Módní značka Kith spolupracuje s BMW M, její zakladatel ukázal svoji garáž

Zakladatel newyorské lifestylové značky Kith jménem Ronnie Fieg je zapáleným milovníkem BMW M. Prémiová automobilka se s podobně sebevědomým návrhářem vzájemně doplňují. Kromě vydání limitované kolekce oblečení a doplňků inspirovaných dědictvím BMW spolupracoval Ronnie také s továrnou na exkluzivní sérii modelů BMW M4 Competition x Kith.

Kooperace ctí Ronnieho hluboké zalíbení k německému vozovému parku, který ho doprovázel od dětství. Dědeček vlastnil BMW M3 E30 a jistě by byl na vnuka hrdý, protože jeho následovník přidal do soukromé sbírky několik bavorských exkluzivit v báječném stavu. Všechna nablýskaná vozidla podstoupila renovaci před doladěním designu přesně podle uměleckého ducha volnočasové módy Kith.

Spolupráce s BMW znamenala pro Fiega zlomový moment ve vývoji vlastní firmy. „Propojení mi pomohlo lépe přemýšlet o tom, co naše značka dokáže a jak můžeme rozvíjet naši identitu a přitom zůstat věrní svým vášním,“ popsal pocity rodák z newyorského Queensu. Emoce hrály obrovskou roli, protože mimo byznys je součinnost obou společností okořeněna dojemnými vzpomínkami. „Když jsem viděl jeho vášeň pro to auto, opravdu mě nakazil a pomohl mi vybudovat citový vztah k BMW už od mládí. Je to vlastně jedna z mých prvních vzpomínek, kdy jsem jel v létě s mým dědečkem. Zemřel, když mi bylo sedm, ale pocit z toho okamžiku ve mně zůstal,“ rozpovídal se majitel oděvního podniku.

Módní guru prožívá každý kilometr za volantem, zároveň automobily vnímá jinak než jen nástroj přesunu. Řízení bere formou zážitku, proto pečlivě vybírá před každou jízdou. Volba bývá složitá, jelikož Fieg vlastní překrásné kusy plné zvláštní aury výjimečnosti. V současné době může losovat mezi dvěma BMW M6 E24, M3 E30, M3 E30 Evo, M3 E30 Convertible, 850 CSi, M760Li a třemi exempláři M4 Competition edice Kith. Do budoucna je v plánu dokoupit další ikony jako M1, M5 E28 a M3 E36.

Fieg zatím vlastní pět modelů v několika verzích, podle svých slov si vybral a ponechal ty nejoblíbenější. Konkrétně M6 E24 považuje za nejklasičtěji navržené BMW, M3 E30 je prý jedním z nejdůležitějších milníků divize M a typ 850 CSi E31 údajně předběhl dobu. Garáž nejčastěji opouští 850CSi a M760Li – obě dvanáctiválcové nádhery ztělesňují to nejlepší, co v Mnichově za posledních třicet let nabídli, tvrdí Ronnie.

Sbírka odpovídá prvotřídnímu muzeu, přesto jsou všechny artefakty plně pojízdné a designově převyšují výrobní kvalitu. Fieg nechal milované stroje renovovat u autorizovaného zastoupení, automobilové wellness poté doplnil vlastními detaily konzultované s individualizačním programem pro registrované zákazníky BMW. Na míru vznikly například nápisy na karoserii nebo zdobení koženého čalounění.