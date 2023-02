Mitsubishi prý chystá Outlander Ralliart, má dostat vyšší výkon a upravený podvozek

Sportovnější verze známého SUV by se mohla představit v příštím roce.

Rok 2023 bude pro značku Mitsubishi významný především na evropském trhu, kde plánuje uvést novou generaci populárního crossoveru ASX a novou generaci malého hatchbacku Colt. V obou případech se však jedná o přeznačkované populární vozy automobilky Renault, se kterou tvoří Mitsubishi alianci.

Podle informací, které přinesl japonský magazín Best Car Magazine, však automobilka chystá přinejmenším jednu zajímavou premiéru i na rok 2024. V plánu by totiž měla být sportovní verze modelu Outlander, která projde úpravou od vzkříšené závodní divize Ralliart.

Ta o sobě dala vědět již v loňském roce, kdy lehce poupravila modely Outlander PHEV, Eclipse Cross, ASX a Delica D:5 pro japonský trh. Bohužel se však jednalo pouze o drobné úpravy, zaměřené především na dekory a různé doplňky, navozující maximálně sportovní image.

Upravený Outlander Ralliart, jehož premiéra se očekává v roce 2024, by však mohl být podstatně zajímavějším projektem. Podle spekulací by mělo známé SUV dostat agresivnější vzhled, tužší naladění podvozku, drobná technická vylepšení a především vyšší výkon plug-in hybridního pohonného systému.

Ten nabízí standardní výkon kolem 248 koní, podle Best Car by se však výkon mohl posunout až na 286 koní. Nejvyšší točivý moment japonský magazín nezmiňuje, už sériový model však nabízí 450 Nm. Není přitom zřejmé, zda se technici pustí do úprav 2,4litrového spalovacího čtyřválce, nebo úprav dvojce elektromotorů.

Po designové stránce by se sportovně laděný Outlander mohl inspirovat konceptem Vision Ralliart, který automobilka prezentovala začátkem loňského roku v Tokiu (a který vidíte v galerii). Velké SUV tehdy dostalo výrazné nárazníky i blatníky, 22“ litá kola, velké brzdy, atd. Další úpravy konceptu pak slibovaly lepší akceleraci, zatáčení i brzdění za všech podmínek. A už tehdy byl zmiňován i vyšší výkon.