou výšku, 17" kola s 32" pneumatikami, kvalitnější ochranu podvozku, masivnější nárazníky a přídavná dálková světla. Tuto verzi vyvíjí společnost Premcar, která stojí i za celkovým naladěním vozu pro Austrálii a Nový Zéland.
Jejím úkolem bylo najít optimální nastavení podvozku, které vozu umožní pohodlné cestování ve městech i mimo něj, v náročném terénu i při plném zatížení. To se pohybuje od 950 do 1.047 kilogramů s možností táhnout přívěs do celkové hmotnosti 3,5 tuny. To jsou hodnoty pro aktuálně dostupnou verzi s dvojkabinou. Uvidíme, jestli se přidají další varianty.
O dostatečnou trakci v terénu se u základních verzí stará elektronicky ovládaná uzávěrka zadního diferenciálu spolu s automatickým připojováním pohonu přední nápravy. Dražší varianty jsou vybavené sestavou se samosvorným diferenciálem Torsen a systémem sedmi jízdních režimů pro různé typy povrchů. Naopak všechny navary mají elektrický posilovač řízení pro přesnější odezvu a snazší manévrování.
Pohon zajišťuje vznětový přeplňovaný čtyřválec o objemu 2,4 litru s výkonem 150 kW a točivým momentem 470 Nm. Ve spojení se šestistupňovým automatem dosahuje průměrné spotřeby paliva 7,7 litru na 100 kilometrů.
Z bezpečnostních asistentů navara řidiče podpoří mimo jiné protikolizním asistentem s funkcí zabránění nechtěné akcelerace, inteligentním tempomatem, omezovačem rychlosti, sledováním a udržováním jízdy v pruhu, přepínáním světel a čtením dopravních značek.
Interiér je zcela převzatý z tritonu. Najdeme tu 7" TFT přístrojový štít doplněný 9" infotainmentem s bezdrátovým Apple CarPlay a Android Auto. Ve spodní části jsou základní tlačítka pro přepínání rozhraní a fyzické ovládání má také klimatizace.
Nová navara se začne v Austrálii a Novém Zélandu prodávat na přelomu roku. Od jejího uvedení na trh v roce 1986 se jí prodalo přibližně na půl milionu kusů. Příchod do Evropy je bohužel nepravděpodobný.
Zdroj: Motor1, Nissan I Video: Mitsubishi