Motocyklová VC Rakouska 2020: Dovizioso končí u Ducati, Salač čtrnáctý

Noční déšť v okolí Spielbergu ovlivnil třetí trénink kategorie Moto3. Na trati, kde byly místy kaluže, nedokázal nikdo z jezdců zrychlit, a tak do druhé části kvalifikace postoupilo nejlepších čtrnáct jezdců s časy z pátečních tréninků. Tahle situace přišla vhod jedinému českému zástupci Filipu Salačovi, kterému po včerejšku patřila právě čtrnáctá pozice a mohl se tak v klidu soustředit na boj o nejlepší místo na startu. Ve třídách Moto2 a MotoGP už čekala na závodníky suchá trať.

Moto3

Bedlivě sledovaný program zahájila půl hodiny po poledni první část kvalifikace nejnižší třídy Moto3, odkud mohli pouze první čtyři myslet na postup do další části. Do posledních minut měl nejvíce šancí Japonec Ryusei Jamanaka, kterého však v posledním kole přeskákalo šest jezdců. Do dalších bojů postoupila čtveřice Riccardo Rossi (BOE Skull RiderFacille Energy), spolu s ním pak také Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech 3), Jeremy Alcoba (Kömmerling Gresini Moto3) a Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech 3). Mezi vyřazenými byl i Darryn Binder mladší bratr Brada Bindera, vítěze závodu MotoGP z Brna. Smolařem se stal zkušený Romano Fenati, jenž sice dosáhl na druhý čas, ale kolo mu bylo zrušeno, neboť překročil limity tratě.

V polovině druhé kvalifikace vedl Celestino Vietti a Filip Salač se držel na desáté pozici. Pořadí na nejlepších příčkách se však tradičně přesypalo v posledních sekundách. Minutu před koncem se dostal na nejlepší pozici lídr světového šampionátu Albert Arenas a už to vypadlo, že dosáhne na první letošní pole position. Nakonec ho přeskočil o pouhých 0,011 sekundy Španěl Raul Fernandez, který tak zopakoval svůj kousek z předchozího závodu na Masarykově okruhu. Bohužel Filip Salač nedokázal v poslední z šesti kol, které absolvoval, dostatečně zrychlit. Propadl se na čtrnácté místo a do závodu by tak měl odstartovat z páté řady.

VC Rakouska Moto3 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Raul Fernadez KTM Red Bull KTM Ajo 01:36,3 2. Albert Arenas KTM Valresa Aspar Team 01:36,3 3. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 01:36,3 4. Jaume Masia Honda Leopard Racing 01:36,4 5. Celestino Vietti SKY Racing Team VR46 01:36,5 6. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 01:36,5 7. Gabriel Rodrigo Honda Kömmerling Gresini Moto3 01:36,6 8. Tony Arbolino Honda Rivacold Snipers Team 01:36,7 9. Ricardo Rossi KTM Boe Skull Rider Facile Energy 01:36,7 10. Denis Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 01:36,8 14. Filip SalaŠ Honda Rivacold Snipers Team 01:37,1

Moto2

Boj o čtyři postupová místa nebyl ve střední objemové třídě tak strhující jako v nižší kategorii. Do druhé kvalifikace se nakonec podívali Marcel Schrötter, Joe Roberts, Nicoló Bulega a Lorenzo Baldassarri. Druhá část kvalifikace byla nakonec odložena o deset minut, organizátoři uvedli jako příčinu blíže neurčené technické problémy.

Parádní kousek se zdařil potomkovi slavného otce. Australan Remy Gardner (otec Wayne mistrem světa třídy 500 v roce 1987) si vyjel druhou pole position v kariéře. Poprvé se mu to podařilo loni v nizozemském Assenu a tehdy vyhrál, což jsou jeho jediné stupně vítězů v mistrovství světa. V průběhu posledních minut kvalifikace spadli Japonec Nagašima, Thajec Xantra, Španěl Vierge a skončily tak jejich naděje na dobrý tréninkový výsledek. Mimo trať se ocitl také Nicolo Bulega, ale ještě se stihl na trať vrátit pro čtrnáctý čas. Lídr šampionátu Ital Enea Bastianini byl nakonec čtvrtý odstartuje tak ze druhé řady.

VC Rakouska Moto2 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Remy Gardner Kalex Onexox TKKR Sag Team 01:28,7 2. Jorge Martin Kalex Red Bull KTM Ajo 01:28,7 3. Marcel Schrotter Kalex Liqui Moly Intact GP 01:28,7 4. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team 01:28,8 5. Aron Canet Speed Up Inde Aspar Team 01:28,8 6. Sam Lowes Kalex EG 0,0 Marc VDS 01:28,9 7. Jorge Navarro Speed Up Beta Tools Speed Up 01:28,9 8. Luka Marini Kalex Sky Racing Team VR46 01:28,9 9. Thomas Lüthi Kalex Liqui Molly Intact GP 01:28,9 10. Marco Bezzecchi Kalex Sky RRacing Team VR46 01:28,9

MotoGP

Až ze sedmnáctého místa odstartuje do závodu vítěz z Brna Brad Binder (KTM), jemuž se nepodařilo postoupit do závěrečné části kvalifikace. Na nervy zahrál svým příznivcům Valentino Rossi, který postoupil s náskokem 0,024 sekundy. V boji o nejlepší pozice se mu však nedařilo a obsadil až dvanácté místo, což je jeho letos nejhorší kvalifikační výsledek. O vzrušení se v první kvalifikaci postarali bratři Aleix (Aprilia) a Pol (KTM) Espargarové, kteří několik desítek sekund po sobě spadli v předposlední zatáčce, naštěstí bez sebemenší újmy na zdraví.

V průběhu doby vymezené ve druhé kvalifikaci to chvíli vypadalo, že by mohl získat třetí pole position sezony lídr šampionátu Fabio Quartarsro (Yamaha). Pak však převzal taktovku Maverick Viňales (Yamaha), jehož v posledních minutách ohrožoval Andrea Dovizioso (Ducati) a chvíli figuroval na první příčce. Viňales však v posledních dvou kolech „zatáhl“ a získal nejlepší pozici, mimochodem letos je to poprvé, co tuhle pozici získal tovární jezdec. Společně s ním odstartuje z první řady druhý Jack Miller (Ducati) a Quartararo, jenž letos ještě nechyběl mezi nejlepšími třemi na startu. Dovizioso sice klesl na poslední chvíli na čtvrté místo, ovšem je to jeho nejlepší letošní kvalifikační počin.