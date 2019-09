Motocyklová VC San Marina 2019: V kvalifikaci MotoGP měly navrch Yamaha a KTM!

13. Velkou cenu letošního 71. ročníku mistrovství světa silničních motorek hostí Misano World Circuit Marco Simoncelli. Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, jak zní oficiální předlouhý název závodu v italštině, se na tento okruh (před rokem 2006 Circuito Internazionale Santa Monica) vrátila od sezóny 2007. Trať neleží na území minirepubliky, ale u města Misano Adriatico nedaleko Rimini.



Sanmarinská GP se zde jela už v letech 1985-1987, jinak ji od počátku 80. let hostily Imola a Mugello. Letošní ročník je 22. v pořadí, současný plný název včetně jména tragicky zahynuvšího exmistra světa dvěstěpadesátek nese oficiálně od června 2012. V sezóně 2010 se tu zabil Shoya Tomizawa, historicky první vítěz závodu kategorie Moto2. Misano ale hostilo mezi lety 1980 a 1993 celkem sedmkrát také VC národů a Itálie, má tedy ve světovém šampionátu už tradiční místo.

MotoGP



Mezi jezdce MotoGP tentokrát zavítal tradičně testovací pilot Ducati Michele Pirro se třetí tovární GP19, ten dostává divoké karty v Itálii pravidelně. Joan Mir (Suzuki) už je v pořádku, zúčastnil se i testů v Misanu. Miguel Oliveira startuje i se zraněným ramenem, Johann Zarco s další KTM bude kvůli způsobené kolizi ze Silverstone odsunut na roštu o tři místa vzad. Ten by rád testoval pro Yamahu místo Jonase Folgera, jenž se vrátí do Moto2. Nechybí ani Andrea Dovizioso, který v Británii po startu přeletěl Quartararovu yamahu. Valentino Rossi jede na modifikované Yamaze M1 s karbonovou kyvkou, výfukem a modifikovaným krytem přední brzdy.



Fabio Quartararo potvrdil svou formu hned v prvním tréninku nejprestižnější litrové třídy. Páteční dopoledne ovšem ovládl Maverick Viñales, jenže mladý Francouz se vrátil na špici výsledkové listiny v sobotu. Po kvalifikaci Moto3 následoval tradičně trénink čtvrtý. V něm probíhal souboj Quartarara s Marcem Márquezem. Ten tři minuty před finišem upadl, i když zůstal ze všech nejrychlejší. Zavřel se mu předek. Nakonec svou hondu nastartoval, vrátil se na okruh a dojel do boxu Andrea Iannone svou aprilii na trati neudržel a poranil si ruku... Skončil ve zdravotním středisku. Na Márquezův čas nenašel odpověď ani ve finále druhý Viñales.



Zarco prokazoval v první kvalifikaci, že u rakouské značky došlo ke zlepšení, jenže jeho a Aleixe Espargara brzy přeskočili Mir s Jackem Millerem. Jenže pak zaúřadovali Cal Crutchlow a znovu Zarco, Brit ovšem nepokořil Španěla s modrou suzuki a dostal se přes něj ještě „Pecco“ Bagnaia, tomu k postupu chyběly jen tři tisíciny! Q1 tedy vyhrál francouzský dvojnásobný exmistr světa Moto2.



Patnáct minut boje o první místo na roštu začali nejlépe muži Petronasu Quartararo (i když se chvilku pohyboval mimo trať) a Franco Morbidelli. Márquez byl třetí. Obhájce titulu celkem dvakrát vyměnil motocykl, ale i Viñales na tovární yamaze byl rychlejší... A pak přišel šok, na první příčku se vyhoupl Pol Espargaró s KTM! Jenže Maverick měl dnes svůj den a pole position mu vyrval, i tak je ovšem druhé místo senzací. V posledním rychlém kole se nepohodli Márquez s Valentinem Rossim, což pro dnes až pátého Katalánce znamenalo konec všech nadějí na zlepšení. Poslední příčka v první řadě zbyla na Quartarara.

VC San Marina MotoGP 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:32,265 min 2. Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:32,560 min 3. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:32,571 min 4. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:32,710 min 5. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:32,742 min 6. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:33,038 min 7. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:33,079 min 8. Johann Zarco KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:33,123 min 9. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:33,265 min 10. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:33,431 min 21. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing 1:34,401 min

Moto2



V týmu Petronas Sprinta Racing stále nejede Khairul Idham Pawi, pro Misano jej nahradil Adam Norrodin. Malajsijský závodník debutuje v Moto2, z předchozích tří sezón má ale na kontě 52 startů v Moto3, v nichž vybojoval nejlépe páté místo, jedno nejrychlejší kolo a 102 bodů. Letos jezdí v Moto2 CEV, tedy španělský šampionát.

Ze zranění se léči i Dimas Ekky Pratama, tentokrát jej střídá jeho indonéský krajan Andi Farid Izdihar. Somkiat Chantra bude hájit barvy Honda Teamu Asia i příští rok (ano, i když se jmenuje Honda, jezdí šasi Kalex s jednotnými tříválci Triumph!). Jihoafričan Steven Odendaal opustil RW Racing GP a na podvozku NTS jej nahradil Simone Corsi, který letos začínal u Tasca Racing.



Japonec Tetsuta Nagashima poslední dobou dokazuje, že je opravdu rychlý. Dominoval prvnímu měřenému tréninku. V něm hned v úvodu upadl Brad Binder a na trati se dále neobjevil. Počkal si až na druhý, ten ale patřil Augustu Fernándezovi. Třetí v sobotu před obědem ovládl Álex Márquez, a to i přes kontakt s asfaltem krátce poté, co zajel nejrychlejší čas. Pak už se do sedla nevrátil.



První kvalifikaci vládl zpočátku Iker Lecuona, než ho vystřídal do té doby druhý Marco Bezzecchi. A pak zaúřadoval nevlastní bratr Valentina Rossiho Luca Marini. Spolu s touto trojicí postoupil k první čtrnáctce i Jorge Martín.



Tón v boji o nejvyšší příčky udávali jezdci SAG Teamu Nagashima s Remym Gardnerem. Jenže pak se na vrchol vyhoupl nepřekvapivě Álex Márquez a za něj Augusto Fernández. Oba tím pádem odsunuli Fabia di Giannantonia do druhé řady. Minutu a půl před koncem se odporoučel k zemi Xavi Vierge a v samém závěru i Lecuona. „Diggia“ se ovšem vrátil, po jednom neúspěšném kole, kdy přehnal zatáčku, se dostal zpět do čela a kvalifikaci vyhrál, navíc i pro Speed Up Lucy Boscoscura! Radoval se poprvé v kariéře včetně Moto3, kde získal loni titul vicemistra, má za sebou už 67 závodů.

VC San Marina Moto2 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Fabio di Giannantonio Speed Up +Ego Speed Up 1:37,374 min 2. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:37,374 min 3. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 1:37,374 min 4. Remy Gardner Kalex Onexox NKKR SAG Team 1:37,374 min 5. Tetsuta Nagashima Kalex Onexox NKKR SAG Team 1:37,374 min 6. Xavi Vierge Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:37,374 min 7. Thomas Lüthi Kalex Dynavolt Intact GP 1:37,374 min 8. Sam Lowes Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:37,374 min 9. Marco Bezzecchi KTM Red Bull KTM Tech 3 1:37,374 min 10. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team 1:37,374 min



Moto3



Smlouvy na příští rok mají jisté Jaume Masiá a Dennis Foggia, oba se přesunují k Leopardu. U Gresiniho zůstává Gabriel Rodrigo a u Paola Simoncelliho Tatsuki Suzuki. K Tech 3 míří Japonec Ayumu Sasaki.



Startovní pole pro druhý letošní závod na italské půdě rozšířili Japonec z Brazílie Meikon Kawakami a naprostý nováček Elia Bartolini v barvách juniorky VR46. Ten mimochodem závodí pod vlajkou San Marina. Tým Bester Capital Dubai změnil po odchodu hlavního sponzora jméno na WWR, ale v příštím roce jej beztak už neuvidíme.



Závodní víkend zahájil tradičně v pátek první trénink nejslabší kubatury. V něm byl nejrychlejší Albert Arenas a v odpoledním měření sil tento výsledek zopakoval. Can Öncü si hned na úvod zlomil klíční kost, takže jej od druhého tréninku nahradil bratr Deniz. Sobota patřila uzdravenému Rodrigovi. Filip Salač i Jakub Kornfeil si vybojovali místa ve druhé kvalifikaci. Také Kuba mění pro příští rok barvy, od Prüstelů přechází k barcelonskému RBA Boé.



V první kvalifikaci hned zkraje upadl Romano Fenati a vrátil se až ke konci. Skoro deset minut trvalo, než se všichni jezdci dostali na trať. Stefano Nepa tudíž na čele nevydržel, přeskočili jej Niccolò Antonelli, Arón Canet, Suzuki a Sasaki. Fenati ve svém jediném rychlém kole, které stihl, sesadil ze čtvrté, tedy poslední postupové příčky právě druhého Japonce.



Jenže v boji o pole position znovu skončil v kačírku, sobota se mu totálně nepovedla. Hned jej následoval Kazuki Masaki, který dopadl tvrdě. Poli vévodil Suzuki. Dalším, kdo okusil chuť misanského asfaltu, byl průběžný lídr seriálu Lorenzo dalla Porta a v závěru i McPhee. Tatsuki Suzuki nakonec získal pole position, první v kariéře. Finále zdramatizoval Canet, který se zařadil hned za něj. V první řadě je doplní Tony Arbolino. Salač skončil dvanáctý, Kornfeil patnáctý, ale více jezdců čas nezajelo.

VC San Marina Moto3 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:42,844 min 2. Arón Canet KTM Sterilgarda Max Rcing Team 1:42,965 min 3. Tony Arbolino Honda VNE Snipers 1:42,971 min 4. Jaume Masiá KTM WWR 1:43,051 min 5. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 1:43,094 min 6. Niccolò Antonelli Honda SIC58 Squadra Corse 1:43,171 min 7. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing 1:43,185 min 8. Albert Arenas KTM Sama Qatar Ángel Nieto Team 1:43,297 min 9. Marcos Ramírez Honda Leopard Racing 1:43,336 min 10. Andrea Migno KTM WWR 1:43,369 min 12. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP 1:43,758 min 15. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP 1:44,615 min



Zdroje: MotoGPsport.cz, Wikipedia, RBA Racing, MotoGP.com, Nova Sport



Foto: Václav Duška jr.