Motocyklová VC Francie 2022: Jaume Masiá porazil ve finiši Moto3 Sasakiho

V Le Mans se závodí už od počátku 20. let minulého století. A vlastně i první francouzská automobilová Grand Prix v roce 1906 se konala na 103 km dlouhé trati tvaru trojúhelníku, která vedla z tohoto města přes Bouloire, Saint-Calais a Vibraye k La Ferté-Bernard a zpět. Motocyklové závody se na slavném Circuit de la Sarthe pořádaly dříve než automobilová čtyřiadvacetihodinovka.

Na krátké trati Bugatti se kromě klasického silničního MS koná i jednostopý vytrvalostní závod, který měl premiéru až v roce 1978. Jezdci mimochodem každé kolo zatáčejí pětkrát doleva a devětkrát doprava.

Areál pojme 100 tisíc diváků a v neděli bylo doslova narváno, živo je v Le Mans ovšem celý víkend. Možná až moc. „Skoro celý rok nekoukám na televizi, ale tady si ji pustím, abych přehlušil okolní řev z kempů“

MotoGP

Zahřívací trénink MotoGP trvá dvojnásobek času slabších kubatur: 20 minut. Enea Bastianini se sklouzl ve třetí zatáčce. Aleix Espargaró si vyzkoušel výměnu strojů. Warm up vyhrál (1:31,6 min). Marcu Márquezovi se jeho honda pořádně zavlnila...

Vyhraje v Le Mans po 68 letech domácí závodník? GP Francie ovládl v nejprestižnějších pětistovkách naposledy domácí závodník naposledy v roce 1954. Tehdy zvítězil v Remeši Pierre Monneret (Gilera). Je zajímavé, že s AJS 350 tenkrát vyhrál i slabší kubaturu – žádný jiný triumf v MS než tyhle dva si už nepřipsal.

Moto2

Ve vynikajících výkonech pokračoval Pedro Acosta, který se konečně v prostřední třídě chytil. Po sobotní kvalifikaci ovládl i nedělní dopolední warm up. (1:36,3 min). Marcel Schrötter si pěkně zadriftoval, ale jediný Němec ve startovním poli svůj jankovitý kalex zkrotil s chladnou hlavou. Zkušeností na to má koneckonců dost.

Moto3

Joel Kelso sice absolvoval páteční i sobotní program, ale kvůli zranění z Jerezu se rozhodl v neděli nepokračovat. Tribuny byly plné už v osm ráno. Desetiminutovou ranní rozcvičku zvládl nejlépe Jaume Masiá (1:42,5 min).

Závod byl původně vypsán na 22 kol (92 km) a začal klasicky v 11 hodin dopoledne. Nejlepší start měl Diogo Moreira, který si v pauze odskočil do MS supermoto, dostal divokou kartu. V Katalánsku doslova deklasoval konkurenci, Slušná práce. Na kamerách se objevily kapky a brzy začalo pršet, byť ne všude. Jezdci padalo jak zralé ovoce v létě, hromadně i individuálně, po dvou kolech se logicky objevila rudá vlajka.

Přeháňka odešla kamsi k Paříži, opravily se poničené stroje a v 11:25 se startovalo znovu, tentokrát na dvě třetiny délky, tedy 14 okruhů. Moreira pokořil Dennise Foggiu a ujal se vedením ale vydrželo mu jen do konce úvodního kola. Pak se rychle propadl dozadu mimo první desítku. Za lídrem si borci nedarovali ani centimetr trati, jak už to tak chodí. Ve čtvrtím kole se ovšem do čela dostal Masiá. Scottu Ogdenovi se po nepříjemném pádu moc vstávat nechtělo, kutálel se dost daleko. Lídry závodu stínovali Sergio García, Tatsuki Suzuki a Deniz Öncü. Moreira dostal trest dlouhého kola, protože si zkracoval trať. První pětka si to rozdávala o triumf brilantně, druhou grupu vedl Ayumu Sasaki, i v ní se uplatňovaly ostré lokty. Japonec přitáhl dopředu další závodníky a dělal vítr dokonce v čele. Neobešlo se to bez chyb, válčil udatně.

To už se sprint chýlil ke konci. Spadl Xavier Artigas, ale důležité věci se děly na čele. Sasaki chtěl moc vyhrát, jenže Masiá mu v závěrečné šikaně útok vrátil a radoval se on. Třetí místo bral Izan Guevara, který se ke konci závodu udržel v první pětce. Až za ním dojeli oba muži Leopardu Foggia a Suzuki.

Izan Guevara: „Včera v kvalifikaci nám nefungovala zadní guma. Závod byl ale pěkná divočina. Mám dvě pódia v řadě!“ Ayumu Sasaki: „Na vodě jsem spadl, ale tým stihl poničenou motorku opravit minutu před restartem. Byl jsem velmi blízko vítězství a zase se mi nepovedlo. Trochu zklamání, dělal jsem pro triumf maximum. Těším se do Mugella, zkusím vyhrát!“ A vítěz? „Jsem nadšený. Nechápu, jak jsem se před Sasakiho dostal. Motorka fungovala super, loni jsem si tu zlámal kosti. Nejsem nejrychlejší ze všech jezdců Moto3, ale konzistentní. Cítím se silný a chci letos bojovat o titul.“

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGP Twitter, Nova Sport, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.