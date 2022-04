Motocyklová VC Portugalska 2022: Pole position v MotoGP patří Johannu Zarcovi

Pátý závod letošního MS silničních motocyklů hostí Autódromo Internacional do Algarve nedaleko portugalského města Portimão. Areál byl původně motokrosovou tratí, silniční okruh navrhl Ricardo Pina a funguje od roku 2008. V konfiguraci pro motocyklové závody měří 4592 m a má 15 zatáček. Velmi atraktivní traťi se říká „horská dráha“. Má několik výrazných převýšení, do některých zatáček není vidět. Na kopci je i cílová rovinka. Areál pojme 100 tisíc diváků.

První silniční jednostopá Grand Prix Portugalska se konala v roce 1987, avšak ve španělské Jaramě. Mezi lety 2000-2012 už se jelo konečně na domácí půdě – v Estorilu. Než došly peníze... V „covidové“ sezóně 2020 se závod do kalendáře vrátil, ale do současné lokace. A jeho součástí je dosud. Loni se zde jelo dvakrát, na jaře a v listopadu Velká cena Algarve.

Program je v Portugalsku trochu jiný. Vždy začíná třída Moto3, ale pak se jedou MotoGP a teprve po nich Moto2. Týká se to tréninků i nedělních závodů.

MotoGP

Fabio Quartararo nemá jasno o své budoucnosti. Obhájce titulu zatím neprodloužil u Yamahy, spekuluje se o Hondě, což jezdec nevyvrátil. „S vývojem nejsem spokojený, vadí mi nedostatečná maximálka,“ nechal se slyšet ohledně současné formy tří ladiček. Definitivně jasno bude mít Francouz s italskými kořeny do léta. Álex Rins doufá, že zůstane u Suzuki. Rád by podepsal v Barceloně při GP Katalánska, je tam přece doma... Livio Suppo k tomu řekl: „Nelíbí se mi, jak brzy se v současnosti řeší smlouvy s jezdci. S oběma bychom rádi prodloužili, rozhovory s oběma manažery začnou co nevidět.“

Má podepsáno Jorge Martín u tovární Ducati?: „Nic vám neřeknu, tohle řeší můj manažer. Věřím si, jsem schopen získat místo v jakémkoli týmu.“ Půjde příští rok Jake Dixon do týmu RNF místo Andrey Doviziosa? Zatím se jedná o spekulaci. Maďarskou Grand Prix asi neuvidíme. Bývalá závodnice Nikolett Kovács (v barvách týmu Jaroslava Hanuše se nekvalifikovala do GP Turecka 2007 stopětadvacítek) řekla, že u Debrecínu ještě není ani kopnuto. A to se Maďaři chtěli vrátit v sezóně 2024...

Aprilia v Portugalsku nasazuje tři stroje, ten poslední vodí Lorenzo Savadori. Hodně se očekávalo od domácího hrdiny Miguela Oliveiry, který tu poslední závod ročníku 2020 vyhrál. V prvním mokrém a dosti větrném tréninku, který následoval po Moto3, vykopla motorka Takaakiho Nakagamiho. Japonci se ale nic nestalo a nechal se odvézt do boxu na skútru. Nejrychlejším ze všech byl Marc Márquez (1:50,6 min). Sílu ukázal i nakonec třetí Marco Bezzecchi, porazil jej ještě exmistr světa Joan Mir. Ten o svůj nejrychlejší čas přišel kvůli žlutým vlajkám. Jack Miller si skočil...

Druhý trénink odpoledne viděl na zemi Francesca Bagnaii. Ustřelil mu předek, dopadl na levé zápěstí... a nabral si hrst štěrku. Tu předal v boxech šéfovi Tardozzimu. Nebyl to vtípek, kamínky jsou prý příliš velké a Ducati to chtěla řešit u bezpečnostní komise. Pak přišly od Atlantiku znovu mraky. Bezzecchi dostal smyk zadního kola ve velké rychlosti a letěl. Strašidelný pád ale přežil bez zranění a ještě do tréninku zasáhl. Nejrychleji po trati kroužil Pol Espargaró (1:50,7 min), Márquezův čas z dopoledne tedy nepřekonal. Na konci, kdy už zase hustě pršelo, se se zemí potkal Johann Zarco a jezdci ještě zkoušeli starty. Remy Gardner: zhodnotil pátek stručně a jasně: „Myslel jsem si, že se zabiju. Bylo to dost komplikované.“ Jack Miller utrousil: „Jel jsem jak na ledě.“

Kvůli velkým kamínkům jsou při pádech jezdci i stroje více potlučeni a štěrkové lože je nezpomaluje. V budoucnosti se to určitě vyřeší, i když nekonfliktní Bagnaia svůj požadavek nakonec nevznesl. Álex Márquez slaví v sobotu 23. dubna 26. narozeniny. A v boxu se poprvé v roli šéfa týmu objevil Valentino Rossi.

Před třetím tréninkem MotoGP déšť ustal a vysvitlo i slunce. Když se Marcu Márquezovi začne dařit, potká ho highsider. Ustřelilo mu zadní kolo a přilehl si levou ruku. Záhy spadl i jeho bratr Álex. A pak zase začalo pršet. Dalším na zemi byl Brad Binder, přidal plyn, zadní kolo šlo okamžitě do smyku. Z motorky odletělo poměrně dost dílů... S asfaltem se potkali také Remy Gardner a Darryn Binder. Tomu se na brzdách zastavilo přední kolo a šel... „Když porovnám MotoGP s motodvojkou, dá se na gépéčku jet lépe, elektronika pomůže,“ řekl Bezzecchi. Ale ani on se v FP3 na svém stroji neudržel. Na vodě exceloval domácí Oliveira (1:50,5 min).

Do čtvrtého „mastavovacího“ tréninku bylo šílenství nasadit suché gumy. Savadori spadl, „Pecco“ Bagnaia dostal smyk, ale ustál ho. Znovu zářil jediný Portugalec ve startovním poli (1:50,7 min). A pak už se rozhořely kvalifikační bitvy.

Remy Gardner ošklivě havaroval, ale hned utíkal do boxů pro druhou motorku. Ukázalo se, že má suché obutí. Martínovi se motorka brutálně rozvlnila,. Bagnaia už vyrazil také na suchém stroji s měkkým obutím. Záhy se však odporoučel k zemi, přejel přes vodu a držel se za pravou klíční kost. Putoval do sanitky, Slicky obul i Fabio di Giannantonio a další... Gardner měl ovšem mokré gumy, Raúl Fernández se po pádu držel za ruku... Bastianinimu se nechtělo moc vstávat poté, co ho nakopla motorka. K rychlejší desítce postoupili Álex Márquez a Luca Marini. V poli poražených naopak zůstal Rins.

Bitvu o nejlepší pozice na roštu už všichni absolvovali na suchých pneumatikách. Tedy samozřejmě Top 12. Časy šly rychle směrem dolů. Quartararo se pral s neposlušnou motorkou, Na závěrečný pád Pola Espargara, kterému se zavřelo přední kolo, doplatili rychlí Marc Márquez a Fabio Quartararo, kterým byla zrušena kola. Marc už se radoval z pole position. Jenže nakonec ji získal Johann Zarco (1:42,0 min). Álex Márquez už jel volně, ale na mokrém fleku mu stroj uklouzl... Druhé místo v kvalifikaci získal Mir a třetí Aleix Espargaró. Pravidlo ohledně žlutých vlajek je trochu diskutabilní...

Aleix Espargaró: „Nerad to říkám, ale měl jsem strach, mokrých skvrn bylo moc. V první kvalifikaci spadlo hodně jezdců. V posledních pěti minutách jsem se do toho pořádně pustil... Tohle je pro mě jako vítězství.“ Joan Mir: „Při normálních podmínkách máme problém zajet rychlé kolo, ale v těchto proměnlivých se nám to povedlo, Zítřejší závod bude hodně náročný.“ A Zarco: „Nečekal jsem to. Odpoledne bylo těžké, ale jsem rád, že jsem nemusel do první kvalifikace. Nejlepší strategie? Zůstat celou čtvrthodinu na stejných gumách. Trať jsem si osahal a v závěru zabral...“

VC Portugalska MotoGP 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:42,003 min 2. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:42,198 min 3. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:42,235 min 4. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:42,503 min 5. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:42,716 min 6. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:42,716 min 7. Álex Márquez Honda LCR Honda Castrol 1:42,903 min 8. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:43,179 min 9. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:43,575 min 10. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:43,832 min

Moto2

Na konci prvního tréninku MotoGP vypadalo, že se počasí umoudří, pravdou byl však přesný opak. Prudký déšť se sice uklidnil, ale pouze na chvíli. Jezdcům se do takové sloty pochopitelně příliš nechtělo, čas jich v úvodu zajelo pouze pět. Nejrychlejší byl Joe Roberts a pak Zonta van den Goorbergh, ale pod 2:09 se nedostali. Pak se ale naštěstí příroda alespoň částečně smilovala. Odehrálo se i drama, Keminth Kub svůj pád naštěstí přestál bez úhony. Nizozemský závodník se nakonec zlepšil na 2:04,5 min. Čas si ovšem zapsalo jen 14 odvážlivců z třiceti, ostatní odpočívali.

Odpoledne zase pršelo. Mladý van den Goorbergh spadl v nepříjemném místě ta horizontem. Pedro Acosta dostal highsider z kopce za cílovou rovinkou, dokonce chvíli zůstal na zemi na točícím se stroji. Putoval až do bariéry. Dalším v pořadí „padavků“ byl Barry Baltus, v tu chvílí ze všech nejrychlejší. Výlet do kačírku si dal i Albert Arenas a v první zatáčce sebou „plácl“ Fermín Aldeguer. A za ním upadl Jeremy Alcoba, Déšť postupně ustal. Trať ale klouzala, na to doplatil Joe Roberts, tomu se zavřely řídítka. Klasicky šel k zemi i Augusto Fernández, trochu více přední brzdy a přední kolo se odmítlo sklopit do zatáčky. Marcel Schrötter posunul nejrychlejší čas na 2:00,6 min.

I jezdci Moto2 se museli v sobotu dopoledne vyrovnat s mokrou dráhou a deštěm, který sílil. V polovině tréninku zavlála rudá vlajka, asfalt spíš připomínal bazén a opět dost foukalo. Pořadí v tu chvíli vévodil Filip Salač (2:06,3 min). Ale pokračovalo se. Jorge Navarro to poněkud přestřelil a spadl. Cameron Beaubier měl opravdu namále, ale na stroji se udržel, highsider srovnal. Manuel González tolik štěstí postrádal, stejně jako Gabriel Rodrigo. Podmínky se začaly zlepšovat a časy klesaly. Tréninku dominoval Celestino Vietti (2:00,8 min). Arón Canet přežil krizovku, ale spadl Joe Roberts. Salač musel z kombinovaného 18. místo do první kvalifikace.

Filip řekl: „Druhá kvalifikace mi unikla o kousek. Mechanici mi zapomněli resetovat čas po rudé vlajce, takže jsem nevěděl, kolik je do konce třetího tréninku. Trať usychala, ale vždycky jsme měli ty nejhorší podmínky ze všech, Jsem ale spokojený. Na vodě je trať drsná, na horizontech se vám odlehčují obě kola. Na mokru se tady musí jet opravdu opatrně. Mokré gumy od Dunlopu na Moto2 moc nedrží, vývoj ale běží dál. Je mi jedno, jestli se závod pojede na suchu. Nepotřebuji moc času, abych se přizpůsobil a umím být rychlý. Podmínky jsou složité, ale pro všechny stejné. Spolu s Austinem je to nejtěžší trať v seriálu. Bude to složité s výběrem obutí.“

Český závodník dále prozradil: „Jsem rád, že se jeden v Evropě. Zámořské závody jsou složité kvůli kvůli časovému posunu a aklimatizaci. V Jerezu mám na motodvojce najeto nejvíc kilometrů. Uvidím, jak se mi tam bude dařit. Konkurence je obrovská, musíme se všichni učit. Mám už víc zkušeností oproti Kataru, cítím, že se zlepšuji. Austin byl s angínou složitý, Poslední tři kola už jsem viděl hvězdičky, myslel jsem si, že zajedu do boxu a skončím, ale pak jsem si uvědomil, že by z toho mohly být po špatném startu dokonce body.“

Dvě kvalifikace Moto3 zakončily sobotu. Tonymu Arbolinovi se zavlnilo zadní kolo. Přesto byl rychlejší jen Marcos Ramírez. Postoupili ještě Navarro a van den Goorbergh. Mladý Belgičan zajel na tisícinu shodný nejlepší čas jako náš Salač, ale měl lepší ten druhý... Filip tedy nešel dál.

Druhá kvalifikace neskončila šťastně pro Thajce Kuba, nosítek však nebylo třeba. Dixonovi ustřelilo přední kolo, ale neupadl, ještě byl ze všech nejrychlejší. Jenže to se událo devět minut před koncem a pořadí se hodně přelévalo. Pole position Aróna Caneta? To nebylo žádné překvapení, potetovaný Španěl zajel 1:44,1 min. Na druhou příčku se vyšvihl Cameron Beaubier. Na poslední chvíli vyšťouchl z první řady Arbolina výborný Dixon. Lídr šampionátu Vietti skončil až třináctý.

VC Portugalska Moto2 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 1:44,151 min 2. Cameron Beaubier Kalex American Racing 1:44,479 min 3. Jake Dixon Kalex Shimoko GasGas Aspar Team 1:44,501 min 4. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:44,560 min 5. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:44,788 min 6. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:44,827 min 7. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:44,898 min 8. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:44,911 min 9. Jorge Navarro Kalex Flexbox HP40 1:44,915 min 10. Albert Arenas Kalex Shimoko GasGas Aspar Team 1:44,999 min 19. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:46,086 min

Moto3

Portugalský víkend začal pátečním tréninkem nejslabší kubatury v 10:00 našeho času. A na mokru, takže se padalo. Adrián Fernández se odporoučel k zemi v doprovodu jisker, několik kotoulů si vynutilo návštěvu zdravotního střediska. Dramatický highsider neustál Lorenzo Fellon, motorky se zkusil chvíli držet... Naopak stále ještě nováček Daniel Holgado dokazoval, že mu voda nevadí. Mario Suryo Aji na ní také umí. Na Španěla ale nestačil nikdo (2:02,5 min). Druhý skončil i přes pád Fellon. Gabriel Riu Male musel po tom svém rovněž na kontrolu k lékařům. Na rozdíl od mladšího bratra Raúla Fernándeze z MotoGP incident přestál bez úhony, Adrián si zlomil dva prsty na levé ruce.

Druhý trénink probíhal opět na mokru, ale vody už nebylo tolik. Přesto se padalo (Holgado, Taiyo Furusato, Xavi Artigas s Eliou Bartolinim, znovu Fellon – a dvakrát). Havaroval i vítěz loňského Red Bull Rookies Cupu David Alonso, který dostal divokou kartu, i když mu šestnáct bude až v pondělí. Místo zraněného Alberta Surry startuje Syarifuddin Azman z Malajsie. Zase se rozpršelo, Deniz Öncü snad ani netušil, jak mu ustřelil předek. Osm minut před koncem zavlála rudá vlajka. Naštěstí ne kvůli havárii, po trati začaly létat reklamní tabule a cedule. Trénink byl ale dokončen. Mario Aji projel jedno kolo nejrychleji ze všech (2:02,4 min). Ve finále spadl opět Bartolini.

Diogo Moreira slaví v sobotu osmnáctiny. Program druhého dne začal třetím tréninkem „mototrojek“ v 10 hodin dopoledne. Opět na mokru. Hned v úvodu se ocitl na zemi Öncü a po celou dobu se držel motorky. David Alonso havaroval těsně před polovinou. Sasaki šel k zemi, podklouzlo mu zadní kolo, Jeho kolega John McPhee nebyl uznán způsobilým pro start. Lékaři se báli toho, že by při dalším pádu mohl ochrnout... „Nepojedu ani příští týden, snad v Le Mans,“ řekl zklamaný jezdec, který do Portugalska přijel. Je lepší, když se vrátí stoprocentně fit. Furusato si po highsideru držel ruku. Ranní „session“ ovládl Sergio García (2:03,8 min), pochopitelně to na páteční odpolední časy nestačilo. Ana Carrasco vyrazila až na konec. „Ráda bych bojovala o vítězství a přešla do Moto2,“ nechala se slyšet. Po svém návratu ale na zbytek pole ztrácí a učí se. Exmistryně světa třístovkových supersportů je navíc na tříválec příliš drobná.

První kvalifikace sice přinesla slunce, ale také další pády. Furusato, Iván Ortolá, Kaito Toba a znovu Bartolini. Do kvalifikace elitní postoupili Deniz Öncü, Dennis Foggia, Stefano Nepa a Joshua Whatley.

Sergio García se sklouzl v úvodu boje o pole position, napodobili ho i Whatley a Nepa. Španěl ani nezajel do boxů, nestihl by nic,. Z kačírku se vyhrabával Ryusei Yamanaka. Chvíli vedl pořadí Scott Ogden, další z velkých talentů. Jeden z největších favoritů na letošní titul García spadl znovu – a rychle dvakrát po sobě! Přesto se ve finále vešel do druhé řady. Holgadovi bylo zrušeno několik rychlých kol a skončil po highsideru. Deniz Öncü se dostal pod 2:04 min a sekundoval mu výborný Aji. Třetím místem překvapil Lorenzo Fellon. Naopak Foggiu čeká zítra stíhací jízda z druhé desítky.

VC Portugalska Moto3 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 2:03,955 min 2. Mario Aji Honda Honda Team Asia 2:03,977 min 3. Lorenzo Fellon Honda Sic58 Squadra Corse 2:04,447 min 4. Carlos Tatay CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP 2:04,501 min 5. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 2:04,563 min 6. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 2:05,005 min 7. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 2:05,137 min 8. Scott Ogden Honda VisionTrack Racing Team 2:05,202 min 9. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 2:05,311 min 10. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 2:05,395 min

Foto: Václav Duška jr.