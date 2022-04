Byli jsme u stavitele stylových motorek: Neskutečné, co vyrobí z Babetty!

Petr Balon ze středních Čech postavil pro syna stylovou motorku, ve které by Babettu 210 hádal málokdo. Má bohatou zkušenost, vždyť svůj „dřevěný“ stroj vylepšuje už deset let.

Petra Balona už ze stránek Světa motorů můžete znát. Přesně před rokem nám v seriálu o renovaci motorky například ukazoval, jak se vylévá nádrž kaučukem proti prorezavění. Zabývá se profesionálně renovacemi starých jaw v Mates Motoservisu u Martina Pavluse. A když má volný čas, střihne si i nějakou stavbičku sólo.

Návštěvníci džentlmenských jízd po Praze v rámci Movemberu si možná vybavují jeho Jawu „Dřevák“. Vypadá, jako by byla vyřezaná ze dřeva, a lidé na akcích dokonce klepou na nádrž, aby se přesvědčili. Ve skutečnosti jde o hydrografický polep. Petr Balon začal stroj stavět už v roce 2012, původně jako reminiscenci kultovní Jawy 350 Californian. „Dostala se ke mně nabouraná zánovní Jawa 250 Travel s najetými pouhými pěti sty kilometry, kdy pán zamáčkl brzdu před autem a celý předek motorky to odnesl. Opravil jsem ji a od té doby neustále vylepšuju,“ ukazuje nám majitel své finesy. Kromě potisku, úpravy řídítek, přístrojového štítu nebo podvozku jsou to třeba překřížené svody výfuků. „Funkci to nemá žádnou, jen aby vyplnily velkou mezeru za předním kolem,“ směje se majitel. Mimochodem podobnou fintu použil i na dalším stroji – naposledy postavil pro syna úžasnou závodní motorku ve stylu scrambleru. Vzal technický základ vysloužilé dvourychlostní Babetty 210 a úplně ho překopal. „Dvou babett se zbavovala manželčina kolegyně z práce, prý na nich doma už nikdo nejezdí,“ vzpomíná stavitel na začátek sbírky. Jeden z mopedů nejprve rozebral, mistrně přivařil podsedlové partie, výztužnou trubku rámu a na něj posadil nádrž z Manetu M90 v červeném laku.

Svět motorů 14/2022

Z babetty zůstaly i ráfky kol, ovšem na nich jsou hrubé terénní pláště Mitas o rozměrech 2,75 x 16 palců. Motorce to dodalo pořádně drsné vzezření a výrazně prý zlepšilo chování v terénu, kam mladý jezdec s oblibou vyráží. Světlomet je neoriginální replika z původního mopedu, ohromnou práci muselo dát vyklepání dvojice plechových blatníků. „Oba pocházejí z originálního předního blatníku babetty,“ překvapuje nás šikovný řemeslník.

Řídítka prošla vývojem, nakonec posloužila cyklistická z kola BMX. Rukojeti řídítek jsou z aliexpressu, stejně jako zadní tlumiče pérování. Ty si Petr Balon nemůže vynachválit, a přitom prý oba vyšly sotva na devět stovek. Na čínském internetovém tržišti pořídil i obrovský vzduchový filtr, který má největší funkci ve vyplnění prázdného prostoru v rámu.

A protože výkon klaksonu babetty nestál za nic, pořídil stavitel neoriginální, napájený nabíjecími akumulátory. Zpětná zrcátka našel na burze. Výsledkem je mix, který nedělal ostudu ani na soutěži babett, které se syn Petra Balona zúčastnil. Pustil nás i do své garáže, kde už čeká na příležitost terénní Yuki 125. Prý se máme těšit, co z ní udělá. Nápad už nosí ve své dlouhovlasé hlavě delší dobu. Bude to určitě zase pecka!