Motocyklová VC Amerik 2021: Kvalifikaci MotoGP vyhrál Bagnaia, Márquez třetí

Patnáctým závodem letošního mistrovství světa silničních motorek je Velká cena Amerik na moderním okruhu v texaském Austinu. Zdá se k neuvěření, že se podařilo uspořádat podnik světového šampionátu za Atlantikem, případně kdekoli jinde mimo starý kontinent, kam se nedá dopravit ani „suchou nohou“. Poslední takovou akcí byla Velká cena Malajsie v Sepangu začátkem listopadu 2019.

USA měly ještě delší pauzu, tam se jelo předloni v polovině dubna, v sezóně 2020 se kvůli covidu závody neuskutečnily. Circuit of the Americas (COTA) byl dokončen v závěru roku 2012, měří 5513 m. Má dvacet zatáček, jedenáct levých a devět pravých. Jeden z mnoha „Tilkeringů“ je známý hlavně díky postartovní sekci, která vede do kopce.

Motocyklová Velká cena Amerik se poprvé uskutečnila v sezóně 2013, kdy se ve Státech pořádaly dokonce tři podniky! Letošní z jara přesunutý závod je osmým v pořadí, Klání světového šampionátu na americké půdě mají pochopitelně delší tradici, už od 60. let minulého věku. Konala se v Daytoně, návrat přišel v závěru let osmdesátých v Laguna Seca, v novém miléniu se zde jezdila pouze kategorie MotoGP. V období 2008-2015 se uskutečnila i GP Indianapolis.

MotoGP

Ve startovní listině chybí Maverick Viñales. Tentokrát za jeho neúčastí stojí rodinná tragédie. Minulý víkend zahynul v Jerezu při mistrovství světa třístovkových supersportů jeho bratranec Dean Berta Viñales. Teprve patnáctiletý závodník se zapletl do hromadné havárie v první jízdě. Takové incidenty končí i na moderních tratích bohužel zpravidla velmi špatně, když jezdec upadne v chumlu, soupeři se mu nestačí vyhnout. Přesně to se nebohému Deanovi přihodilo...

I jezdci v Austinu uctili ve čtvrtek jeho památku minutou ticha. Mavericka nikdo nenahradil, ani Lorenzo Savadori, ten by nestihl odletět. Španěl už v letadle seděl a odcestoval do Ameriky, ale emoce s ním cloumaly tak, že se raději vrátil zpět domů. Dean mimochodem reprezentoval rodinný tým, který vede Maverickův otec Ángel.

Francouz Michel Fabrizio, který má zkušenosti z GP, supersportů i superbiků, obvinil Marca Márqueze. Mladí jezdci se v něm vidí, jezdí agresivně jako on a pak to dopadá špatně. Exmistr světa nehodlal jeho výroky obsáhleji komentovat a distancoval se od nich. Pecco Bagnaia mu vzkázal, ať raději mlčí. Vítěz čtyř závodů MS superbiků určitě píchl do vosího hnízda, otázkou je, zda neměl do značné míry pravdu, Márquezovy excesy z doby před zraněním jsou známé dostatečně...

Danilo Petrucci pojede Dakar 2022 za KTM a stane se ambasadorem značky pro Itálii, zůstává také v pozici náhradního jezdce pro MotoGP. Iker Lecuona definitivně získal místo v továrním týmu HRC, v MS superbiků tedy pojede hondu. Sekundovat mu bude... Xavi Vierge z Moto2! Johann Zarco absolvoval operaci levého předloktí, bolest mu vystřelovala až do ramene. „Do konce sezóny bych to nevydržel, teď už je mi mnohem lépe,“ nechal se slyšet. Enea Bastianini má podobné problémy: „Rameno mě bolí, musím brát léky.“

Joan Mir startuje v Austinu se svým obvyklým startovním číslem 36, ale v retro stylu. Na své Suzuki RGV 500 měl takové Kevin Schwantz, pochopitelně o dvě nižší. Slavnou 34 ale už nikdo od poloviny 90. let minulého věku vozit na svém stroji královské kubatury nemůže. Mistr světa půllitrů z roku 1993 přišel s nápadem nechat vybudovat okruh v Austinu. Ten už je poměrně hrbolatý, protože se dokončoval rychle, své udělal hliněný podklad i rozmary počasí... Opravy moc nepomohly, jsou zde tři druhy asfaltu.

V prvním tréninku v pátek mokrá trať rychle osychala. Nejrychlejší čas zajel Marc Márquez (2:15,7 min). Druhé volné měření sil znamenalo značné zlepšení časů. Aleixu Espargarovi ujel předek jeho aprilie, upadl i Miguel Oliveira. Opět byl nejrychlejší osminásobný mistr světa (2:04,1 min). Jorge

Martín okomentoval hrbolatý povrch: „Připadám si tady jako na motokrosové trati.“ Fabio Quartararo: „Necítím se tu dobře. To je snad vtip, ne?“ Pecco Bagnaia: „Z těch nerovností mě rozbolela hlava. Tohle je jeden z nejnebezpečnějších okruhů, na kterém jsem kdy jel.“ Rossi: „Na mokru je to šílené...“ Miller: „Je to hrozné, ale jsme tu a závodíme.“ Nakagami: „Vlny jsou strašné a každý rok se to zhoršuje.“

Aleix Espargaró ve třetím tréninku svou Aprilii RS-GP položil, totéž se stalo i Lucovi Marinimu. Excelentní Jack Miller stlačil nejrychlejší čas na 2:02,9 min. Čtvrtý „nastavovací“ trénink nevydržel motor suzuki Joana Mira, viděli jsme i oheň. Vzal si ale samozřejmě náhradní motorku. Spadli oba bratři Espargarové, Aleix tedy znovu, pak si chytal pravé stehno, pravděpodobně si ho spálil. Miller zůstal těsně nad 2:04 min a nikdo ho nepřekonal.

První kvalifikace začala havárií... Aleixe Espargara! Zavřelo se mu přední kolo a ulétlo jedno z křidélek na motorce. Oliveira si „ustlal“ také a v samotném závěru přišel na řadu i Valentino Rossi. Exceloval Marini, který pokořil Mira, ale dál šli oba spolu. K desítce – a s ní si to rozdali o pole position.

Marc Márquez své suverénní postavení v kvalifikacích na této trati nepotvrdil. Zatím vyhrál vždy, ale dnes byli lepší průběžný lídr seriálu Fabio Quartararo a hlavně Francesco Bagnaia. „Pecco“ má aktuálně excelentní formu a právem odstartuje z nejvýhodnější pozice. Výkonem 2:02,7 min ale nepřekonal rekord exmistra světa.

Marc Simonu Crafarovi řekl: „Jsem strašně šťastný za první řadu, je to letos vůbec poprvé, což zní zvláštně. Mám zatím problém zajet kdekoliv rychlé kolo. Tady se cítím lépe s jetou přední gumou než s čerstvou.“ Quartararo: „Mám velké trable s měkkou pneumatikou. Dobrý pocit mě opustil v trénincích, ale tempo není špatné.“ A Bagnaia? „Udělali jsme velký pokrok ve čtvrtém tréninku, do třetího to nebylo nic moc. Kvalifikační kolo se mi povedlo, jenom v poslední zatáčce jsem si trochu víc vyjel. Fajn, jedu z pole position!“

VC Amerik MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 2:02,781 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 2:03,129 min 3. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 2:03,209 min 4. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 2:03,278 min 5. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 2:03,292 min 6. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 2:03,379 min 7. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 2:03,453 min 8. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 2:03,528 min 9. Luca Marini Ducati Sky VR46 Avintia 2:03,546 min 10. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 2:03,720 min

Moto2

Prostřední kubatura hlásí „návrat ztraceného syna“. Lorenzo dalla Porta se rozhodl pro operaci bolavého ramene a následnou dlouhou rekonvalescenci až do začátku příští sezóny. Je to logické, chce být fit a letos už nemá co ztratit. Exmistr světa Moto3 vybojoval pouhých 10 bodů a patří mu až 27. příčka v celkovém hodnocení.

U Italtransu jej vystřídá Japonec Tetsuta Nagashima. Vítěz loňské GP Kataru na sezónu 2021 smlouvu nezískal. Čeká ho 85. start v kariéře, je ale pouhým náhradníkem tým počítá se sestavou dalla Porta – Joe Roberts i příští rok. U Speed Upu zase nastoupí Fermín Aldeguer a Romano Fenati. Yari Montella byl mimochodem definitivně propuštěn. Jake Dixon se vrátí k Asparovi. Nicola Bulegu čekají supersporty, konkrétně Ducati Panigale V2 955 v týmu Aruba.it.

Stefano Manzi byl FIM diskvalifikován v Austinu z prvních dvou tréninků a obdržel pokutu 300 eur. Porušil totiž sedmidenní limit zákazu testování. Jak to? Minulý týden absolvoval v Jerezu závod MS supersportů 600 na Yamaze YZF-R6 týmu GMT94 coby náhradník. Že ve skutečnosti netestoval? Pravidla jsou neúprosná, jel mimo klasické MS a neinformoval o tom dopředu vedení Grand Prix.

První trénink v pátek ovládl Raúl Fernández (2:13,5 min), jeho ruka už je v pořádku. Moto2 se ke druhému volnému měření sil rozjely jako poslední po desáté večerní SELČ. Ani to ale nepoznalo jiného vítěze, jeho čas klesl na 2:09,8 min. Arón Canet se ocitl na zemi v tréninku třetím v sobotu. Záhy ho doplnil Vierge a před koncem i Bulega, ten se pochroumal a dále nenastoupil. Raúl nebyl sesazen ani tentokrát, navíc ještě zrychlil (2:09,2).

První kvalifikaci zvládla nejlépe čtveřice Marcos Ramírez – Celestino Vietti – Somkiat Chantra – Tony Arbolino. V bitvě o nejlepší pozice na roštu upadl Jorge Navarro, Sam Lowes také havaroval. „Hochu, teď skončí zábava a začne pravé závodění,“ řekl mistr světa pětistovek z roku 1987 Wayne Gardner svému synovi. Remy se snaží získat titul mistra světa zatím v Moto2, MotoGP ho čeká až příští rok. Pole position ale neslavil, jeho týmový parťák Raúl Fernández byl proti (2:08,9 min). Spolu s nimi se do první řady postaví Fabio di Giannantonio.

VC Amerik Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 2:08,979 min 2. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 2:09,299 min 3. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 2:09,457 min 4. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 2:09,557 min 5. Cameron Beaubier Kalex American Racing 2:09,584 min 6. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 2:09,638 min 7. Tony Arbolino Kalex Liqui Moly Intact GP 2:09,745 min 8. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 2:09,803 min 9. Albert Arenas Boscoscuro Inde Aspar Team 2:09,825 min 10. Celestino Vietti Kalex Sky Racing Team VR46 2:09,829 min

Moto3

Sestava týmu Rivacold Snipers Mirka Cecchiniho se pro příští rok nemění, tedy z té aktuální, Andrea Migno nakonec zůstává a nepřesouvá se do Moto2 k VR46, Alberto Surra pokračuje. Prüstel dosti překvapivě angažoval Carlose Tataye a Xaviho Artigase a pojede podvozek CFMoto, což je už dost známá čínská firma, ale pořád půjde o přejmenovanou KTM. Team MTA Alessandra Tonucciho se spoléhá na zkušeného Stefana Nepu a nováčkem bude španělský talent Iván Ortolá. VisionTrack Michaela Lavertyho podepsal britské juniory Scotta Ogdena a Joshuu Whatleyho. U Tech 3 zůstává Deniz Öncü a přijde lídr juniorského MS Moto3 Daniel Holgado.

Víkend začal v pátek čtyři odpoledne středoevropského letního času. První trénink nejslabší kubatury se odehrál na mokré trati. Jaume Masiá se na svém stroji neudržel, naopak náš Filip Salač ukazoval, že na vodě umí. Pouze Niccolò Antonelli byl rychlejší než on (2:32,1 min). Padali ale i jiní borci, třeba Pedro Acosta a Sergio García. Druhý jmenovaný putoval do zdravotního střediska, nejdříve byl prohlášen za zdravého, ale necítil se dobře. Následná kontrola v nemocnici včetně CT vyšetření ukázala hematom v ledvinách. Odpadl Acostovi vážný kandidát v boji o titul? Závodit o víkendu samozřejmě nemůže.

Odpoledne, tedy pro nás po osmé večerní už byla dráha suchá. Tentokrát se potkali s asfaltem Migno a Tatsuki Suzuki. Artigas dokázal nemožné a na motorce se udržel, musel jen mimo trať, do zatáčky už se nevešel. Českým fanouškům udělal opět velkou radost Salač, druhý trénink vyhrál (2:17,2 min).

Třetí trénink, který začal v sobotu v 16:00, vyhrál Jaume Masiá (2:16,3 min). Filip si vylepšil páteční čas až v úplně posledním kole a zajistil si kombinované deváté místo, což mu stačilo na přímý postup do druhé kvalifikace. Migno měl hned v úvodu poruchu, což nevídáme příliš často...

První kvalifikaci „okořenil“ pádem Lorenzo Fellon, který se sťukl s Ryuseiem Yamanakou. Záhy si tvrdost americké dráhy vyzkoušel Tatay a nebylo to nic hezkého. Stihl jediné rychlé kolo a málem šel dál, ale ještě ho přeskočil Surra. Spolu s ním postoupili i Darryn Binder, John McPhee... a úvodní havárie nezastavila nejrychlejšího Fellona.

V boji o pole position jezdil Romano Fenati osamocen, vyrazil jako první. Motorka se mu občas zavlnila, ale jiní na tom byli stejně (Masiá). Filip Salač začínal na pátém místě, pak zajel do boxů na výměnu zadní gumy. Skončil sedmý, což není vůbec zlé. Superrychlého Dennise Foggiu porazil Masiá (2:15,9 min) a vítězství oslavil jízdou po zadním. Dal o sobě vědět i třetí Jeremy Alcoba.

VC Amerik Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 2:15,986 min 2. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 2:16,179 min 3. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 2:16,182 min 4. Izan Guevara GasGas Solunion GasGas Aspar Team 2:16,311 min 5. Xavier Artigas Honda Leopard Racing 2:16,334 min 6. Tatsuki Suzuki Honda Sic58 Squadra Corse 2:16,356 min 7. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP 2:16,445 min 8. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 2:16,506 min 9. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 2:16,510 min 10. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 2:16,592 min

