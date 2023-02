Poprvé za volantem nového Mitsubishi ASX: Sňatek z rozumu, kterému se těžko něco vyčítá

Ano, je to převlečený captur, navíc bez jakýchkoliv technických změn. Jenže co mu chcete vytknout, když zkrátka dobře vypadá i jezdí?

Málem nebylo

V roce 2020 se na veřejnost dostala zpráva, že japonská značka Mitsubishi, spadající do aliance Renault-Nissan-Mutsibishi, v Evropě končí. Po několika měsících ale následovala zpráva, že situace nakonec není tak horká. Značka sice omezila vývoj nových modelů pro Evropu, oznámila však, že nabídne dva modely původem značky Renault, tedy svého aliančního partnera.

Nabízelo se několik možností, během loňského roku jsme se však dozvěděli, že nástupcem kdysi populárního Mitsubishi ASX se stane přeznačkovaný Renault Captur. Už první ukázky přitom naznačovaly, že ono „přeznačkování“ proběhlo vcelku doslovně a změnou prošlo jen pár drobností. Prvotní dojmy se potvrdily během září loňského roku, kdy došlo na oficiální premiéru.

Video se připravuje ...

Ano, je to on

Před pár dny jsme pak s kolegy vyrazili za novým Mitsubishi ASX do prosluněné Malagy, kde měl vůz svou oficiální premiéru. Čtení tiskové zprávy ale tentokrát nemělo moc velký smysl. Jak jsme se totiž dozvěděli, po technické stránce je nové Mitsubishi ASX naprosto totožné s Renaultem Captur. Neproběhlo ani žádné ladění podvozku či infotainmentu.

Celkem s čistým svědomím tak můžeme připomenout všechny materiály, které jsme za poslední dobu publikovali k Renaultu Captur. Především tedy po technické a jízdní stránce, takže si klidně přečtěte i již vydané testy. U nového ASX se můžeme na chvilku věnovat designu, který se lehce změnil vpředu i vzadu.

Nové ASX, což je zkratka pro Active Sports X-over, se od francouzského sourozence odlišuje například upravenou maskou chladiče, která by měla vytvářet tzv. „Dynamický štít“, navazující na ostatní modely značky. Vzadu pak vidíme výrazný nápis Mitsubishi napříč zádí, nad kterým je umístěna parkovací kamera. Ta je u Renaultu zasazena do loga značky, protože však Mitsubishi vsadilo na nápis a úprava dveří by byla zbytečně komplikovaná, je kamera usazena v poněkud nevzhledném plastovém krytu.

Vůz je standardně vybaven LED světly vpředu i vzadu, která mají standardní světelný podpis francouzského dvojčete. V podbězích mohou být buď 17“ ocelová kola, ozdobená kryty Flex (věrně imitující litá kola), nebo 18“ litá kola v černém provedení s kontrastními broušenými povrchy.

Zákazníci budou mít na výběr ze čtyř výbavových linií (Inform, Invite, Intense a Instyle) a jen pár výbavových paketů. Značka tak zjednoduší nabídku a zákazníci budou mít snazší výběr i rychlejší dodání vozů. Na výběr bude z šesti odstínů karoserie (metalické bílá Crystal, červená Sunrise, černá Onyx, modrá Royal a ocelově šedá + základní modrá Charcoal), u vyšších výbav bude dostupná černě lakovaná střecha v odstínu Onyx.

Kabina je opět naprosto shodná s capturem, tedy až na výrazné logo na volantu. Podobně jako u exteriéru mi to ale ani v nejmenším nevadí. Zatímco venkovní design působí stále elegantně, moderně a hezky v sobě snoubí trochu robustnosti i sportovnosti, kabina potěší velice solidní ergonomií, spoustou odkládacích prostor, měkčenými plasty i moderní výbavou.

Za volantem najdeme buď 7palcový, nebo plně přizpůsobitelný 9,3“ digitálně přístrojový štít, schopný promítat také informace z navigace. Ve středu palubní desky je umístěn tradiční renaultí infotainment, zde s označením SDA (Smartphone-link Display Audio), s úhlopříčkou 7 nebo 9,3 palce. Větší obrazovka je orientována na výšku. Pod displejem vidíme pár klasických tlačítek i analogové nastavení ventilace. Příjemný závan starých dobrých časů.

O prostornosti v kabině asi netřeba dlouze diskutovat. Hledání místa za volantem je vcelku příjemné a snadné. Díky posuvné zadní lavici, která se u všech modelů pohybuje v rozsahu až 16 centimetrů, je možné posadit se za sebe i při výšce cca 183 centimetrů, kdy stále zbývá mírná rezerva před koleny. Poněkud horší je to s prostorem nad hlavou, kde už je cítit stropnice kousek nad vlasy. Standardní objem zavazadelníku se pohybuje kolem 442 litrů, posunutím lavice lze ale získat dalších 112 litrů.

Ve standardní výbavě nechybí řada prvků pasivní bezpečnosti, v závislosti na výbavě/motorizaci pak ASX nabídne i pokročilé asistenty řízení, podporu konektivity Apple CarPlay a Android Auto, hlídání jízdy uprostřed pruhu, adaptivní tempomat, sledování slepých úhlů, atd. Jde tak o moderně vybavený vůz, který usnadní cestování díky semi-autonomnímu asistentu řízení, potěší moderní grafikou a pobyt na jeho palubě je jednoduše příjemným.

Proč a s čím?

Než se podíváme na nabídku pohonných jednotek a naše dojmy, sluší se přeci jen vypíchnout pár věcí z tiskové zprávy. Mitsubishi totiž nové ASX označuje za zásadní krok k posílení své evropské modelové nabídky, která se ještě letos na podzim rozroste také o nový model Colt, což bude přeznačkovaný Renault Clio. Tentokrát už ale s poněkud výraznějšími designovými změnami.

Nové ASX pak automobilka vnímá jako další krok v rozvoji principu PHEV x SUV, se kterým značka přišla jako první na trh. Ostatně odvolává se na model Outlander PHEV, středně velké SUV se spalovacím motorem a elektrickým pohonem do zásuvky, které dlouho vládlo prodejům plug-in hybridů na evropských trzích. Poté následoval model Eclipse Cross PHEV, který se pokouší prosadit v segmentu kompaktních SUV.

Nové Mitsubishi ASX, postavené na alianční podvozkové platformě CMF-B, míří do populárního segmentu malých SUV, kde chce nabídnout hned několik elektrifikovaných pohonných jednotek. „Vozy SUV jsou naší specialitou již desítky let; vzhledem ke své všestrannosti přinášejí zákazníkům vše, co potřebují. ASX nové generace staví nejen na historii značky, ale i na úspěších předchozího vozidla, a přichází s moderními inovacemi v hávu kompaktního SUV,“ uvedl Frank Krol, prezident a CEO společnosti Mitsubishi Motors Europe.

Tím se dostáváme k pestré nabídce pohonných jednotek, které mohou oslovit poměrně širokou základnu zájemců. Základem nabídky bude litrový tříválec s přeplňováním 1,0 MPI-T, kombinovaný výhradně s manuální šestistupňovou převodovkou, který nabídne nejvyšší výkon 67 kW a 160 Nm točivého momentu. Na stovku mu to sice potrvá 14 sekund, spotřeba by se však měla pohybovat kolem 5,7 l/100 km. Verzi spalující LPG, kterou nabízí francouzský model, byste u Mitsubishi hledali marně.

Základní motorizaci jsme sice ve Španělsku nevyzkoušeli, k dispozici jsme ale měli výkonnější mikro-hybrid. Jeho základem je 1,3litrový přímovstřikový čtyřválec s přeplňováním, který doplňuje řemenem poháněný startér generátor a 12V lithium-iontová baterie. Nejvyšší výkon motoru se liší v závislosti na převodovce. S šestistupňovým manuálem dosahuje 103 kW a 260 Nm točivého momentu, v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem ale nabídne až 116 kW a 270 Nm točivého momentu.

Během prvních jízd jsme měli k dispozici pouze výkonnější verzi s automatickou převodovkou, která byla jízdně nesmírně příjemná. Třináctistovka potěší hezkým zátahem, příjemným zvukem i slušnou dynamikou. Automatická převodovka řadila hezky plynule, mikro-hybrid se pak projevoval především schopností plachtit při jízdě bez zátěže. Jeho pomoc systému stop-start ale byla téměř nepostřehnutelná.

Video se připravuje ...

Nad mikro-hybridem pak stojí full-hybridní ASX, které je tak prvním plně hybridním modelem Mitsubishi Motors v Evropě. Hybrid kombinující atmosféricky plněný 1,6litrový zážehový motor s dvěma elektromotory, kombinovaným výkonem 105 kW a multimódovou převodovkou nás během prvních jízd potěšil především plynulým střídáním spalovacího a elektrického pohonu. Při snaze o dynamické svezení byl sice motor poněkud hlučnější, při běžné jízdě ale fungoval vyloženě hezky. Zajímavá je také slibovaná papírová spotřeba kolem 4,6 l/100 km, ačkoliv v praxi jsme se na připraveném okruhu pohybovali s mikro-hybridem i hybridem okolo 7 l/100 km.

Na vrcholu nabídky je pak postaven plug-in hybrid, opět kombinující atmosférický 1,6litrový motor s dvojicí elektromotorů, baterie s možností nabíjení ze zásuvky ale nabídne kapacitu až 10,5 kWh. Elektrifikované SUV, které tak nejvýrazněji kráčí ve šlépějích větších modelů a filozofie PHEV x SUV, nabízí kombinovaný výkon 117 kW a čistě elektrický dojezd údajně až 62 km ve městě, zatímco mimo město lze očekávat něco přes 40 kilometrů. Příjemně zní také papírová spotřeba kolem 1,3 l/100 km a emise CO 2 kolem 30g, což zaručuje nárok na nízkoemisní značky EL.

Elektrický dojezd se přitom skutečně pohyboval okolo 40 km, v kombinaci s palubní navigací totiž řídící jednotka dokázala prakticky spořit baterii pro nasazení ve městě, zatímco na dálnici preferovala spalovací motor. Přechody mezi elektromotorem a spalovacím motorem však nebyly úplně vždy hladké – často je doprovázelo lehké cuknutí a zvukový projev také nebyl nejoslnivější. V režimu zesílené rekuperace pak zamrzelo slabší automatické zpomalování, brzdy však působily celkem čitelně.

Podvozek, který navzdory tradicím značky a označení ASX nenabízí pohon všech kol, je příjemně komfortní a s lehkostí eliminoval nástrahy španělských cest. Díky světlé výšce crossoveru jsme si navíc mohli dovolit i neplánované sjezdy z asfaltovaných cest – ať už kvůli úžasným výhledům, tak i kvůli neplánované zkratce napříč polní cestou, na kterou nás odkázali dělníci pokládající nový asfalt. Při prudkých změnách směru je však potřeba počítat s výraznějšími náklony karoserie.

Nové Mitsubishi ASX je tak vlastně téměř ideálním příkladem sňatku z rozumu. Mezigeneračně se sice zmenšilo z 4365 mm na 4227 mm, cílí ovšem na segment s rostoucí popularitou, ve kterém může bodovat hezkým designem, velice solidním komfortem, překvapivou variabilitou a špatné nakonec nejsou ani pohonné jednotky.

Osobně se mi nejvíc líbil tradiční mikro-hybrid, slušně ale fungoval i hybrid. A pokud nebudete zbytečně tlačit na pilu u plug-inu, pak při pravidelném dobíjení také odvede velice slušnou práci. V minulých testech jsme se navíc přesvědčili, že i technologické vybavení capturu je na úrovni, zatímco dlouhodobá spotřeba bývá přijatelná. Tady se zkrátka těžko něco zásadního kritizuje.

Něco navíc

Možná si ale pořád kladete otázku, jaký smysl má vlastně ASX v nabídce Mitsubishi, když lze téměř stejný vůz sehnat v nabídce jiné značky. Na první pohled žádný, přesto se jich pár najde. Pro japonskou automobilku jde předně o snadný způsob, jak se dostat do nyní populárního segmentu malých SUV, kde podobný rozsah elektrifikace (jenž se pro Evropu zdá být stále důležitější) nenabízí téměř nikdo jiný. A jen s minimálními náklady.

Mitsubishi navíc považuje rok 2023 za mimořádně důležitý, což kromě představení nových modelů ASX a Colt potvrzuje i skutečnost, že se letos dočkáme představení nových plánů na období dalších tří let. V rámci těchto plánů bychom se přitom mohli dočkat i ohlášení nového modelu, vyvinutého skutečně v Mitsubishi, který se opět dostane na evropské trhy. Už na konci roku 2023 však bude Mitsubishi nabízet poměrně pestrou paletu modelů, ve které najdeme Space Star, Colt, ASX a Eclipse Cross.

A jaký vlastně bude mít zákazník důvod, aby si nové ASX koupil? Ceny zatím neznáme, lze však předpokládat, že se české zastoupení pokusí nakombinovat zajímavé výbavy se zajímavou cenovkou. Automobilka také spoléhá na klientskou věrnost a hustou servisní síť. Bez zmínky by ale neměla zůstat ani solidní tovární záruka na 5 let (s omezením na 100 000 km). Na baterii a její kapacitu bude záruka 8 let nebo 160 000 km, navíc potěší až patnáctiletá asistenční služba zdarma při pravidelné návštěvě autorizovaného systému.

Šanci vytáhnout největší trumfy bude mít ASX v průběhu dubna 2023, kdy bude uvedeno na trhy v České republice a Slovensku. Právě tou dobou se očekává i zveřejnění cen. Pokud byste ale měli opravdu nepřekonatelný problém s designem, možná se vyplatí počkat na začátek příštího roku. Nedlouho po modernizaci Renaultu Captur se totiž očekává i modernizace ASX, která by měla přinést konečně výrazněji odlišný vzhled.

Do té doby nezbývá než držet Mitsubishi palce, aby nové ASX nekráčelo ve šlépějích podobně přeznačkovaných vozů jako Suzuki Swace, Suzuki Across nebo Mazda 2 Hybrid, které na ulicích nejsou příliš vidět. Osobně mě ale tato alianční spolupráce Mitsubishi a Renaultu ani v nejmenším neuráží. Jak už jsem totiž uváděl v nadpisu – tomuhle sňatku z rozumu nelze příliš vyčítat. Obzvlášť, když Mitsubishi umožní udržet se v Evropě a časem třeba opět nabízet zajímavé stroje.