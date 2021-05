Motocyklová VC Itálie 2021: Dupasquier utrpěl vážné zranění hlavy při kvalifikaci Moto3

Šestým podnikem 73. ročníku MS silničních motorek je Velká cena Itálie na Autodromo Internazionale del Mugello. Grand Prix země na Apeninském poloostrově má předlouhou, avšak přerušenou tradici. První dva podniky s tímto oficiálním názvem se totiž uskutečnily už v letech 1914 a 1921 na Circuito del Pino a v Turíně. Do kalendáře se vrátila ale až v roce 1991, kdy ji hostil Circuito Internazionale Santamonica v Misanu. Ten se s toskánským Mugellem prostřídal ještě v sezóně 1993.

Pokud někdo namítne, že se na italském území mistrovství světa závodí od začátku, má pravdu, ale podnik nesl až do sezóny 1990 název Velká cena národů (stejně jako předtím nepravidelně v období 1922-1948). V Mugellu se odehrál v letech 1976, 1978 a 1985, jinak byly jeho dějištěm Monza, Imola a Misano. VC Itálie i okruh samotný se vrací do kalendáře po roční pauze zaviněné covidem. Diváci ale do areálu nesmějí. Od roku 1988 dráhu v Mugellu mimochodem vlastní automobilka Ferrari,

MotoGP

Ducati od příští sezóny bude zásobovat tým VR46 Valentina Rossiho, který v královské kategorii vede jednatel Alberto Tebaldi. Tato skutečnost byla oznámena již dříve. Kromě toho ale dodá stroje i stáji Gresini, která má zatím smluvně vázaného Fabia di Giannantonia. Pramac Racing pochopitelně nekončí, podepsal smlouvu na další tři roky (do 2024), takže ten příští pojede celkem osm motocyklů této značky. Suzuki ani Aprilia zatím satelitní stroje nenasadí, i když se o tom spekulovalo.

Aleix Espargaró podstoupil 19. května v Barceloně pro jezdce MotoGP „tradiční“ operaci předloktí. V Mugellu však nechybí. Tentokrát ovšem postrádáme Tita Rabata. Místo stále zraněného Jorgeho Martína jede dlouholetý testovač Ducati, domácí Michele Pirro. Letos tedy ani nevyužije divoké karty, kterou měl dostat. Jack Miller s továrním týmem prodloužil smlouvu o rok, měl ji původně jen na letošní sezónu. Není divu, vždyť vyhrál poslední dvě Grand Prix!

Při podpisu řekl: „Jsem nadšený, že budu moci pokračovat ve svém dobrodružství s týmem Ducati Lenovo i v příští sezóně! Nosit tyto barvy je pro mě velkou poctou a dokázat vyhrát poslední dva závody na Desmosedici GP je pro mě jako sen! Nebylo by to možné bez velké podpory, kterou jsem během posledních měsíců dostal od Ducati a celého týmu. Chci poděkovat lidem jako Gigi, Paolo, Davide a Claudio za jejich důvěru. Nyní se mohu soustředit pouze na aktuální sezónu. Jsme čtvrtí v pořadí, nedaleko za vedoucím jezdcem, přičemž sezóna bude ještě dlouhá. Budu se snažit pokračovat v tomto pozitivním trendu a bojovat o titul. Forza Ducati!“

Luca Marini dostane speciálně zbarvenou ducati, jedna strana stroje je červená, druhá zelená – italské národní barvy. Ale dnes jel ještě v běžných barvách. Domácí závod však absolvuje i japonská Yamaha, protože tovární tým má sídlo právě v této zemi. Navíc namontovala na stroje nové startovací zařízení. Takaaki Nakagami přestal střídat loňský podvozek Hondy s letošním, už sedlá model 2021.

Álex Rins se v prvním tréninku podíval v zatáčce Arrabbiata do kačírku, na své suzuki se ale udržel. Nejrychlejším ze všech byl „Top Gun“ a čerstvý tatínek Maverick Viñales (pod 1:46,6 min). Valentino Rossi si udělal dokonce dva výlety mimo trať v San Donato v pátečním odpoledním měření sil. Kamery zachytily Andreu Doviziosa, který se přišel na závod podívat, nedávno tu testoval s Aprilií. Druhý trénink nakonec zvládl nejlépe „Pecco“ Bagnaia (1:46,1 min), Rinse zdolal až v samotném závěru. Fabio Quartararo se dostal do řádného „provozu“, takže se mu nepovedlo dokončit dobře rozjeté rychlé kolo, což ho samozřejmě dost „dožralo“ a své rozhořčení dával najevo zuřivou gestikulací.

Brad Binder dosáhl ve třetím tréninku v sobotu dopoledne rychlosti 358,8 km/h. Bagnaia ale zajel nový absolutní rekord 1:45,4 min, zatímco Viñales spadl. Čtvrtý trénink začal s půlhodinovým zpozděním vzhledem k vážné havárii ve druhé kvalifikaci Moto3. Quartararo málem doplatil při prvním výjezdu z boxů na nezahřáté karbonové brzdy. Marc Márquez zase navštívil v San Donato kačírek. Nejrychlejší čas zaznamenal Quartararo (1:46,6 min).

První kvalifikaci museli absolvovat oba mnohonásobní šampioni. Viñales se zlobil na Nakagamiho. Jinak se ale čekalo až na samotné finále, posledních pět minut z čtvrthodinky. Maverick se rozhodně netvářil moc nadšeně, když se jej chytil exmistr světa s oranžovou hondou. U něj to také nebylo zvykem... Oba projeli boxy, ale Marc si ho po chvíli zvolil opět jako vodiče. Taktika se bývalému mistru světa vyplatila, postoupil dál, Viňalese však přeskočil Aleix Espargaró a „Top Gun“ udělal v posledním rychlém kole chybu, takže mu lepší čas zůstal zapovězen.

Aleix exceloval i v bitvě o pole position, ale nakonec se těsně nevešel mezi tři nejlepší. Quartararo byl beztak rychlejší, pak se ještě zlepšil a pokořil hranici 1:45,5 min, což znamenalo i nový rekord dráhy. A čtvrtou nejvýhodnější pozici na roštu v řadě. Do první řady se v samotném závěru prosmýkli Bagnaia a Johann Zarco. Marc Márquez skončil až jedenáctý.

VC Itálie MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:45,187 min 2. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:45,417 min 3. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:45,432 min 4. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:45,538 min 5. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:45,598 min 6. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:45,743 min 7. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:45,745 min 8. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:45,996 min 9. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:46,076 min 10. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:46,084 min

Moto2

V továrním týmu Speed Up nahradil polámaného Yariho Montellu Španěl Fermín Aldeguer. Mladičký, teprve šestnáctiletý závodník už toho má ale navzdory svému nízkému věku dost. Je loňským mistrem Evropy FIM CEV šestistovkových supersportů a letos zatím vede stejný šampionát Moto2. Shodou okolností na podvozku Boscoscuro v juniorském týmu Ciatti, takže výběr byl jasný. Ve skutečném MS ovšem debutuje, aktuálně sice rovněž startuje v elektrických motorkách v Asparově stáji, jenže pro ty je vypsán pouze Světový pohár.

Raúl Fernández s Joem Robertsem sice museli v prvním tréninku své motorky dost krotit, ale druhému jmenovanému to nezabránilo být ze všech nejrychlejším jezdcem na trati (1:51,7 min). V FP2 (free practice) se ovšem Američan ocitl po velmi nepříjemném highsideru na zemi. Tom Lüthi uklouzl ve velké rychlosti, ale pomalu se zvedl... Uhodil se do hlavy a byl hodně otřesený. V závěru spadli Somkiat Chantra a Marcos Ramírez. Nejrychlejší čas zaznamenal až ve svém posledním kole Sam Lowes (1:51,3 min).

Pochopitelně se padalo i v tréninku třetím. Třeba Albert Arenas a Nicolò Bulega. Sam Lowes se stal prvním mužem vůbec, který v Mugellu pokořil hranici 1:51 min. Cameron Beaubier se málem sťukl s Remym Gardnerem. Tři stroje MV startují v italské trikolóře, závěr FP3 byl divoký. Simone Corsi dopadl na zem hodně tvrdě a následoval jej Arón Canet. Raúl Fernández nakonec srazil čas až k 1:50,6 min, britského závodníka překonal i Gardner.

Při první kvalifikaci se objevily bílé vlajky s červenými kříži signalizující mokrou trať. Čelu postupové tabulky vévodila nezvyklá jména Aldeguer a Chantra, následovali Marcos Ramírez a Bo Bendsneyder, který překonal Héctora Garza. Oba vedoucí závodníci zajeli do boxů, když se lehce rozpršelo. Takticky to byla výhra! Arenase trápila technika. Garzó udělal chybu... a nikdo další nezrychlil.

I přes kapky se v bitvě o první příčky roštu jezdilo pekelně rychle. Raúla Fernándeze, Lowese a Gardnera bychom ale na čele tak nějak čekali. Opět spadl Canet. Gardner ale zítra z první řady nevyrazí, protože ho na poslední chvíli zdolal Jorge Navarro. Vítězný R. Fernández dosáhl 1:50,7 min.

VC Itálie Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:50,723 min 2. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:50,990 min 3. Jorge Navarro Boscoscuro MB Conveyors Speed Up 1:51,097 min 4. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:51,306 min 5. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:51,355 min 6. Tony Arbolino Kalex Liqui Moly Intact GP 1:51,448 min 7. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:51,462 min 8. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing 1:51,497 min 9. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP 1:51,504 min 10. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:51,541 min

Moto3

Juniorská VR46 Riders Academy nasadila do domácího závodu dva „divočáky“, Elia Bartolini jede svou druhou GP a Alberto Surra debutuje. Oba jsou aktuálně lídry italského šampionátu (CIV) Moto3. Tým Valentina Rossiho přitom letos v paddocku Moto3 chybí, divoké karty pro Mugello ovšem dostal. Akademii vede otec Francesca Bagnaii. Bartolini startoval poprvé ve VC San Marina 2019 v Misanu a závod dokončil jako patnáctý, takže vybojoval mistrovský bodík! Může překvapit i tento víkend.

První trénink v pátek dopoledne ovládli také domácí závodníci, ovšem ti velezkušení. Romana Fenatiho překonal vítěz domácí GP z roku 2017 Andrea Migno (1:57,7 min). Ani vedoucí závodník průběžné klasifikace se nedokáže vyhnout pádům, což ukázal v tréninku druhém. Acostova KTM po uklouznutí na přední kolo vykroužila efektní kotrmelec, na kondici jí to samozřejmě nepřidalo, ba právě naopak. Pedro zůstal nezraněn. Vítězem se stal Darryn Binder (1:56,6), jezdilo se tedy rychleji než dopoledne.

Filip Salač měl odpoledne problémy s alergií na pyl a převodovkou, která padala z jedničky a dvojky do falešného neutrálu. Zdravotní problém vyřešily léky. Místo měkkých nazul tvrdé gumy a jelo se mu na nich dobře. Tým se ale na dnešek rozhodl vyměnit u jeho stroje motor.

Třetí trénink v sobotu ráno znamenal boj o 14 přímých postupových míst do druhé kvalifikace. Z motorky vyletěl Ryusei Yamanaka, následovalo salto a tvrdý kontakt s asfaltem. Japonskému mladíkovi se však nic nestalo. Gabriel Rodrigo málem ze svého stroje takzvaně vystoupil. Vlnil se i pod Jaumem Masiou, který skončil nakonec druhý za Mignem. Ten zajel čas 1,56,2 min. Salač postoupil přímo jako poslední čtrnáctý, Acostu soupeři z Top 14 vyšachovali a musel do kvalifikace první.

Ta přinesla dramatické momenty. Takuma Matsuyama havaroval ve velké rychlosti, mašina ho vykopla a tak tak se nepotkal s Adriánem Fernándezem, Vzápětí se Izan Guevara otřel o pomalejšího Riccarda Rossiho a letěl. Vládl Tatsuki Suzuki, ale za ním se rozhodovalo až v samotném závěru. Dále tedy kromě něj postoupili Kaito Toba, na poslední chvíli Acosta a Niccolò Antonelli. Černý Petr zůstal v ruce Surrovi, i když se celou dobu držel vpředu.

V boji o pole position se vyčkávalo – stejně jako předtím. Suzuki absolvoval jediné rychlé kolo, stejně jako náš Filip Salač. Jenže Japonec vybojoval první místo časem o tisícinu nad hranicí 1:56 min, český jezdec nestihl lepší než poslední místo. Asijského závodníka doplní v první řadě Acosta a Rodrigo. Ale výsledky tentokrát nejsou zas až tolik důležité...

Na samotném konci došlo k incidentu mezi Jasonem Dupasquierem, Ayumu Sasakim a Jeremym Alcobou. První upadl Švýcar a zůstal pod svým strojem, Sasaki o něj zavadil a vyletěl do vzduchu, Jeho motocykl se ale s Dupasquierem bohužel potkal, zasáhl ho do hlavy... Alcoba na to všechno doplatil bez viny. Kvalifikace byla zastavena rudou vlajkou a už se nerozběhla. Jeremy byl takřka třicet minut ošetřován na trati a pak převezen do nemocnice ve Florencii, kam putoval na operační sál neurochirurgie. Ostatní dva havárii přestáli bez úhony, jen s modřinami.

VC Itálie Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:56,001 min 2. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo 1:56,597 min 3. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:56,685 min 4. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:56,980 min 5. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:56,985 min 6. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:57,107 min 7. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:57,110 min 8. Niccolò Antonelli KTM Avintia Esponsorama Moto3 1:57,137 min 9. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 1:57,152 min 10. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 1:57,206 min 18. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team 2:01,325 min

