Motocyklová VC Rakouska 2022: Moto2 dominoval tým Idemitsu, vyhrál Ai Ogura

13. závodem letošního mistrovství světa silničních motocyklů byla Velká cena Rakouska. Red Bull Ring má po vybudování nové „motocyklové“ šikany celkem jedenáct začátek, osm pravotočivých a tři levotočivé. Právě nový retardér je ovšem značen 2a a 2b.Trati vévodí šestnáctimetrová socha býka. Okruh je tzv. „stop and go“, tvrdě se brzdí a poté razantně zrychluje. V nižších kubaturách dominovali asijští závodníci, dvakrát se hrála japonská hymna.

MotoGP

Nejdiskutovanějším tématem v paddocku MotoGP je sprintový závod, který se pojede od příští sezóny. Jorge Viegas, prezident FIM se před startem kubatury Moto2 svěřil Karlu Abrahamovi: „Slibujeme si od něj zvýšení atraktivity pro jezdce i diváky. Včetně televizních.“A to sám bývalý novinář moc rozhovory nedává… Fabio Quartararo: „Nejsem fanouškem téhle novinky, nikdo se nás jezdců na tohle vůbec nezeptal.“ Dorna celou záležitost projednávala pouze s mezinárodní motocyklovou federací.

Dopolední warm up patřil obhájci titulu, Fabio Quartararo byl ze všech nejrychlejší (1:29,8 min). Objevily se dokonce dešťové kapky a jezdci testovali i mokré obutí. Závod začal tradičně ve 14:00. Livio Suppo, šéf Suzuki před kláním prozradil: „Není to jednoduché, podmínky jsou proměnlivé a koncem závodu může zapršet. Mir je před závodem hodně nervózní…“ Jack Miller se před startem k nové šikaně vyjádřil: „Může být velkou výhodou, i problémem. V Moto3 a v Moto2 to proběhlo v pořádku. Na motorce mám měkkou přední gumu, budu se snažit toho na začátku využít.“

28 kol, slušná porce. Joan Mir dlouho v klání nevydržel, havaroval hned v úvodu. Nejlépe vyrazil Francesco Bagnaia před Eneou Bastianinim, Millerem a Jorgem Martínem. Lídra šampionátu Quartarara pokořil Maverick Viñales. Miller se dostal dopředu. Druzí dva spolu soupeřili nejen o místo v závodě, ale i v továrním týmu. Davide Tardozzi řekl: „Oba už mají s Ducati prodlouženo, ale ještě jsme se nerozhodli, kdo půjde do tovární stáje a kdo k Pramacu.“

Vítěz kvalifikace Bastianini ovšem začal ztrácet pozice a v jedné zatáčce vyjel z trati. Spadl Remy Gardner. V 8. kole začala bitva o vedení, Jack se na chvilku dostal do čela. Třetí byl Martín a na čtvrté místo se zpátky probil Quartararo, za ním se pohybovaly Aprilie RS-GP s Aleixem Espargarem a Viñalesem. V MotoGP Japonec nevyhraje, to bylo jasné po Nakagamiho pádu.

Moto2

Filip Salač sice ještě nemá jistou smlouvu, ale nechal se slyšet: „Chtěl bych v týmu Gresini strávit ještě další dva, tři roky, Kdyby se extrémně dařilo, můžu s nimi přejít i do MotoGP...“ Sobotu na Red Bull Ringu ale zhodnotil jednoduše: „S kvalifikací spokojený nejsem, měl jsem problém s předním kolem. Zůstávám nohama na zemi, pořád se učím, ale už jsem schopen jezdit rychlé časy sám, bez vodiče. Strategii pro začátek závodu nemám v hlavě, chci si to užít, držte mi palce.“

Desetiminutovou ranní „rozcvičku“ zvládl nejlépe Fermín Aldeguer (1:34,6 min). Závod byl vypsán na 25 kol, skoro 109 km. Od startu vystřelil Ai Ogura. Filip odjel až třiadvacátý, ve druhém kole spadl jeho týmový kolega Alessandro Zaccone, bohužel přišla ke slovu nosítka, ale nakonec jen kulhal. Vpředu se o vedení pral Japonec s Alonsem Lópezem. Třetí jezdil Somkiat Chantra.

Havaroval Sean Dylan Kelly a Keminth Kubo. K zemi se odporoučeli Fermín Aldeguer a bohužel i náš Salač, i když byl v pořádku. „Od startu jsem se propadl, vypadávaly mi kvalty a z motoru se ozývaly strašné rány, Nepovedlo se mi podřadit, uklouzlo mi to a byl konec. Doufám, že se to do příštího závodu vyřeší, namontujeme nový motor.“

Aldeguer se po pádu v nové šikaně pokusil pokračovat dál, ale později vzdal. López tempu nestačil a propadal se polem dozadu. Pořadím naopak stoupali Celestino Vietti – až na třetí místo a Pedro Acosta, který jezdil za ním. Vietti se dokonce přilepil na Chantru a aby nenarazil do jeho zadního kola, zabrzdil tvrději. Což znamenalo konec v závodě. Lorenzo dalla Porta zpomalil natolik, že do něj narazil Tony Arbolino. Ostatní jezdci se dokázali kolem nich doslova provléknout a závod zastaven nebyl.

O třetí příčce nebylo ještě rozhodnuto, Acosta, Arón Canet, Jake Dixon a Augusto Fernández jezdili těsně za sebou. Chantra se také dotáhl na Oguru, před ostatními měli ale sedmivteřinový náskok a navíc jsou to týmoví kolegové. Jenže v posledním kole si Thajec na Japonce vyšlápl. Ai byl nakonec úspěšnější… Skvělý závěr předvedl Dixon, který se dostal až na pódium a vyšťouchl z něj Acostu. Čtvrté místo je po zlomenině stehenní kosti úspěchem. Trochu rozčarovaný Fernández dorazil jen těsně za mistrem světa Moto3 z loňska.

Jake Dixon řekl: „Bláznivý závod. Od začátku těžký. Posledních osm kol mi klouzala zadní guma, měl jsem problém s brzdami, zkoušel jsem různé mapy. Tohle není moje oblíbená trať, ale nechtěl jsem dojet čtvrtý...“ Přešťastný Somkiat zářil: „Bylo to úžasné. Na začátku pár ťukanců. Na konci jsem to na Aie zkusil, ale udělal chybu a on mi předjetí vrátil.“ Chantra poděkoval sponzorům a pak pokračoval ve své mateřštině. I Ai se jako vítěz usmíval, což u něj nebývá obvyklé: „Celý závod jsem vedl. Popravdě – nečekal jsem, že mě Somkiat zkusí předjet v posledním kole…“ Zamotají Ogurovy úspěchy hlavy manažerům Hondy v MotoGP?

Moto3

Ranní warm up ovládl Ayumu Sasaki (1:41,7 min). Asparovi hoši vyrazili do závodu až z osmého (Izan Guevara), respektive jedenáctého (Sergio García) místa. Šéf týmu Aspar Jorge Martínez řekl před startem Karlu Abrahamovi: „Na předchozí závod v Británii musíme zapomenout. Počasí je spekulativní, ale jezdci jsou spokojeni a věřím, že mají na to, aby zabojovali o vítězství.“

Sasaki si musel odbýt dvojité dlouhé kolo za sestřelení Garcíi v Silverstone. Po startu závodu vypsaného na 23 okruhů vyrazil jako druhý, vedl Deniz Öncü, záhy se však Japonec dostal do čela. Ale s odbytím trestu dlouho neotálel, jen se propadl až na 20. místo. Danielu Holgadovi se zvedlo po zhasnutí červených světel přední kolo, moc však neztratil, bojoval o vítězství. Vpředu jezdili i Tatsuki Suzuki a David Muñoz, ten přitom startoval šestnáctý!

V 5. kole vyjel z trati Öncü a do čela se dotáhli Guevara s Garcíou. Dlouhé kolo si musela odbýt i Ana Carrasco, ale ta byla poslední… Stejný trest dostal i Riccardo Rossi, zkrátil si novou šikanu. Sasaki jezdil rychleji než v kvalifikaci a dotahoval se zpět dopředu. Carlos Tatay se po pádu v 9. kole pokusil pokračovat, ale brzy vzdal. Sundal ho Andrea Migno a vyfasoval „long lap“.

Sasaki se bez problémů dostal do čela před Suzukiho, ale první skupina čítala sedm jezdců. Pak se trochu roztrhala. Jaumemu Masiovi ujelo přední kolo a jeden z předsezónních kandidátů na titul mistra světa má na kontě další nulu. Závod se blížil do finále. Vedli oba Japonci před Öncüem a Muñozem, grupa s Garcíou a Guevarou už ztrácela. Muñoz se v posledním kole protlačil před Turka a vybojoval druhé pódium v kariéře. O triumfu závodníků ze země vycházejícího slunce nebylo pochyb. Ayumu Sasaki zvítězil i přes penalizaci a ostatní doslova vyškolil

David Muñoz zajel v závěru nejrychlejší kolo a v cíli řekl svou ještě ne uplně dokonalou angličtinou: „Ve warm upu jsme udělali změny a evidentně k lepšímu. Jsem šťastný, další stupně vítězů!“ Suzuki: „Udělal jsem všechno, co šlo, jel jsem na sto procent, ale bojovat tady s KTM je hodně složité.“ Sasakiho husqvarna není nic jiného než rakouský stroj s jinou koncernovou značkou. A Ayumu prozradil: „Nevím ani, jak jsem to dokázal, ale nevzdal jsem se. V Silverstone jsem udělal chybu a dostal trest. Věděl jsem, že musím být v závdě velmi rychlý, nakonec jsem jel rychleji než v kvalifikaci. Chci dohnat bodově kluky vpředu a zabojovat ještě o titul mistra světa!“

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGP Twitter, MotoGP.com, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.