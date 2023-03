Modernizovaná Honda Jazz Crosstar e:HEV míří na český trh, známe i cenu

Honda Jazz Crosstar prošla v rámci modernizace několika drobnými úpravami exteriéru, které by měly podtrhovat její odolnější a dobrodružnější vzhled. Například maska chladiče dostala výraznější voštinový vzor, zatímco přepracované nárazníky zaujmou stříbrnými dekory, které mají naznačovat ochranu podvozku.

Na upravené nárazníky navazují nové a sladěné boční prahy, do podběhů se nastěhovala litá kola s novou povrchovou úpravou a karoserie je dostupná s novou barovou karoserie modrá Fjord Mist. Interiér nabízí nové čalounění sedadel, úprav palubní desky i dveří a nové povrchové obložení palubní desky, středové konzoly a volantu v minimalistickém stylu.

Pod kapotou najdeme nejnovější (a výkonnější) generaci hybridního pohonného ústrojí e:HEV, které se skládá ze dvou elektromotorů, zážehového motoru a automatické převodovky. Řidiči navíc mohou volit ze tří inteligentních jízdních režimů, díky čemuž by měl vůz vždy nabízet vysokou kultivovanost i efektivitu.

Výkon elektromotoru vzrostl v rámci modernizace o 10 kW, tedy na 90 kW (122 k). Výkon motor-generátoru se posunul o 8 kW, tedy na 78 kW (106 k), a výkon 1,5litrového zážehového motoru vzrostl o 7 kW na výsledných 79 kW (107 k). Jeho nejvyšší točivý moment zůstává na hodnotě 131 Nm.

Kombinovaná spotřeba dle WLTP by měla být 4,8 l/100 km, emise CO 2 by se pak měly pohybovat kolem 108 g/km. V rámci modernizace automobilka optimalizovala také automatickou eCVT převodovku, která by nyní měly zlepšit plynulost a zprostředkovat lepší jízdní zážitky z jízdy.

Vylepšením prošel i asistenční bezpečnostní systém Honda Sensing, který se může pochlubit například novou kamerou s širším úhlem záběru a vyšším rozlišením. Systém tak získává lepší informace o okolí vozu, včetně rozpoznávání krajnic nebo značení podél silnic. Systémy aktivní ochrany navíc prošly úpravou s cílem omezit rušení řidiče při běžné jízdě.

Úpravou ale prošla i funkce asistenta při jízdě v dopravní zácpě, nyní vylepšená o podporu řízení od 0 km/h. Systém by tak měl snižovat zátěž řidiče při jízdě v hustém provozu a přispět k vyšší bezpečnosti. Té ovšem napomáhá i standardních 10 airbagů a další bezpečnostní technologie, díky kterým si Crosstar dojel v roce 2020 pro pět hvězdiček v Euro NCAP.

Zahájení prodeje nových vozů Honda Jazz Crosstar na evropských trzích se plánuje na duben tohoto roku. Ceník je přitom díky jediné motorizaci a jediné výbavě poměrně jednoduchý. Doporučená cena tak startuje od částky 679.900 Kč, v té ovšem nejsou zahrnuty náklady a dopravu (9900 Kč). Konečnou cenu, včetně případných vedlejších nákladů, se tak zájemci dozví až u prodejce.

Pozitivní ovšem je, že v ceníku nenajdete téměř nic, za co by bylo nutné dál připlácet. Výjimkou je metalický/prémiový lak (14.900 Kč/16.900 Kč), případně balíčky služeb jako Základní konektivita, Bezpečnost a cestování, Palubní Wi-Fi Hotspot nebo Osobní asistent Honda. Některé služby jsou přitom první rok zdarma.