Motocyklová VC Španělska 2022: V MotoGP udržel Bagnaia za zády Quartarara

V Jerezu proběhl šestý závod letošního světového šampionátu silničních motocyklů. Circuito de Jerez-Ángel Nieto leží 25 km východně od města Jerez de la Frontera, v jihošpanělské Andalusii. Architektem trati byl Ital Alessandro Rocci. Není pravdou, že je stejně starý jako okruh v Brně, už v dubnu 1986 se zde konala Velká cena Španělska formule 1. Okruh patří k nejkrásnějším v celém seriálu. Vlastně má ze všech tratí v MS nejdelší nepřerušenou sérii přítomnosti v kalendáři: od roku 1987. Na závody se přišlo podívat skoro 60 tisíc lidí, i když jich v minulosti bývalo i mnohem více.

MotoGP

Jorge Lorenzo se stal 33. jezdcem, který byl uveden do Síně slávy MotoGP. Na okruhu se samozřejmě objevil už proto, aby si užil tuto poctu.

Fabio Quartararo s Álexem Rinsem měli před Velkou cenou Španělska shodně bodů: 69. Francouz vedl, protože si připsal na konto suverénní vítězství v předchozí Grand Prix v Portugalsku. Nedělnímu zahřívacímu tréninku kraloval Takaaki Nakagami (1:37,4 min). Dočká se konečně prvního pódia v závodě MotoGP? „Kvalifikace mi úplně nevyšla, ale na motorce se cítím báječně.“

Álex Márquez: „V sobotu jsem zkoušel úplně jiné nastavení než Nakagami, ale nefungovalo, tak jsem se vrátil k pátečnímu.“ Jeho bratr Marc: „S novou motorkou se pořád musím sžívat. Je na ní nejvíc změn oproti loňské za posledních devět let. Nemůžu si dovolit riskovat, jinak to končí většinou pádem.“ Bagnaia: „S Ducati GP22 si začínám rozumět.“ Rameno ale ledoval ještě před startem, Andrea Dovizioso: „Můj stop and go styl, na který jsem byl zvyklý u ducati, ten na yamaze nefunguje. Proto jsem na tom tak špatně.“

Závod královské kubatury se rozjel ve 14:00. Nejlépe vystartoval Bagnaia před Quartararem, Millerem, Nakagamim a Marcem Márquezem. Jorge Martín udělal chybu a spadl, nezávisle na něm i Stefan Bradl. Japonský závodník zase neodolal Aleixu Espargarovi a Joanu Mirovi, byl považován za černého koně, ale úlohu neplnil. „Pecco“ s Fabiem v čele měli skvělé tempo, Jack Miller odrážel útoky osminásobného mistra světa.

Darryn Binder spadl. V 9. kole se sjeli Miller, Marc Márquez a Aleix Espargaró. Álex Rins si vyjel do kačírku a hodně ztratil. Vzápětí vystoupil z motorky Johann Zarco a svou 200. GP nedokončil ani Bradl, který spadl znovu. Závod se přehoupl do druhé poloviny. V boji o bronz to vřelo, ale neútočilo se. Quartararo na Bagnaiu nestačil, ale rozdíl mezi nimi byl kolem šesti, sedmi desetin.

Márquezův atak přišel pět kol před finišem, Miller byl trochu delší... Jenže pak se prosmýkl dopředu Aleix Espargaró a dotáhl se Joan Mir. Marc musel krotit drobný highsider, Jack se vrátil před něj. Aleix ostatním trochu ujel... a Quartararo se snažil Bagnaiu dostat pod tlak. Jenže už to nestihl. „Pecco“ vyhrál i s bolavým ramenem a pod léky. Marc Márquez si sice úspěšně vyšlápl na Australana, poslední místo na stupních vítězů mu však sebral dnes výtečný Aleix. Po dojezdu hodil alespoň fanouškům rukavice.

Aprilia ztratí výhodu koncesního týmu, počet motorů na sezónu se sníží od příštího roku pro každého jezdce z devíti na sedm, padá i neomezené testování. Ale továrna z Noale přece nezávodí proto, aby jezdila vzadu... Smlouvu bude mít zatím méně úspěšný z bratrů Espargarů již brzy připravenou... Ve hře o titul zůstává.

Po závodě řekl: „Byl jsem mnohem rychlejší než Jack a Marc, na brzdy jsem na ně ovšem neměl. Využil jsem ale skuliny, pak se můj závod proměnil, řekl jsem jim bye bye,m vyrazil vpřed a získal třetí místo.. A druhé v celkovém pořadí, Asi sním!!“ Quartararo: „Zkusil jsem všechno, ale Pecco byl strašně rychlý, předvedl naprosto famózní výkon. Přední kolo nebylo úplně to pravé, guma se mi přehřívala. Pokusil jsem se ho předjet už v prvním okruhu, ale prostě to nešlo. Ani potom.“ Bagnaia: „Je to skvělé, v předsezónních testech jsme se trápili a měli spoustu technických problémů. Fabio tu byl loni k neporažení, ale výkon Ducati už je mnohem lepší. Rameno, ano, to mě opravdu bolelo.“ Všichni už se těší na testy, které začínají v Jerezu hned zítra.

VC Portugalska MotoGP 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 41:00,554 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +0,285 s 3. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing +10,977 s 4. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +12,676 s 5. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +12,957 s 6. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +13,934 s 7. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +14,929 s 8. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP +18,436 s 9. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team +18,830 s 10. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +20,056 s

Pořadí MS jezdců po šesti závodech: 1. Fabio Quartararo 89, 2. Aleix Espargaró 82, 3. Enea Bastianini 69, 4. Álex Rins 69, 5. Francesco Bagnaia 56...

Moto2

Ranní rozcvičce dominoval Sam Lowes (1:41,5 min). Brit se určitě ještě nevzdal myšlenek na letošní titul... Závod Moto2 začal ve 12.20. Antonelli do něj obdržel penalizaci dlouhého kola za své počínání v první sobotní kvalifikaci.

Filip Salač řekl: „Po kvalifikaci jsem byl spokojený, nazul jsem středně tvrdé gumy místo měkkých, které v teplotách dráhy nad třicet stupňů nefungovaly.“ Sice nepostoupil k top čtrnáctce, ale jeho čas byl celkově dvanáctý nejrychlejší. Současný kvalifikační formát je možná rychlý, atraktivní a postrádá nudu, má však samozřejmě své minusy. Salače porazil i týmový kolega Zaccone, ale ten tu zná každý kámen, i když je Ital. Závodil tu v evropských motodvojkách alias španělském šampionátu CEV.

Závod na 23 kol začal ve 12:20. Postartovní strkanici nejlépe zvládl Ai Ogura před Arónem Canetem, Tonym Arbolinem a Fermínem Aldeguerem. Ten se propadl za Somkiata Chantru a Celestina Viettiho. V šesté zatáčce druhého kola uklouzl Pedro Acosta, který se předtím pošťouchl právě s Aldeguerem. Fermín tak ztratil ještě více. Pedro svůj kalex-triumph nastartoval a pokračoval dál, s velkou ztrátou. Filipovi se nevedlo, ztratil a kroužil okolo 25. místa.

Po zhasnutí červených světel se ještě potkali Chantra a Lowes a prali se spolu i pak o čtvrtou příčku. V 6. kole spadl Romano Fenati, mezitím si to o druhé místo rozdávali Canet s Arbolinem, předjížděli se skoro každou zatáčku. Naděje Sama Lowese skončily v sedmém okruhu, uklouzlo mu přední kolo a skončil v kačírku. Marc van der Straten to v boxu hodně prožíval. Také Chantra svoji snahu přehnal, horký asfalt klouzal.

Antonelli dostal dvojité dlouhé kolo, protože to první nesplnil. Cameron Beaubier zajel k mechanikům. Jake Dixon podebral Aldeguera – pro Brita závod skončil, i když se vztekal, Fermín ho trochu zavřel, pravda. On sám však nasedl, nastartoval a jel dál. Vzápětí se odporoučel k zemi Marcos Ramírez. Na čele jela trojice Ogura – Canet – Arbolino, čtvrtý už jel Augusto Fernández a za ním Vietti. Pády pomohly Salačovi ke 20. místu.

Aldeguer v šestnáctém kole své snažení ukončil v boxech. Na pátého Viettiho se přilepil Marcel Schrötter a zkusil to, ale Celestino mu manévr vrátil. V německém závodníkovi poslední dobou „chytly saze“ a začíná se mu znovu dařit. V devětadvaceti už je bavorský rodák velmi zkušený. Napodruhé uspěl a Italovi se vzdaloval, dal mu prostě na frak. Arón Canet ustál problém, druhé místo neztratil.

Vpředu už se nebojovalo, Ai Ogura jel naprosto skvěle, španělsko-italský tandem se mu nepřibližoval a i mezi ním už zela mezera. Kolo a půl před cílem předjel Acosta Filipa Salače a odsunul ho až do třetí desítky. Poslední šampion dvoutaktních čtvrtlitrů Hiroshi Aoyama měl radost,nenápadný Ai poprvé v v životě vyhrál před Canetem a Arbolinem, nepovedlo se mu to předtím ani v Moto3. Za nimi dorazili pod šachovnici Fernández, Schrötter a šestý lídr šampionátu Vietti. Filip projel cílem na 21. místě.

Tony Arbolino : „Mým cílem bylo pódium a udělal jsem pro něj všechno, jel jsem na sto deset procent. Pracovali jsme tvrdě. Pravé předloktí mi tuhlo, takže nešlo přidávat plyn tak, jak bych chtěl.“ Obrýlený Arón Canet se neubránil slzám z dojetí i bolesti: „Tohle byl jeden z mých nejtěžších závodů v životě. Neumím si vysvětlit, jak sem mohl po operaci skončit na stupních vítězů.“ Z nemocnice na pódium... Levá rukavice mu šla samozřejmě hůře sundat, v ruce má dva šrouby. Ai Ogura se dokonce usmál, což u japonského introverta rozhodně nebývá zvykem: „Naprosto parádní závod, odstartoval jsem první, dojel jsem první. Ostatní byli až za mnou, ale nevěnoval jsem jim žádnou pozornost. Tohle je nádherná odměna.“

VC Španělska Moto2 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 39:16,357 min 2. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 +2,509 s 3. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team +3,669 s 4. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo +5,358 s 5. Marcel Schrötter Kalex Lightech Speed Up +9,245 s 6. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team +12,122 s 7. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team +13,918 s 8. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team +14,064 s 9. Albert Arenas Kalex Autosolar GasGas Aspar Team +18,980 s 10. Jorge Navarro Kalex Flexbox HP40 +27,767 s 21. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 +53,073 s

Pořadí MS jezdců po šesti závodech: 1. Celestino Vietti 100, 2. Ai Ogura 81, 3. Tony Arbolino 70, 4. Arón Canet 69, 5. Joe Roberts 57... 25. Filip Salač 4...

Moto3

Deniz Öncü prokazoval dobrou formu i v ranním warm upu, který ovládl (1:46,6 min). Je hladový po prvním triumfu kariéry... V závěru desetiminutovky se odehrál hromadný pád, jehož účastníky byli Iván Ortolá, Riccardo Rossi a Joel Kelso. Ortolův gasgas Kelsa v letu sundal, Australan se do ťukance obou jezdců připletl nevinně. Navštívil zdravotní středisko, ale lékaři nic vážného naštěstí nenašli. Rossi byl označen za viníka a dostal „long lap“.

Závod Moto3 začal tradičně v 11:00. Coby vedoucí jezdec celkové klasifikace do něj nastoupil Sergio García, který vedl o bod před Dennisem Foggiou. Ayumu Sasaki, Gerard Riu Male a Carlos Tatay byli přesunuti na konec roštu, provinili se ve třetím tréninku. A ještě vyfásli dlouhé kolo.

Od startu vystřelily oba stroje GasGas Izana Guevary a Sergia Garcíi. Za nimi jeli Jaume Masiá a Diogo Moreira, který získal pět míst. Brzy oba lídry dostihli. Rossi si odbyl nepříjemný trest a mohl pokračovat dál. Garcíovi se nedařilo příliš ráno, v závodě si chtěl spravit chuť. Za první čtveřicí jela dvojička Xavi Artigas – Deniz Öncü. Ve čtvrtém kole havaroval Tatay a skončil.

Jezdci na čele si nedávali nic zadarmo. Boje se snažil využít Öncü, který vytáhl Artigase. Adrián Fernández odstoupil, zlomení prsty bolely příliš. V 8, kole zničil motorku Tatsuki Suzuki, i když má k dispozici špičkový materiál od Leopardu, noc se mu letos nedaří. Vedoucí grupa byla najednou šestičlenná a zezadu postupoval Ayumu Sasaki. Nejelo to ani Denisu Foggiovi, který propadal z konce Top 10 až k hranici bodů. K první šestce se přibližovala trojice Rossi – Holgado – Sasaki, do cíle chybělo ještě 13 okruhů. A netrvalo dlouho, aby se přitáhla.

Jenže pak se zase trhala a Moreira se nevešel na trať tolikrát, že obdržel dlouhé kolo a z bole o čelní příčky tak odpadl, po odbytí jel až desátý. Vpředu zůstalo šest jezdců. Stíhačka Riccarda Rossiho (mezitím ztratil) skončila v 15. okruhu pádem.

Öncü ustál highsider, vedoucí šestka zůstala pohromadě. Trojice Kaito Toba – Dani Holgado – Ryusei Yamanaka už ztrácela a nejela úplně pospolu. Foggia se pohyboval dokonce až za body a kroutil nevěřícně hlavou. Mezitím vrcholil boj o vítězství. Poslední kolo! Öncüa a Masiu nakonec převálcovala dvojice GasGasu, vyhrál Izan Guevara před Garcíou, turecký závodník se – pokolikáté už? - nevešel ani na pódium, v poslední zatáčce nechal konkurentům moc prostoru... Ayumu Sasaki dojel aspoň šestý za Artigasem, po fantastické stíhačce mu odcházela zadní guma, Foggia osmnáctým místem body nebral... Tři Španělé doma na pódiu, co si přát ve fotbalové atmosféře víc?

Jaume Masiá: „Jsem v závodech silný, udělal jsem pokrok po psychologickém tréninku. Asi jsem byl jediný, kdo měl vpředu tvrdou gumu. Gasgasy se mi nakonec podařilo dojet, naplánované vítězství nevyšlo, ale i tak jsem spokojený.“ Sergio García: „Těžký a bláznivý závod. V posledním kole jsem útočil, je škoda, že jsem se nenacházel více na vnějšku, kde byl Izan. Druhé místo je ale dobré pro šampionát.“Izan Guevara nám toho moc neřekl: „První pole position a vítězství v sezóně a doma? To je neuvěřitelné!“ Následovala obvyklá děkovačka týmu a sponzorům.

VC Španělska Moto3 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Izan Guevara GasGas Valresa GasGas Aspar Team 39:19,873 min 2. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team +0,061 s 3. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +0,208 s 4. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,319 s 5. Xavier Artigas CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP +0,417 s 6. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max +0,847 s 7. Kaito Toba KTM CIP Green Power +3,787 s 8. Ryisei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI +3,982 s 9. Daniel Holgado kTM Red Bull KTM Ajo +5,811 s 10. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI +6,088 s

Pořadí MS jezdců po šesti závodech: 1. Sergio García 103, 2. Dennis Foggia 82, 3. Izan Guevara 73, 4. Jaume Masiá 70, 5. Deniz Öncü 63...

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGPSport.cz, MotoGP Twitter, Nova Sport, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.