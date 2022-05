Motocyklová VC Francie 2022: Bagnaia a Acosta lámali kvalifikační rekordy

Sedmým podnikem letošního silničního motocyklového světového šampionátu je Velká cena Francie. Koná se v Le Mans, ale nikoli na slavném Circuit de la Sarthe. Jezdí se po kratším okruhu Bugatti, který byl postaven v roce 1965 a s proslulou tratí sdílí hlavně startovní a cílovou rovinku a šikanu Dunlop. Od posledních úprav před dvaceti lety měří 4185 m a má čtrnáct zatáček. Na rozdíl od částí Circuit de la Sarthe je Bugatti zcela uzavřený. Letos se konečně po dvouleté pauze jede s diváckou účastí, byť závod nechyběl v kalendáři ani během covidu.

Francie je vlastně kolébkou silničních motocyklových závodů vůbec. Stroje Hildebrand & Wolfmüller s francouzskými závodníky za řídítky se účastnily už prvních dlouhých klání mezi městy od poloviny 90. let 19. století. Případně Pétrolette společnosti Duncan et Suberbie, což byla licence německého stroje se čtyřdobým vidlicovým dvouválcem objemu 1,5 l.

Skvělým závodním náčiním se staly rovněž tříkolky De Dion-Bouton, které z motocyklů vycházely, a to i pro dámy. Do povědomí českých fanoušků motocyklového sportu se nejvíce zapsaly dva ročníky Coupe Internationale v Dourdanu (1904-1905). V obou slavily úspěchy jednostopé stroje pánů Laurina a Klementa z Mladé Boleslavi. František Toman dokončil první z nich na druhém místě i s ulomeným sedlem a Václav Vondřich dojel pátý jen kvůli defektu, venkované házeli na silnici hřebíky. Druhý ročník už ale „cestující kovář“ s brašnou plnou náhradních dílů na zádech vyhrál a pobil všechny konkurenty včetně domácích.

Motocyklová Grand Prix Francie má i tak dlouhou tradici, poprvé se oficiálně uskutečnila v roce 1920. Kde jinde než v Le Mans? V období mezi dvěma válkami se konala pravidelně na různých okruzích (Štrasburk, Tours, Lyon, Linas-Montlhéry, Saint-Gaudens, Bordeaux, Pau, Remeš, Dieppe. V sezóně 1951 se poprvé bojovalo o body do mistrovství světa v Albi. V 50. letech byla tradice nakrátko přerušena, motocykly se ale objevily i v Rouenu a na nádherném horském okruhu Charade v Clermont-Ferrandu. Trať Bugatti v Le Mans byla dějištěm poprvé v sezóně 1969. Do hry vstoupil také okruh Paula Ricarda v Le Castellet, Nogaro a začátkem 90. let Magny-Cours. V Le Mans muselo dojít k úpravám po těžké nehodě Alberta Puige (1995), jejíž následky jsou trvalé, zraněnou nohu Španěl dodnes neukazuje, u v létě nosí dlouhé kalhoty. „Pořád mě bolí a během covidu se to zhoršilo...“ V roce 2000 se sem světové motocyklové mistrovství vrátilo natrvalo.

Koronavirová omezení odvál čas, GP Francie je prvním závodem po necelých dvou letech bez jakýchkoli opatření, žádné roušky, žádné testy. A divácká kulisa opravdu famózní, pochopitelně nejvíce láká třída nejsilnějších litrových strojů.-

MotoGP

Světem MotoGP hýbaly poslední necelé dva týdny spekulace ohledně odchodu továrního týmu Suzuki na konci letošní sezóny. 12. května se konečně objevilo oficiální prohlášení. Stojí v něm: „Bohužel současná ekonomická situace a potřeba soustředit úsilí na velké změny, kterým motoristický svět v těchto letech čelí, nutí Suzuki razantně snížit náklady spojené se závoděním a využít veškeré ekonomické i lidské zdroje na vývoj nových technologií. Rádi bychom vyjádřili vděčnost našemu týmu Suzuki Ecstar a všem, kteří po mnoho let podporovali závodní aktivity Suzuki a dále pak také všem fanouškům, kteří nám projevili svou nadšenou podporu.“ Továrna už opustila superbiky i motokrosové MS.

Tým se dříve zavázal setrvat v královské kategorii do konce sezóny 2026, což stvrdil smlouvou s Dornou. Tady je zakopaný pes, neumožňuje jednostranné ukončení ,nicméně samurajské S se pochopitelně s promotérem může dohodnout, ale spíše jen na výši pokuty za nedodržení kontraktu. Jednání začnou příští týden. Suzuki doplatila na emisní skandály v automobilové oblasti. „O práci přijde zhruba padesátka lidí,“ řekl manažer týmu Livio Suppo. „Mohli bychom založit novou stáj s motorkami jiné značky...“ Z modro-stříbrných strojů zmizela reklama nealkoholického piva Estrella Galicia 0,0, ale to je striktními zákony, ve Francii je reklama zakázaná i na něj. Mechanikům ovšem loga na oblečení zůstala... Značka sponzoruje třeba i Álexe Márqueze. Pokud Suzuki odejde, o dvě uvolněná místa má zájem Leopard Racing z Moto3. „Musím si o tom promluvit s Flaviem Beccou,“ řekl sportovní ředitel Miodrag Kotur.

Mezi závody v Jerezu a v Le Mans se v médiích objevila zpráva, že některé týmy pravděpodobně porušují pravidla ohledně tlaku v pneumatikách. Jedním z provinilců měl být i vítěz GP Španělska Francesco Bagnaia (Ducati). Diskutuje se o zavedení jednotného systému senzorů a přijímačů, protože jde o jedinou cestou k získání spolehlivých dat pro ověření. Všech šest výrobců motocyklů se dohodlo na tom, že po každém závodě budou s ostatními sdílet údaje o pneumatikách svých jezdců. Zatím jsou poskytovány dobrovolně a čidla individuálně kalibrována jejich producenty (vyrábí je třeba McLaren), takže přesnost nelze ověřit. Pravidla se musí sjednotit, uvedl technický ředitel MotoGP Danny Aldridge. Od Mugella 2016 po šílené nehodě Lorise Baze, kdy mu praskla pneumatika, se přešlo na předku tlak na 1,9 a zadní 1,7 baru. Bagnaia měl údajně přední gumu podhuštěnou na 1.85.

Razlan Razali potvrdil, že by jeho tým RNF mohl přejít pro příští rok z Yamahy na Aprilii. „Balíček Aprilie je konkurenceschopný, po příchodu Massima Rivoly se toho hodně změnilo.“ S třemi ladičkami měl smlouvu jen na letošní sezónu. „Mezi oběma týmy vázne výměna dat,“ potvrdil Fabio Quartararo. Razali okomentoval výkony Andrey Doviziosa: „Dovi je dobrý inženýr, ale horší jezdec.“ Honda zase prodloužila s Luciem Cecchinellem, tým LCR tak uvidíme na roštu i nadále.

Po zranění se vrátil Raúl Fernández. V prvním tréninku se odporoučel k zemi Brad Binder, k pádu došlo ve třetí zatáčce, zrádném esíčku. Marc Márquez si zopakoval záchranu highsideru v Garage Vert z roku 2019. „Pecco“ Bagnaia musel mimo trať, když spadl Miguel Oliveira. Portugalec havaroval vcelku drsně, takže jeho další cesta vedla do zdravotního střediska. Poranil si prsty, ve svém víkendovém snažení však pokračoval. Barvy KTM měnit nehodlá, už má alespoň ústní potvrzení. Všem to v FP1 „nandal“ Pol Espargaró (1:31,7 min).

Ten se může od Repsol Hondy pakovat, pokud přijde Joan Mir. Za exmistrem světa 2000 stojí výborný a velmi schopný manažer Paco Sánchez. Joan se suzuki ve druhém tréninku havaroval. „Čím víc se budu klepat o místo, udělám moře chyb. Nehodlám se stresovat. Pokud mi nikdo nenabídne místo, můžu dělat třeba manažera,“ okomentoval Pol svou možnou budoucnost. S tovární Hondou jedná i Álex Rins. Ten konec Suzuki Ecstar obrečel a vůbec se za to nestyděl. Proč také?

Aprilia přivezla do Le Mans novou karbonovou spojku, která by měla pomoci při startech. Nastavení přední světlosti testoval v Jerezu Lorenzo Savadori, ale zatím ho nepoužila, pravděpodobně se tak stane v Mugellu. Továrna z Noale už nemůže testovat díky pódiovým umístěním neomezeně. Počet motorů na sezónu bude mít omezen až od příštího roku. Aleix Espargaró ještě podepsáno nemá, ale určitě si finančně polepší. A Viñales? „Dáváme Maverickovi ještě čas, aby se s motorkou sžil,“ řekl manažer Rivola.

Johann Zarco se ve druhém tréninku nevešel na trať, chtěl vyzkoušet jinou stopu. Ve velké rychlosti ji opustil, ale na stroji se udržel a ještě si trochu zaskákal. I s mašinou MotoGP se dá jezdit motokros. Spadl Jack Miller, ale odešel po svých, stejně jako později Marco Bezzecchi. Napodobil je i Luca Marini. Krátce poté, co zajel nejrychlejší čas 1:31,1 min, nový rekord okruhu, motocykl zahodil Enea Bastianini. Na zemi skončil také Franco Morbidelli, najel na obrubníky... „Jede se rychle, totální hrana, proto se padá,“ řekl Álex Rins po obou pátečních trénincích. Nedával to za vinu pneumatikám Michelin. Quartararo dostal novou zadní kyvnou vidlici: „Doma ji asi nepoužiji,“ řekl. Pochopitelně chce uspět a nebudu zkoušet neotestované díly. V pátek mu na stroj také nainstalovala Yamaha větší brzdové kotouče. Na červen je domluven jiný test, za řídítka usedne loňský superbikový šampion Toprak Razgatlıoğlu.

Pol Espargaró skončil ve třetím tréninku v kačírku, nicméně si mávl na skútr, aby se rychle dostal do boxů pro druhou motorku. Bastianiniho potkal technický problém, vysadil mu motor. Důležitější byla honba za rekordem. Nejdřív jej posunul Bagnaia, ale Johann Zarco se dostal až těsně nad 1:30,5 min. Páteční Eneův čas pokořilo celkem devět jezdců. Marc Márquez vždy čekal na vodiče. „Nová honda je úplně jiná, musím změnit jezdecký styl,“ řekl. Už mu nestaví motorku na míru. Je ale fakt, že na některých tratích vůbec nefunguje, oba jezdci tlačí na pilu a podle toho to také vypadá a hlavně dopadá...

Jack Miller jedná s týmem LCR. Dělá příliš mnoho chyb a už je potvrzeno, že u Ducati končí. Dokáže ale výborně číst trať a umí na vodě, vždyť loni v Le Mans vyhrál. Ve čtvrtém tréninku ovšem upadl na brzdy. Aleix Espargaró jej záhy napodobil. Ke koni se sklouzl i Marc Márquez. Vyhrál Quartararo (1:31,4 min).

Z první kvalifikace do druhé postupují v MotoGP pouze dva závodníci. Bezzecchi si ve velké rychlosti vyjel z trati, ale zvládl to. Q1 vládli Mir a Jorge Martín. Ve 14.35 se rozhořel boj o nejvyšší příčky roštu, respektive první čtyři řady. Bagnaia se jako první dostal pod hranici 1:31 min. Pak jej překonal Quartararo, ale „Pecco“ měl životní formu (1:30,4 min). Davide Tardozzi v boxech jen kroutil hlavou... Druhé místo urval Miller a na třetí se prosmýkl Aleix Espargaró. Na francouzského obhájce titulu zbyla čtvrtá příčka. Pomalý Zarco zůstal v ideální stopě a zpomalil Pola Espargara.

Aleix Espargaró odvedl perfektní práci a musí se s ním počítat v boji o titul, výsledky už nejsou náhodné: „První kola jsem jel opatrněji. I druhá motorka fungovala, když jsem první položil ve čtvrtém tréninku. Rychleji už to nešlo, jsem nadšený z toho, jak jsem dopadl.“ Jack Miller: „Zpátky v první řadě a double pro tým. Můj pád v FP4 byl zvláštní, jel jsem do té doby v pohodě. Musím pochopit, jak funguje střední směs pneumatik, hlavně vpředu.“ Gumy se obecně méně zahřívají na levé straně. A „poleman“ Bagnaia: „Jsem nadšený. Ve čtvrtém tréninku jsem nebyl konkurenceschopný, do kvalifikace tým udělal tým změny v nastavení, které měly evidentně ten správný efekt. Je to moje první pole position tady v Le Mans v MotoGP. Večer si užiju!“

VC Francie MotoGP 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:30,450 min 2. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:30,519 min 3. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:30,609 min 4. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:30,688 min 5. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 1:30,711 min 6. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:30,863 min 7. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:30,943 min 8. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:30,977 min 9. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 1:31,068 min 10. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:30,148 min

Moto2

Prostřední kubatura hlásí comeback Alonsa Lópeze. Luca Boscoscuro vyhodil kontroverzního Romana Fenatiho a Španěl jej vystřídal. Italovi tak nevyšel ani druhý pokus v Moto2. Stále chybí zraněný Keminth Kubo, místo něj opět startuje Stefano Manzi, Niccolò Antonelli usedl na stroj i po operaci ruky.

Jezdci spolu bojují nejen v závodech, ale už od pátku. Což dokázala v prvním tréninku kolize Aróna Caneta a Celestina Viettiho. Provinilec Vietti se omluvil, šlo o běžný závodní incident bez sankcí. Jorge Navarro upadl sám, ale incident přežil ve zdraví, Marcel Schrötter také, Skvělou formu má letos Somkiat Chantra. Thajský závodník nedal nikomu jinému šanci (1:36,1 min)

SAG Team, který jede i ME Moto2, má finanční trable. Peníze od indonéského sponzora (okruhu Pertamina Mandalika) nechodí. To může stát místo Bo Bendsneydera, který má kořeny právě v jihovýchodní Asii a mecenáše přivedl. Gabriel Rodrigo se spoléhá na peníze svého otce, který za jeho účast platí.

Druhý trénink viděl pád Sama Lowese, klasika na přední kolo. Brita vytočili traťáci, kteří ho nepustili zpátky na motorku. Dalším jezdcem na zemi byl Albert Arenas. Trať evidentně pneumatikám Dunlop nechutnala. Na asfalt poslal svůj stroj I López, ve finále pak Stefano Manzi, Schrötter, Canet, Manuel González, Rodrigo a Antonelli. Filip Salač se moc nesvezl, vyrazil až na poslední minuty a ještě stačil po vypršení časového limitu havarovat.

Nejrychlejším byl Augusto Fernández (1:36,0). Salač naopak mezi nejpomalejšími „Dostal jsem vadnou gumu, utíkala,“ okomentoval své snažení. „Trať mám moc rád, v neděli by mohlo pršet, což mi vyhovuje.“ Objevily se i trable s brzdami. Loni tu byl v závodě Moto3 druhý...

Třetí trénink probíhal poměrně v poklidu. Zpomalovací retardéry v poslední šikaně poslaly na zem Jaka Dixona. Před koncem se odehrála dramata: spadli Cameron Beaubier, Rodrigo, Joe Roberts, Chantra a Zonta van den Goorbergh. Blýskl se Pedro Acosta rekordem 1:35,8 min.

Lídr šampionátu Vietti musel do první kvalifikace o čtyři postupové příčky. Ta zakončovala sobotní program v 15.10. Spadl Salačův týmový kolega Alessandro Zaccone, také Sean Dylan Kelly a Antonelli. Postoupili Lorenzo dalla Porta, Fermín Aldeguer, Bendsneyder a Navarro. Lídr šampionátu dál těsně nešel, rozhodovaly tisíciny, Náš závodník se vezl za Aldeguerem, ale Španěl jej k rychlejšímu času nepřitáhl. 9. místo znamená až 23. příčku na startu zítřejšího závodu.

Canet by chtěl do MotoGP, Acosta rovněž. Jenže kdo získá dnešní pole position? Ai Ogura bohužel spadl a velmi rychlý Lowes také. Japonský závodník si doběhl pro motorku, Brita stroj trefil do pravého ramene. Pak se ke slovu dostali Augusto Fernández, Dixon a Acosta, odsunuli Sama do druhé řady. Sklouzl se Indonésan Chantra, ale loňský mistr světa Moto3 na čele zůstal, byl dokonce ještě o něco rychlejší než ve třetím tréninku.

VC Francie Moto2 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo 1:35,203 min 2. Jake Dixon Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:35,921 min 3. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:35,963 min 4. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:36,071 min 5. Albert Arenas Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:36,088 min 6. Alonso López Boscoscuro MB Conveyors Speed Up 1:36,268 min 7. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 1:36,303 min 8. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:36,309 min 9. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team 1:36,341 min 10. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:36,351 min 23. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:36,599 min

Moto3

Po zranění se mezi jezdce konečně vrátili Skot John McPhee. „Osm týdnů jsem nemohl na motorku, jen poslední dva na kolo. Ve čtvrtek večer jsem musel ještě na podrobnou prohlídku přímo na závodišti. Pustili mě, ale ty zlomené obratle mě pořád bolí. Zkusím se v kvalifikaci dostat co nejdál. Závod bude složitý...“ Jede i José António Rueda, a to v barvách Rivacold Snipers Mirka Cecchiniho, nahrazuje stále nedoléčeného Alberta Surru. „Už jsem na tom relativně dobře,“ řekl Surra. „Chtěl bych jet doma v Mugellu.“

První trénink v Le Mans opanoval Dennis Foggia (1:42,1 min). „Raketě“ nestačil ani týmový parťák od Leopardu Tatsuki Suzuki. Hned v úvodu druhého tréninku upadl Sergio García, dostal highsider hned v úvodním kole, ještě nebyl ani v rychlém. Potloukl se, ale nakonec vstal. Záhy se ocitli na zemi i Diogo Moreira a Deniz Öncü. Turek upadl na přední kolo, motorku ale zvedl a jel dál. Gerard Riu Male tu svou rozložil na prvočinitele, Taiyo Furusato vystoupil ze stroje nezávisle na něm, na zemi skončil i Lorenzo Fellon. Jezdcům v úvodu chyběla přilnavost, přední gumy nelepily, na trati je také několik druhů asfaltu. Dalším v pořadí se stal Riccardo Rossi. Ten zamířil do boxů v protisměru! U Paola Simoncelliho měli mechanici hodně práce... Ryusei Yamanaka doplnil seznam „padavků“. Nikdo opět neporazil Foggiu (1:41,6 min).

Ve třetím tréninku v sobotu dopoledne dostal Öncü kopanec od motorky a kulhal. Logicky zamířil k lékařům. Iván Ortolá spadl v esíčku a do konce volného měření sil to stihl ještě jednou. I jemu vládl Foggia (1:41,7 min).

První kvalifikace začala po půl jedné odpoledne. Öncü byl uznán způsobilým a snažil se postoupit dál. Lorenzo Fellon se rozčiloval na jezdce před sebou, kteří ubrali a připravili ho o rychlé kolo. Scotta Ogdena potkal drobný highsider. „Na trati je velké vedro a motorky se chovají úplně jinak než v pátek,“ řekl následně britským novinářům. Do Q2 postoupila čtveřice Öncü – Fellon – Matteo Bertelle – Riccardo Rossi.

V bitvě o pole position se Xavi Artigas zlobil na kolegy, kteří odbočovali na pit lane a výrazně ho zpomalili. Foggia dokazoval, že mu Le Mans sedí a dařilo se i Suzukimu, takže „leopardi“ opět vévodili poli a zůstali na čele až do finále. Dennis ještě čas vylepšil na 1:41,6 min a získal své vůbec první hodinky Tissot v kariéře. Ke dvěma tyrkysovým hondám se vetřel Jaume Masiá s KTM.

Uvidíme, jaké bude v neděli počasí. Předpověď hlásí před polednem bouřky, které by mohly do programu výrazně zasáhnout a ovlivnit ho, nejen u Moto3, ale i v ostatních třídách. V Le Mans jsou podmínky proměnlivé, v jedenácti z posledních dvaceti ročníků pršelo.

VC Francie Moto3 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:41,621 min 2. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 1:41,772 min 3. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:41,778 min 4. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI 1:41,879 min 5. Carlos Tatay CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP 1:41,961 min 6. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 1:41,989 min 7. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 1:41,999 min 8. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 1:42,024 min 9. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 1:42,026 min 10. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 1:42,046 min

