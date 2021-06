Motocyklová VC Katalánska 2021: V MotoGP exceloval Miguel Oliveira

Sedmou zastávkou světového silničního motocyklového cirkusu je Circuit de Barcelona-Catalunya, na kterém se koná Velká cena nejvyspělejšího regionu Španělska. Na trati, která slaví tři dekády od svého otevření, zatáčejí jezdci celkem čtrnáctkrát, šestkrát doleva a osmkrát vpravo. Tedy v aktuální konfiguraci s posledními úpravami. Tři nejúspěšnější v každé ze tříd uctili památku Jasona Dupasquiera.

MotoGP

Mavericka Viñalese potkal v ranním zahřívacím tréninku pád. Ze všech nejrychlejší byl už druhý víkend po sobě v neděli ráno Takaaki Nakagami, zavládne u Hondy konečně mírný optimismus? „Taka“ dosáhl 1:39,7 min. Závod MotoGP odstartoval ve 13:00, aby nekolidoval s Velkou cenou Ázerbájdžánu formule 1.

Při nájezdu na rošt spadl Jorge Martín. Do zahřívacího kola tedy musel startovat z pit lane a zařadil se až na konec gridu. Pochopitelně na nově připravené motorce. Jezdce čekalo 24 kol, skoro 112 km. Iker Lecuona: „Chtěl bych skončit do desátého místa.“ Španěl, pod kterým se sedačka u Tech 3 otřásá, si věřil. Fabio Quartararo se pokřižoval, ale po zhasnutí červených světel ztratil dvě příčky ve prospěch Miguela Oliveiry a Jacka Millera.

Ve 2. kole ovšem Francouz udělal chybu, při pokusu o předjetí Australana byl dlouhý a rázem jel až pátý a chvíli dokonce šestý. Portugalec Oliveira ukazoval, že nový rám KTM funguje a rychle se svým sokům vzdálil. Brad Binder lehce ťukl do Viñalese, oba to ustáli. Aleix Espargaró jel zpočátku znamenitě, bojoval s Millerem o průběžné stříbro, ale své chtěl říct i Joan Mir. Pol Espargaró v 5. okruhu po pádu skončil. Jack se záhy propadl až na čtyřku,

Dalším „padavkou“ byl Danilo Petrucci. Za Oliveiru se zpátky vyhoupl Quartararo, pátý jezdil Johann Zarco. Přední kolo uklouzlo Marcu Márquezovi, který se nemohl dostat před Aleixe Espargara a delší dobu spolu bojovali. Návrat osminásobného mistra světa je těžký... Nakagami si zkrátil trať a dostal dlouhé kolo. Nestihl ho ve stanoveném čase a obdržel druhé. Quartararo Oliveiru dohnal a předjel, ale Portugalec si to nenechal líbit. Trojice Mir – Zarco – Miller je sledovala zpovzdálí.

Skončily i naděje druhého z bratrů Espargarů, to už byl závod ve druhé polovině. Zarco se pustil do boje o pódium a zdolal Mira, který neodolal ani Millerovi. A zezadu se blížil Viñales, zatímco první dva ujížděli. V 17. kole se sklouzl Valentino Rossi, stejně jako Aleix v modifikované desáté zatáčce. Záhy se rozloučil se závodem Lecuona, svého stanoveného cíle tak nedosáhl, i když do té doby jel v Top 10.

Kamery zaznamenaly, jak Quartarara opustil hrudní chránič a Fabio musel jet s rozepnutou kombinézou. Evidentně si ji ale rozepnul sám, navíc vyjel z trati zčásti na long lap. To ho zbrzdilo,, ne ani tak už značně ojetá přední pneumatika. Druhé místo přepustil krajanovi Zarcovi. Poslední kolo! Johann už ale do cíle Portugalce neohrozil, byť jeho letošní výkony jsou skvělé. Miguel Oliveira se svou KTM projel cílem jako vítěz. Bronz nepatřil Quartararovi, který za prohřešek obdržel třísekundovou penalizaci, nýbrž Millerovi. Zarco ještě v MotoGP nevyhrál, Oliveira už potřetí.

Jack Miller v cíli mimo jiné řekl: „Snažil jsem se zpočátku držet vpředu, ale propadl jsem se. Pak se mi přehřívala přední guma. Závod mě bavil, užíval jsem si ho.“ Zarco: „Při předjetí Jacka jsem trochu ztratil. Motorka mi pak jela smykem, snažil jsem se Miguela dohnat, ale spokojil jsem se s druhým místem.“ Oliveira: „Těžko hledám slova, tohle byl jeden z nejlepších mých závodů. Neudělal jsem jedinou chybu, klání bylo náročný na pneumatiky, soupeři na mě vyvíjeli tlak, ale vyhrál jsem. KTM mě podržela při soubojích s Quartararem na rovinkách.“

VC Katalánska MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing 40:21,749 min 2. Johann Zarco Ducati Pramac Racing +0,175 s 3. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +1,990 s 4. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +4,815 s 5. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +5,325 s 6. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +6,281 s 7. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +8,175 s 8. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +8,378 s 9. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT +15,652 s 10. Enea Bastianini Ducati Avintia Esponsorama +19,297 s

Moto2

Nejrychlejším ve warm upu byl Augusto Fernández (1:43,7 min). Joe Roberts v kačírku upadl, ale díkybohu zůstal nezraněn. Závod Moto2 přišel na řadu netradičně až na konec programu ve 14.30. Měřil přes 102 km, trval 22 kol. Bo Bendsneyder se postavil křivě na startovní rošt, ale po startu rychle bojoval s Raúlem Fernándezem o stříbrnou příčku. V čele se usídlil Remy Gardner.

Jak už bývá zvykem, pole Moto2 se brzy roztrhalo. Arón Canet sice bojoval o šestou příčku s Augustem Fernándezem, ale v 8,. kole spadl. Vzápětí jej následoval Marcos Ramírez. Sam Lowes měl mizerný start, zkraje druhé desítky se však prokousával vpřed. Lorenzo Baldassarri dostal dlouhé kolo za nedodržení limitů trati, ale ten jezdil mimo body.

Vztahy mezi Gardnerem a Fernándezem v týmu Ajo jsou ukázkové, jak asi vadilo Remymu, když ho Raúl předjel? Sjela se i trojice za nimi: výborný Bendsneyder, taktéž skvělý Xavi Vierge a Marco Bezzecchi. Nizozemec ostatní vytáhl, navíc na lídry moc neztráceli. Bezzecchi ale tempo nedržel. V 16. kole úspěšně zaútočil Xavi na tyrkysovém stroji v barvách Petronasu a dostal se na průběžný bronz. Bendsneyder záhy ztratil další pozici ve prospěch Itala, který se na něj dotáhl.

Lorenzo dalla Porta upadl, ale exmistr světa Moto3 jezdil hluboko v poli. Daleko horší to bylo pro Oguru, který se pohyboval na šestém místě. Tři kola před finišem se Gardner dostal zpátky do vedení. Augusto Fernández si vyšlápl na Bendsneydera. Úspěšně. Fabio di Giannantonio poslal k zemi nejen sebe, ale i Héctora Garza. Předjel ho a drsně zabrzdil. V posledním kole nebylo ve vedení co řešit. Remy Gardner vyhrál před Raúlem Fernándezem, hoši Akiho Aja zaznamenali třetí „double“ za sebou. Vierge se na třetím místě před Bezzecchim udržel až pod šachovnicovou vlajku.

V cíli Simonu Crafarovi řekl: „Tohle je jako vítězství. Když jsem přejel cílovou čáru, rozbrečel jsem se. Konečně se mi povedlo pódium, měl jsem už několik rychlých závodů, ale nikdy to nevyšlo. Díky všem!“ Raúl Fernández: „Jsem spokojený jak se sebou, tak i pro tým. Na Remyho jsem v posledních kolech neměl, příště mu zatopím víc!“ A vedoucí jezdec šampionátu? „Neodjel jsem všem hned od startu, zničil jsem si gumu. Pak jsem jel za Raúlem, ale věděl jsem, že na něj mám. Šel jsem do toho po hlavě a můžu slavit další vítězství!“

VC Katalánska Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 38:22,284 min 2. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo +1,872 s 3. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +2,866 s 4. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +3,207 s 5. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team +3,899 s 6. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team +4,541 s 7. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team +4,875 s 8. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +15,973 s 9. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia +17,515 s 10. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team +19,838 s

Moto3

Při startu zahřívacího tréninku se nad tratí válely mraky, ale nesprchlo. Dominoval mu John McPhee (1:48,8 min), kterému se nevyvedl začátek sezóny, ale snad už bude lépe. Skot, byť je nejstarším „mototrojkařem“, do starého železa rozhodně nepatří. Závod nejslabší kubatury odstartoval atypicky v 11:20.

Riccardo Rossi si lehnul ještě v zahřívacím kole. Stefano Nepa se po startu klání vypsaného na 21 kol sťukl s Darrynem Binderem, ale oba se na svých strojích udrželi. V čele se to mlelo jako obvykle. Vedli Gabriel Rodrigo, Izan Guevara, Darryn Binder, John McPhee, Sergio García (ten startoval až devatenáctý!). Salačovi honda nejela a brzy odcouval do třetí desítky až skoro na konec pole. Acostovi naopak stíhačka z 25. příčky vycházela.

Adrián Fernández dostal dlouhé kolo (a později další), stejně jako Elia Bartolini. V desátém kole udělal obří chybu McPhee a z prvního místa spadl, chytil highsider. Jeho motocykl na chvíli vletěl zpět na trať. Andrea Migno s Tatsukim Suzukim chtěli reagovat na incident, ale srazili se a havarovali také. Pedro Acosta se v tu chvíli dostal do čela! Deniz Öncü jel chvíli trávou ale pak po Romanovi Fenatim vedl. Rodrigo své soupeře pouštěl, nechtěl pole vést. Taktika... Málem ale sundal Acostu, ten se ovšem později choval naprosto stejně.

Adrián Fernández nakonec vzdal a náš Filip Salač rovněž, pokračovat nemělo smysl. Souboje na špici ale byly excelentní, i když někteří jezdci dělali chyby. Úniky rychle končily, třeba ten Rodrigův. První patnáctka se držela pohromadě a závod spěl do finále. Jeremy Alcoba taktizoval a v posledním kole se všechno změnilo. Dopředu vystřelil Jaume Masiá, Acosta se propadl do pole, Izan Guevara havaroval a... vyhrál Sergio García.

Jenže byla vyvěšena rudá vlajka kvůli hromadnému pádu. Dennis Foggia, který svůj stroj opustil před finišem, se svezl do boxů na motorce stříbrného Alcoby, spolu s ním havaroval ve finále kolega od Leopardu Xavi Artigas a ošklivě i Ayumu Sasaki. Ze zdravotního střediska přišla naštěstí dobrá zpráva, že je při vědomí. Kvůli výletu mimo trať byl z pódia odsunut Masiá.

Z třetího místa a první „bedny“ v kariéře se tedy nakonec radoval Öncü. Dojatý Deniz se neubránil slzám: „Nevěřím tomu, děkuji všem!“ Jeremy Alcoba: „Konečně jsem prolomil smůlu nedělních závodů, snažil jsem se v kvalifikacích a dneska se mi to konečně povedlo!“ A vítěz García hledal slova: „Jsem šťastný, byl to bláznivý závod, v cílové rovince to bylo dost na hlavu a... nemám slov.“ Salačovi prokluzovala spojka, řadil bez ní, ale situace se ještě zhoršila. Proto vzdal.

VC Katalánska Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Sergio García GasGas Solunion GasGas Aspar Team 38:33,760 min 2. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 +0,015 s 3. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,118 s 4. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +0,079 s 5. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +0,204 s 6. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 +0,317 s 7. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo +0,380 s 8. Niccolò Antonelli KTM Avintia Esponsorama Moto3 +0,798 s 9. Kaito Toba KTM CIP Green Power +0,933 s 10. Stefano Nepa KTM Boé Owlride +0,983 s DNF. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team spojka

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGP Twitter, Nova Sport, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.