Jízdní dojmy s Aprilií SR GT: Skútr pro každou příležitost!

Když před pěti lety Aprilia přestala vyrábět městské skútry, vypadalo to logicky. Italský výrobce motocyklů patřící do konsorcia Piaggio totiž produkoval podobné stroje jako mateřská značka, luxusnější Vespa nebo Gilera. A bylo zbytečné, aby jim vytvářel konkurenci z vlastních řad, byť jsme měli modely jako SR Max, Scarabeo, Mojito nebo Atlantic v oblibě. Jenže časem se to odpovědným osobám rozleželo v hlavě. Dospěly k závěru, že sportovně zaměřené značce, která letos bude s tovární RS-GP bojovat i v MotoGP (dříve se o Aprilii staral Fausto Gresini), by nějaký skútřík slušel. Navíc stopětadvacítky, na něž stačí řidičský průkaz skupiny B, se těší obrovskému zájmu.

Na pohled jiný

Aprilia se tedy vrací s novým skútrem SR GT, a hned s dvěma verzemi: 125 a 200. Kromě sportovního střihu přidává navíc i offroadové prvky. Jde například o minimální světlou výšku 175 mm, kterou zajišťují i dlouhé zdvihy odpružení (vpředu 122 a vzadu 102 mm), nebo „terénní“ pneumatiky Michelin s výrazným dezénem, který však má sloužit hlavně k lepšímu odvádění vody. Vyšší světlost umožňuje jezdci snadno překonat všechny nerovnosti na silnici, nástrahy města v podobě vysokých obrubníků nebo vyrazit i mimo zpevněnou vozovku. Kompaktní design se vyznačuje zkrácenými převisy a úzkými, dynamickými liniemi, které zdůrazňují sportovní charakter. Trojice předních světel full LED i tvar kapotáže odkazují na vysokovýkonné modely RSV nebo Tuono. A jak tak před námi stojí zaparkované v řadě před hotelem, musíme uznat, že jde o hezký pohled. Škoda že barevná kombinace s červenou se v nabídce objeví až později.

Svět motorů 10/2022

Hlavní lákadlo

Pro první testovací jízdu si bereme slabší provedení s výkonem 11 kW, které má mít v prodejních statistikách stěžejní význam, protože je mohou používat i majitelé řidičského průkazu skupiny B pro automobily. Představitelé Aprilie počítají s tím, že tuto motorizaci bude preferovat až 90 % zákazníků. Na rozměrném sedle se dobře sedí a široká „motorkářská“ řídítka padnou přesně do rukou. Nemusíme se krčit, ani natahovat. Pozici pro jízdu máme ideální, a dokonce i kolegové s výškou kolem 190 cm tvrdí, že se na skútr složili naprosto v pohodě. Sportovnější a aktivnější jízdní pozici zajišťují sedlo posunuté proti ostatním skútrům lehce dozadu a možnost natáhnout nohy. Chráněné nášlapy jsou protaženy hodně dopředu – ve středovém tunelu je potom umístěna nádrž devítilitrového objemu.

První kilometry podél italského pobřeží ukazují i na praktičnost příplatkového vyššího štítku, za nějž se řidič dobře schová. Také se nemusíme bát, že by nám kolegové na silnější dvoustovce ujížděli. I 125 má dost síly a při stoupání serpentinami do přilehlých kopců s nimi držíme bez problémů tempo. Po zatáčkovité silnici aprilia hbitě mění směr jízdy, výborně se kontroluje, nechá si líbit slušné náklony a po přidání plynu rychle akceleruje. Dvojitý kolébkový rám z ocelových trubek dodává motorce tuhost, kterou u konkurence najdete jen stěží. Také chválíme komfortní odpružení, žehlící všechny nerovnosti na silnici.

Ve spojení

V polovině trasy je čas na výměnu strojů a také na drobné občerstvení. Integrální přilbu si tak můžeme schovat do 25litrového prostoru pod sedadlem, jenž se otevírá tlačítkem u spínací skříňky. Bohužel je tam ale místo jen na jednu, a navíc nesmí mít nahoře větrací otvor (někteří kolegové pak sedlo nedovřeli). Otevřené přilby by se pod sedlo měly vejít dvě. Komu by to bylo málo, může si přiobjednat i 33litrový hliníkový kufr za spolujezdce. Při odchodu nesmíme zapomenout na mobilní telefon schovaný v přihrádce po levé ruce. Je tam totiž i konektor USB, takže se během jízdy může dobíjet. To bude potřeba hlavně v případě propojení mobilu s motorkou prostřednictvím bluetooth a aplikace Aprilia Mia. Díky ní se na přístrojové desce budou zobrazovat také upozornění na příchozí hovory a zprávy. Systém také umožňuje správu hovorů pomocí specifického tlačítka a použití hlasových příkazů pro volání nebo přehrávání hudby aktivací seznamu skladeb.

Něco navíc

Nyní sedláme verzi 200. Ale jde vlastně jen o 175, protože na tento objem je motor zvětšen díky novému vrtání. Výkon 13 kW není o moc vyšší a motorka je o 4 kg těžší. Dynamika a výborné jízdní vlastnosti jsou téměř stejné, jen brzdy nám připadají o něco účinnější. Oba modely sice mají vpředu kotouč o průměru 260 mm a vzadu 220 mm, ale systém brzd je odlišný. Aprilia SR GT 125 je dodávána s kombinovanými brzdami (levá páčka spouští obě brzdy), zatímco SR GT 200 je vybavena jednokanálovým protiblokovacím systémem.

Na stokilometrové trase Aprilia SR GT ukázala, že umí být praktickým i zábavným dopravním prostředkem, který zprostředkuje jízdní potěšení a hbitost jako normální motocykly.

Plusy

Sportovní dynamický vzhled

Ovladatelnost blížící se běžným motocyklům

Dostupná cena

Všestranné využití

Kvalita materiálů a zpracování

Minusy

Systém Mia by mohl být standardem

Některé integrální přilby se pod sedlo nevejdou