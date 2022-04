Motocyklová VC Amerik 2022: Enea Bastianini vyhrál letos podruhé v MotoGP

Čtvrtý závod mistrovství světa silničních motocyklů hostil Circuit of the Americas v Austinu, hlavním městě Texasu. Areál pojme až 120 tisíc diváků. Okruh je směsí rychlých úseků a technických pasáží. Jezdci zde zatáčejí celkem jedenáctkrát vlevo a devětkrát vpravo.

MotoGP

Aprilie se sice tentokrát neprosadily v kvalifikaci, ale Maverick Viñales dokázal, že jim rychlost nechybí. Zahřívací trénink ovládl (2:03,6 min).

Závod litrové kategorie se rozjel ve 20:00 jako druhý v pořadí. Stroje Ducati stály na prvních pěti místech roštu. Italské továrně se to povedlo vůbec poprvé, předtím to naposledy zvládla Honda v Motegi 2003. Jezdce čekalo 20 kol, přes 110 kilometrů. Pol Espargaró startoval se zdravotními problémy, přiotrávil se jídlem.

Po startu se vytvořil vedoucí tandem Jack Miller – Jorge Martín a oba si nedarovali ani metr. Marc Márquez propadl z devátého místa až na konec pole, jeho stroji se zpočátku nechtělo jet. Spadl Marco Bezzecchi, nasedl, jezdil s kouřícím strojem dál a dostal černou vlajku s oranžovým terčem. Na první dva se mezitím přilepil Enea Bastianini a za nimi se prali Zarco s Bagnaiou.

Pětici „dukatek“ v čele rozsekl Álex Rins a dostal se až na čtvrté místo a zkoušel to na Bastianiniho. Spadl Álex Márquez, ale tomu se celý víkend příliš nedařilo. V polovině závodu se ovšem Enea dostal před Martína a vzápětí Jorge ztratil další příčku. Zarco udělal chybu, byl ve 12. kole moc dlouhý a odporoučel se až na sedmičku.

Marc Márquez už byl devátý, stíhací jízdu zvládl velmi dobře, jezdil jedno nejrychlejší kolo za druhým a překonal vlastní osm let starý rekord. Pak ho ale trumfnul Bastianini. Martín ztrácel další příčky. „Bojím se, jak budou fungovat ojeté gumy,“ řekl před závodem. A jemu evidentně odcházely. Jack Miller neměl vítězství zdaleka jisté, Enea byl silný a nedával mu spát. Pět kol před cílem přišel první útok a hned úspěšný.

Marc Márquez zdolal Jorgeho Martína a dostal se na šesté místo. Španěla předjel i Quartararo, Zarco mezitím „odcouval“ až na konec první desítky. Technický problém Darryna Bindera neměl na první příčky vliv, Jihoafričan zajel do boxů, ale vrátil se na trať. Mezi Quartararem a Márquezem to vřelo, ale Rins se přilepil na Millera. Poslední kolo!

Enea Bastianini dojel, předjel a vyhrál. Druhou příčku po bitvě obsadil Álex Rins a Jack Miller skončil nakonec třetí. Kdo by čekal, že Ital vyhraje s loňským strojem druhou Grand Prix a povede šampionát? Jel perfektně, má skvělou formu a dokázal, že Katar nebyl náhoda. Rins dostal ukrajinskou vlajku a hrdě s ní objel čestné kolo. I při motocyklových závodech je třeba upozornit na dění ve světě. Čtvrtý dojel Joan Mir s druhou suzuki, pátý nenápadný „Pecco“ Bagnaia a šesté místo urval osminásobný mistr světa před francouzským obhájcem titulu.

Jack Miller: „Fantastický závod. Jel jsem tak, jak umím. Enea mě předjel, já pak brzdil spíš podle sebe. V závěru už jsem byl hodně unavený, takže je z toho nakonec třetí místo.“ Álex Rins: „Nevím jak, ale v prvním sektoru jsem jezdil pekelně rychle, v akceleraci jsem naopak ztrácel, takže jsem to doháněl. S Jackem to byl moc příjemný souboj. Cítím se skvěle, druhé místo věnuji Ukrajině a všem lidem, kteří strádají, ať už kvůli covidu, nebo válce.“ A Enea? „Fantastický den, obtížný závod. Jack jel zpočátku opravdu rychle. Věděl jsem, že teplota přední gumy poroste. Když se přiblížil Rins, bylo mi jasné, že je za to třeba pořádně vzít. A teď si dám pořádný burger!“

VC Argentiny MotoGP 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 41:23,111 min 2. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +2,058 s 3. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +2,312 s 4. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +3,975 s 5. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +6,046 s 6. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +6,617 s 7. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +6,760 s 8. Jorge Martín Ducati Pramac Racing +8,441 s 9. Johann Zarco Ducati Pramac Racing +12,375 s 10. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing +12,642 s

Moto2

Nebylo žádným překvapením, že tón v zahřívacím tréninku udával Fermín Aldeguer. Nakonec byl ze všech nejrychlejší (2:10,1 min).

Závod Moto2 začal jako první v 18:20. Domácí fanoušci se těšili, co předvede z pole position Cameron Beaubier, pětinásobný mistr amerických superbiků. Jezdce čekalo 18 kol, 99 kilometrů. Na trati ale foukal silnější vítr než v pátek a v sobotu.

Do první zatáčky vjel nejlépe Celestino Vietti. Beaubier se propadl až na čtyřku. Marcel Schrötter vyhnal z tratě Alberta Arenase. Hned v prvním kole došlo k hromadnému pádu pěti jezdců (Sam Lowes, Gabriel Rodrigo, Somkiat Chantra, Zonta van den Goorbergh, Fermín Aldeguer). Další je museli objet. Na tom vydělal Filip Salač, který měl špatný start, ale pak se soustředil na boj o body.

Viettiho se chytil Arón Canet a oba se prali o první místo. Spadl Simone Corsi, ale ten jel poslední. V tu dobu pátý Pedro Acosta najel na obrubníky a letěl. Naštěstí ho nikdo netrefil. Beaubier udělal chybu a propadl se až na osmé místo. V 5. kole došlo i na Viettiho a motorka mu nechtěla naskočit. V čele jel tak osamocený Canet, za ním Tony Arbolino a Jake Dixon. Ten si ale musel dávat pozor na Oguru. Pády pomohly Salačovi ke čtrnáctému místu.

A drama pokračovalo, v osmém okruhu se k zemi odporoučel vedoucí závodník! Canet vedl už s komfortním dvousekundovým náskokem, ale udělal chybu, podklouzlo mu přední kolo a byl konec. Schrötter byl v sobotu rozčarovaný: „Kvalifikace byla hrůza.“ A teď jel čtvrtý! Ale v zádech měl namotivovaného „polemana“. Ve 12. kole předjel Ogura Dixona a vzápětí málem upadl, ale incident ustál a svou pozici neztratil. Arbolino měl v čele náskok dostatečný.

Vzdal nemocný Antonelli, pokračovalo už jen 18 jezdců. Beaubier si vyšlápl na Schröttera – úspěšně. Filip se vyšplhal na třináctku, ale postupně ztratil tři příčky ve prospěch rychlejších jezdců. Vpředu bylo rozhodnuto. Až na Camerona, který v posledním kole uklouzl... Vyhrál Tony Arbolino před Ogurou a Dixonem. Ital si vítězství opravdu užíval, mával mu i jeho týmový parťák Lowes. Filip Salač předjel Romana Fenatiho a havárie amerického jezdce mu nakonec dopomohla k prvním dvěma bodům.

Jake Dixon získal první pódium v Grand Prix ve své kariéře a neskrýval dojetí: „Třetí místo... Makal jsem na něm dlouho, těžké tři sezóny, těžké závody. Neriskoval jsem, možná bych měl i na druhé, ale bylo to jen o tom konečně dojet na bedně.“ Ai-san rozhodně štěstím nezářil: „Čekal jsem víc, nejsem spokojený, ale mám dvacet bodů...“ A Tony? „Pracoval jsem hodně už v Moto3 a věděl, že na to mám i v moto-dvojkách. Budu makat dál, celý tým pro mě pracuje...“

VC Amerik Moto2 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 39:06,552 min 2. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +3,439 s 3. Jake Dixon Kalex Inde GasGas Aspar Team +4,787 s 4. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +14,529 s 5. Jorge Navarro Kalex Flexbox HP40 +16,347 s 6. Jeremy Alcoba Kalex Liqui Moly Intact GP +17,388 s 7. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team +17,633 s 8. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team +19,784 s 9. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo +24,595 s 10. Barry Baltus Kalex RW Racing GP +30,291 s 14. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 +37,786 s

Moto3

Největší senzací začátku sezóny nejslabší kubatury je bezesporu Brazilec Diogo Moreira. Ve warm upu ho naknec přelstil jenom Izan Guevara (2:17,2 min).

Závod na 17 kol (skoro 94 km) odstartoval jako poslední ve 21:30 našeho času. Elia Bartolini si musel odbýt dlouhé kolo za to, že při sobotní kvalifikaci vjel soupeřů, do cesty. Po startu měli nejlepší výchozí pozice Andrea Migno, Diogo Moreira a Deniz Öncü. Druzí dva se v boji o vedení sťukli a Turek si rovnal páčku spojky, Migno jezdil za nimi, ale pak trochu ztratil a potkal sr s Danielem Holgadem. Izan Guevara dostal dvojitý long lap za ulitý start.

Holgado si to rozdával s Xavim Artigasem o třetí místo. Ten se ovšem dostal do boje o vedení. V sedmém kole spadl Sergio García a vzápětí za ním i Holgado, právě on poslal lídra šampionátu nejdříve k zemi. Do čela se dotáhli Jaume Masiá a Ayumu Sasaki, jinak tam zůstal jen Öncü. Moreira s Artigasem trochu ztratili a konečně se dopředu začal drát Dennis Foggia. Na čele se vytvořila sedmičlenná skupina.

Ve 12. okruhu Foggia zatroubil k útoku. A s Masiou se pokusili o trhák. Sergio García se rozhodl zajet do boxů, nemělo smysl pokračovat, nestihl by dojet na bodech. Na osmém místě už se objevil Guevara, který si odbyl dvě dlouhá kola. Pád Elii Bartoliniho neměl vliv na boj o přední příčky, zkusil se vrátit. Probral se ale Migno, který v čelní skupince zůstal. Následovaly dramatické souboje, pořadí se měnilo co zatáčku. V závěru předposledního kola z grupy ale vypadl Moreira, protože se sklouzl.

Čelo se malinko roztrhalo. Nakonec měl nejvíce štěstí v závěru Jaume Masiá, který prolétl cílem první před Foggiou, Mignem, Sasakim a Öncüem. Xavi Artigas dojel šestý. V poslední zatáčce se ještě sťukli Holgado (ano, podruhé) s Kaitem Tobou. Mario Aji si zkrátil trať a v cíli byl odsunut o jedno místo.

Andrea Migno: „Závod jsem si moc užil. Měl jsem strach z větru, ale byl v pohodě. Bojoval jsem až do konce, ale najel jsem na hrb a to mě zpomalilo. Dojet závod na pódiu je to nejlepší, co můžu na začátku sezóny udělat.“ Foggia: „Je to krásná trať, ale závod byl hodně těžký. Nemohl jsem brzdit tak tvrdě jako KTM, ale za druhé místo jsem moc rád. Uvidíme se v Portugalsku!“ A nadšený vítěz: „Vyhrát je neuvěřitelné, užívám si to. Hodně tvrdě jsme pracovali, ale v předchozích závodech jsem dvakrát spadl. Uvidím, jak půjde sezóna dál.“

Foto: Václav Duška jr