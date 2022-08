Motocyklová VC Rakouska 2022: V MotoGP se z pole position radoval Enea Bastianini

Třináctým závodem letošní sezóny MS silničních motocyklů je Velká cena Rakouska. Její dějiště, Red Bull Ring nedaleko štýrského Spielbergu, doznalo oproti minulým sezónám jednu výraznou změnu. Na rovince za první pravotočivou zatáčkou byla vybudována šikana, která si dává za cíl zvýšení bezpečnosti a snížení maximální rychlosti. Hlavním důvodem byla nehoda z roku 2020. Autorem je Hermann Tilke, variant byla více než dvacítka, nakonec vyhrálo jeho řešení. Využijí ji pouze jezdci na jednostopých strojích v rámci klasického světového šampionátu. Piloti formule 1 zde jezdí rovně, jezdci na klasických motorkách a německého šampionátu IDM taktéž. S touto novou úpravou měří okruh přesně 4348 m, prodloužil se tedy o 30 metrů.

Motocyklová Grand Prix našich jižních sousedů se pořádala poprvé v roce 1971. Dlouhá léta byl místem konání Salzburgring. Dokonce i v sezóně 1980, kdy světový šampionát otevírala, ale ve výsledcích ji nenajdeme. Na okruhu totiž v dubnu sněžilo a závody byly tudíž odvolány. Salzburgring už byl v polovině 90. let považován pro motorky za příliš nebezpečný, v letech 1996-1997 se tedy konala na A1-Ringu, což byl radikálně přestavěný původní Österreichring. Pak si dala skoro dvě dekády pauzu, aby se v ročníku 2016 do kalendáře vrátila. Místo se nezměnilo, jen se z něj mezitím stal Red Bull Ring.

Původní okruh nahradil letiště v Zeltwegu v roce 1969, kdy hostil formuli 1. Největší změna přišla o osm let později, kdy byla úvodní zatáčka Hella-Licht přestavěna na esíčko. Radikální modifikace včetně názvu ze sezóny 1996 byla již zmíněna, tehdy se dráha zkrátila o 1,6 km. Areál se zavřel v roce 2003, přišel nový majitel Red Bull, na plánované prodloužení o Západní smyčku (Westschleife) nedošlo, mohl tam také vzniknout zábavní park a dráha zcela zmizet. Nestalo se, výrobce energetických nápojů přebudovaný okruh znovu otevřel pro sezónu 2011. Loni a předloni, tedy v „covidových letech“ se na něm pořádala i Velká cena Štýrska. Okruh je atraktivní, relativně krátký, má výrazné převýšení a supermoderní zázemí.

Ze zákulisí MotoGP

Pol Espargaró má jasno. Oficiálně oznámil přechod od Hondy k Tech 3. A vlastně i GasGasu, protože stroje budou červené s bílými nápisy propagujícími španělskou značku. Tu vlastní rakouská KTM. Stroje také budou identické s KTM RC16. Druhým jezdcem by měl být buď Remy Gardner, nebo Miguel Oliveira. Remyho manažer Paco Sánchez pro jistotu začal obcházet týmy Moto2, zda by se loňský mistr světa nemohl vrátit zpátky o třídu níže. Raúl Fernández půjde pravděpodobně k RNF Razlana Razaliho a tudíž na satelitní Aprilii, u KTM, potažmo GasGasu nezůstane. Stefan Pierer, šéf rakouského výrobce chce odstupné milion eur. Hlavně s Raúlovým otcem jsou totiž problémy.

Do MotoGP přibude sprinterské klání, dokonce v sobotu. Za poloviční body, pro každý závod a od příští sezóny. Vždy v 15:00 místního času. Manažer Ducati Davide Tardozzi tuto myšlenku podporuje. Dorna chce nejprestižnější kubaturu dále odlišit coby výkladní skříň od těch slabších. Navíc hodlá nalákat i diváky na sobotu, víkendový program zatraktivnit. Nedělní startovní rošt by ale byl podle výsledků kvalifikací, nikoli onoho sprinterského závodu. Kvalifikační formát ještě potvrzen nebyl, čtvrtý trénink v neděli bude zrušen. Bratři Espargarové a Fabio Quartararo se postavili razantně proti. Aleix řekl: „Za stejné peníze ještě více rizika?“ Týmy o tom věděly už v Británii, ne všem svým závodníkům to ale řekly. Mluví se o vzniku unie jezdců. Fabio di Giannantonio: „Jejím šéfem by mohl být Andrea Dovizioso, pro něj by to byla velká čest.“

Jorge Martín jde do továrního týmu Ducati, Enea Bastianini si bude muset počkat, nahradí ho tedy prozatím u Pramacu. Oficiálně tato zákulisní informace nebyla potvrzena. KTM chystá na příští rok úplně nový motor, stejně jako Yamaha. Aprilia pokračuje ve vývoji toho současného.

Na Grand Prix se přišel podívat Marc Márquez, seděl v pátek v boxech Hondy. Má psychicky pomoci týmu. „Jel bych rád letos alespoň ještě jeden závod,“ nechal se slyšet. Včera večer ale odletěl do Španělska. „Potřebujeme restart, nováček by pro nás nebyl tím nejvhodnějším řešením. Nakagami je výborným testovačem,“ řekla HRC k tomu, koho příští rok angažuje k Álexu Rinsovi do LCR. Tichý a skromný Ai Ogura tak bude mít pravděpodobně smůlu, zatím je to 80 procent ku dvaceti pro „Taku“. Nakagami se vrátil v Rakousku ke starší kapotáži, nová aerodynamika tam nemá smysl. Podvozky jsou pro něj připraveny oba. Silverstone se příští rok vrátí ke startovní a cílové rovince shodné s formulí 1. Samozřejmě se tato změna týká i boxů a paddocku.

MotoGP

Maverick Viñales absolvuje v Rakousku svou 200. GP napříč všemi kubaturami. Aleix Espargaró si z Velké Británie odvezl zlomeninu patní kosti, ale lékaři mu start povolili. Nejrychlejším v prvním pátečním tréninku byl Jack Miller (1:30,7 min). Jezdci nejprestižnější kubatury už nasazovali slicky, trať osychala.

Déšť ale hrozil i odpoledne, navíc panovalo velké dusno a jezdci měli připravené pro jistotu také mokré stroje. A skutečně se jedenáct minut před finišem objevily bílé vlajky s červeným křížem. Mezitím obě tovární aprilie projížděly kačírkem (startuje i třetí stroj, který vodí Lorenzo Savadori). Spadlo ale jen pár kapek. V předposlední zatáčce si „ustlal“ Oliveira, na hrbolatých obrubnících mu ustřelilo přední kolo. Zdržel Millera. Podařilo se prolomit bariéru 1:30 min, v nové Münsterově šikaně spadl Raúl Fernández. 1:29,8 min byl nejlepší výkon Johanna Zarca. Suverenitu Ducati narušila pouze Yamaha, prvních sedm jezdců z osmi sedadlo italské stroje…

Luca Marini to zahodil ve třetí zatáčce při sobotním dopoledním tréninku. Hned na začátku po výjezdu z boxů. Savadorimu ujel předek, šlo ale o lehký pád. Aleix Espargaró si udělal výlet do kačírku. „Zlomená pata mě bolí, ale mám hlavně problémy na brzdách,“ nechal se slyšet po pátku. Marini zpomalil příliš a Viñales musel vyjet mimo trať, aby nedošlo k maléru. Spadl Gardner, i Martín se projížděl kačírkem.

Davide Tardozzi řekl: „Ducati tato trať sedí, oběma našim továrním jezdcům. Bagnaia zatím nenašel optimální nastavení, ale to se mu nepovedlo ani v předchozích dvou závodech, které vyhrál. Počasí je pro všechny stejné, žádný problém nevidím.“ Marco Bezzecchi: „Vyhrál jsem tu Moto3 i Moto2, hodně si věřím.“ Zato Aprilia měla smůlu, krátce po sobě havarovali v FP3 Savadori i Aleix Espargaró. Zarco posunul nejrychlejší čas na 1:28,9 min.

Čtvrtý trénink následoval po kvalifikaci Moto3. Bagnaia uklouzl v 9. zatáčce, naštěstí jen lehce. Livio Suppo, šéf Suzuki byl spokojen. „Testujeme něco, co jezdcům úplně nevyhovovalo. Máme oba ve druhé kvalifikaci a v závodě se budou jistě snažit, aby dopadli co nejlépe.“ Pit Beirer, šéf KTM prozradil: „V minulých závodech se nám moc nedařilo. Na domácí Grand Prix ale máme Brada v Q2. Stále je trochu problém zajet jedno rychlé kolo, konzistentní výkon a tempo v závodě našim strojům nechybí.“ Yamaha musela přitvrdit podvozek. Oliveirovi se v závěru FP4 jeho KTM zastavila. 1:29,7 min byl nejrychlejší čas, kterého dosáhl Enea Bastianini.

Aleix Espargaró se o tři tisíciny do druhé kvalifikace nedostal, musel tedy do té první. Bezzecchi s Álexem Márquezem tři minuty před koncem spadli – nezávisle na sobě ve stejně zatáčce. V závěru vyjel na trať také Savadori, který do té doby odpočíval v boxech. Q1 vládli bratři Espargarové, ale Pola vyšťouchl z postupu di Giannantonio a pak i další jezdci. Aleix ji zvládl v nejrychlejším čase 1:29,2 min.

„Máme vpředu spoustu motorek, ale je tam také Quartararo. A Suzuki má ve druhé kvalifikaci oba stroje...“ řekl Davide Tardozzi k šancím Ducati v boji o pole position. Aleix Espargaró si od šéfa Aprilie Massima Rivoly vysloužil potlesk, ale nakonec o nejrychlejší čas přišel, protože se nevešel na trať. Hranici 1:29 min prolomil Miller. „Pecco“ Bagnaia si po výletu do kačírku v nové šikaně raději zajel do boxů. A pak úřadoval, australského týmového kolegu pokořil. Nakonec se ovšem z nejrychlejšího času radoval Bastianini (1:28,7 min), který nazul měkké gumy a tahle volba mu vyšla. Šéf Tardozzi se obával, leč první čtyři stroje na roštu nesou „jeho“ značku.

Jack Miller po kvalifikaci řekl: „Celý dosavadní víkend fungovala motorka fantasticky. Zítra ale přijde ta velká show. Pro závod musíme zvolit správnou strategii, po startu to v nové šikaně bude složitější…“ Bagnaia: „Tým udělal neskutečnou spoustu práce. Našli jsme dobré nastavení ve čtvrtém tréninku., i když jsem spadl. Motorka v kvalifikaci ale zpočátku nefungovala tak, jak jsem chtěl, tak došlo k výměně stroje.“ „La Bestia“ vybojoval první pole position v MotoGP: „Jsem zpátky tady ve Spielbergu. Včera to bylo fajn, i dneska jsme byli připraveni. Vepředu jsou nejen ducati, ale i Fabio s yamahou, moc rád bych s nimi všemi zítra bojoval.“

VC Rakouska MotoGP 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 1:28,772 min 2. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:28,796 min 3. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:28,881 min 4. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing 1:28,958 min 5. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:29,003 min 6. Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:29,046 min 7. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing 1:29,135 min 8. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:29,255 min 9. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:29,255 min 10. Fabio di Giannantonio Ducati Gresini Racing MotoGP 1:29,336 min

Moto2

Triumph přichystá na příští rok nový motor se 145 koňmi a kompletně předělanými „střevy“. Do jezdeckého pole se vrátil uzdravený Pedro Acosta, zlomeninu stehenní kosti už má vyléčenou.

Tony Arbolino pojede svou 100. GP napříč kategoriemi, jezdil už v Moto3, Jorge Navarro pak také stou, ale pouze v Moto2, celkově 146. Chybí Sam Lowes, který si doma v Silverstone zlomil pažní kost. Týmového parťáka tak Arbolinovi dělá sedmnáctiletý Australan Senna Agius, momentálně třetí muž evropského šampionátu. Japonec Taiga Hada dostal divokou kartu, znovu jede i Brit Rory Skinner.

Nejlepší čas v prvním pátečním tréninku třídy jednotných tříválců Triumph 765 zajel Jake Dixon, rovných 1:35 min. Na jeho konci v nové šikaně upadl Jorge Navarro. Filip Salač byl sedmý a na prvního ztratil čtyři desetiny. „Mám dobrou náladu, chci se ještě zlepšit.“

Ve druhém tréninku jezdil Celestino Vietti kačírkem, šel pozdě na brzdy. Podobná věc se stala i Salačovi. Nedařilo se mu, po dojezdu do boxů kroutil hlavou. Nakonec se ale zlepšil, skončil sic až devátý, ale jezdilo se mnohem rychleji. „Nebyl jsem spokojen s brzdami,“ řekl na konci klání týmu. Spadl Manuel González, na předek jeho motorky to bylo příliš…V předposlední zatáčce havaroval Skinner. Trénink ovládl Somkiat Chantra (1:34,3 min).

„Jestli je déšť, nebo sucho, to moc neřeším. Je tu složité zajet rychlé kolo hned na začátku tréninku. Chtěl bych vylepšit v závodě svůj nejlepší výsledek, tedy deváté místo z minula. Kdyby to šlo nahoru pořád takhle dobře, stihnu do konce roku i bednu,“ řekl Salač, poslední větu samozřejmě s nadsázkou. S týmem Gresini by měl prodloužit, navíc za pro něj mnohem výhodnějších podmínek.

Během FP3 se ocitl dokonce na vrcholu výsledkové listiny. Jeho inženýr Enzo Cipriano informoval: „Změnili jsme nastavení motorky, Filipovi se tu líbí a září, má skvělou náladu a je s ním legrace.“ Havárie Kemintha Kuba skončila šťastně. Ke konci začalo pole zrychlovat. Nejlepší výkon Jaka Dixona ležel těsně nad hranicí 1:34 min.

Salač skončil osmý: „Zvolili jsme širší přední kotouče, což mi pomohlo s brzdami. Trénink vyšel podle plánu, podařilo se mi zajet rychlý čas hned v úvodu. Na konec jsme dali zadní tvrdou gumu, abychom věděli, jak se bude motorka chovat. Nečekal jsem ale, že zajedu tak dobře. Nemusím do první kvalifikace, odpadá stres, na roštu budu nejhůře osmnáctý.“ Do jedné sekundy se vešlo 22 jezdců…

Při čtvrtém tréninku Filip Karlu Abrahámovi řekl: „Než se brzdy zahřejí, musím opatrně. Máme problém v trénincích při druhém výjezdu. V kvalifikaci nemá cenu zastavovat pro nové pneumatiky. Obutí zvolím podle postavení na startu, pokud budu vzadu, dám měkčí sadu, když vepředu, tak tvrdší.“

Marcel Schrötter si s novou šikanou moc nerozumí, ale nic mu to není platné. Na konci první kvalifikace spadl Niccolò Antonelli. Vyhrál ji Cameron Beaubier (1:34,3 min), ovšem právě před německým závodníkem, do druhé postoupili ještě Fermín Aldeguer a Bo Bendsneyder. Joe Roberts zůstal v poli poražených, pro něj je 20. místo na roštu (nedojde-li k nějakým trestům) rozhodně zklamáním. Salačův šéfinženýr Enzo Cipriano se nechal v průběhu první kvalifikace slyšet: „Udělali jsme ještě nějaké změny na motorce. Tvrdou směs Filip dostal dopředu, měkkou dozadu, přesně tak, jak to má rád. V závěru by mělo pršet, chce do toho dát co nejvíc. Cíl? První dvě řady!“ Nová šikana se našemu závodníkovi líbí.

Tón v boji o pole position udával zprvu Schrötter, pak převzali otěže Dixon, Ogura a Alonso López. Beaubier skončil na zemi, přední kolo přebrzdil také Arón Canet. Hodně rychlý byl Chantra – který se na chvíli prosmýkl do první řady. První místo nakonec urval Ogura (1:33,9 min) před Lópezem a lídrem celkového pořadí jezdců Augustem Fernándezem. Filip byl z konečného 14. místa opravdu zklamaný, zpočátku mu byla kola rušena, pak doplatil na Canetův pád. Musel zpomalit pod žlutými vlajkami, přitom jel rychle, jeho čas byl stačil na pole position.

VC Rakouska Moto2 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:33,933 min 2. Alonso López Boscoscuro CAG Speed Up 1:33,981 min 3. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:34,101 min 4. Jake Dixon Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:34,104 min 5. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:34,105 min 6. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo 1:34,126 min 7. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 1:34,170 min 8. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP 1:34,245 min 9. Albert Arenas Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:34,254 min 10. Lorenzo dalla Porta Kalex Italtrans Racing Team 1:34,257 min 14. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:34,516 min

Moto3

Po Velké ceně Velké Británie se sešli Max Biaggi a Peter Öttl. Rozhodli se, že spolu budou spolupracovat i nadále. Ayumu Sasaki přitom „Mad Maxovi“ řekl, že novou smlouvu podepíše pouze s Öttlem. Koneckonců licenci od Dorny vlastní právě bývalý německý závodník, druhý jezdec si vše platí. Biaggimu patří infrastruktura, přitáhl sponzory, má peníze a stáj se jmenuje po něm. Pokud by k rozchodu došlo, musel by si založit vlastní tým – a Dorna pro něj nemá místo.

Nicola Fabio Carraro řekl: „Pojedu až do konce sezóny, Nečekal jsem, že takovou šanci dostanu, o tom se mi ani nesnilo. První start v mistrovství světa byl pro mě šok – i co se týče délky závodu. Bylo to brutální.“ Matteo Bertelle, kterého Carraro vystřídal, je na Red Bull Ringu přítomen, chodí však o berlích a doslova tahá nohu za sebou, i když už prodělal operaci. Ana Carrasco musela dovažovat do limitu 152 kg celých deset kilo. Teď se španělské slečně povedlo nabrat svalovou hmotu, takže jí zbývá už jen polovina. Proto se exmistryni světa třístovkových supersportů nedaří, i když jí samozřejmě limituje dva roky staré ošklivé zranění zad. Zlomené obratle vyústily ve čtyřiceticentimetrovou jizvu na zádech, ale původně je dokonce měla vyztužené titanem, aby srostly. Zdravá ještě stoprocentně není. Kaito Toba se chystá na dvou 100. Grand Prix v životě. Po zranění se vrátil Joel Kelso.

Leopard Racing si stěžuje, že KTM použila nové díly, zmražení vývoje tak nefunguje („tyrkysový“ tým používá hondy). Všechny protesty byly zatím zamítnuty.

Paolo Simoncelli, zakladatel stáje Sic58 Squadra Corse řekl: „Jediný člověk, na kterého se můžu spolehnout, je Marco Grana. Moji jezdci za zády jednají s jinými týmy, přitom tvrdí, jak jsou u mě spokojeni. Nejsem žádný nováček a mám jim co nabídnout. Pravda, Tatsuki Suzuki odešel k Leopardu jen a pouze pro peníze, víc jsem mu dát nemohl. Tenhle rozkol byl ale férový.“

Rakouský víkend začal v pátek v 9 hodin ráno prvním tréninkem nejslabší kubatury (nepočítáme-li elektrické MotoE, které nemají statut MS). Po delší době na sebe upozornil Andrea Migno, který ho vyhrál (1:50,3 min). S jezdci si ale hrála příroda, ve čtvrtek se ženili čerti. Při bouřce navíc vypadl proud. Nebylo divu, že ráno byl asfalt mokrý. Davida Muñoze potkal v poslední zatáčce nepříjemný highsider.

Ve druhém tréninku se pletl Suzukimu tak, že se na něj docela rozčiloval. Deniz Öncü se v závěru sťukl s Lorenzem Fellonem. Nešel se omluvit, jen ujistit, že je soupeř v pořádku. Francouzovi zakázali dál pokračovat traťoví komisaři, incident byla jeho chyba, v náklonu Turka podebral. Časy na suché trati klesaly, „session“ opanoval Dennis Foggia (1:41,7 min).

Třetí trénink v sobotu ráno probíhal za sucha. Skoro se nepadalo, až ve finále dostal highsider Jaume Masiá, a to v nové šikaně, kde si jezdci stěžovali na hrb. Vzápětí se po zemi válel Suzuki. Ayumu Sasaki si z Británie přivezl do Rakouska trest dvojitého dlouhého kola pro závod za způsobený pád. Jako jediný zajel čas pod 1:41 min, ale kvůli výletu do zelené zóny o něj přišel. Lídrem FP3 (free practice) se tak stal Deniz Öncü, který jako jediný bodoval letos ve všech Grand Prix (1:41,2 min).

První kvalifikace probíhala deset minut v klidu, jediné rychlé kolo zajel Kelso. Pravý boj o čtyři postupové příčky se rozhořel až poté. Jezdci se na sebe zlobili navzájem, že si překážejí v zatáčkách. Z prvního místa postoupil do Q2 Suzuki (1:41,9 min), dále Ryusei Yamanaka, právě rychlý Kelso a Migno.

Leopardí hondy byly v boji o pole position obzvláště rychlé, ale své chtěl říct i Sasaki s husqvarnou. Masiá dostal highsider, KTM se pod ním řádně vlnila, když ji opustil, pokračovala dál k vnitřnímu okraji dráhy. Sedm jezdců nezvládlo strategii a nestihlo poslední rychlé kolo. Na prvním místě ale nezůstal japonský závodník, na poslední chvíli se přes něj dostal superrychlý Daniel Holgado (1:41,2 min). Vybojoval první pole position v životě. Skvěle si ve finále poradili se soupeři i nástrahami tratě rovněž třetí Öncü a čtvrtý Riccardo Rossi.

VC Rakouska Moto3 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Daniel Holgado KTM Red Bull KTM Ajo 1:41,234 min 2. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:41,244 min 3. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 1:41,379 min 4. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 1:41,506 min 5. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:41,588 min 6. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI 1:41,627 min 7. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 1:41,638 min 8. Izan Guevara GasGas AutoSolar GasGas Aspar Team 1:41,642 min 9. Kaito Toba KTM CIP Green Power 1:41,675 min 10. Stefano Nepa KTM Angeluss MTA Team 1:41,714 min

