Motocyklová VC Valencie 2020: Tony Arbolino vyhrál v Moto3, může být mistrem světa

Čtrnáctý a předposlední závod letošní sezóny MS silničních motorek se jede na okruhu Ricarda Torma nedaleko města Cheste. Nese tradiční název VC Valencie, oficiálně „Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme.” Pořádá se nepřetržitě od otevření závodiště v roce 1999, ovšem výjimečně není v kalendáři poslední. Před týdnem se zde konala GP Evropy, všichni tedy zůstali na místě. Závod se letos pořádá bez diváků.

Moto3

Ranní zahřívací trénink zvládl nejlépe Ayumu Sasaki. Pád postihl Barryho Baltuse, ale jen se sklouzl a nic vážného se mu nepřihodilo. Závod byl vypsán na 23 kol, tedy 92 km. Svítilo slunce, po sobotním dešti ani památky. Hned od počátku poli vládl Raúl Fernández. Kaito Toba si ustlal a Tatsuki Suzuki o jeho ležící motorku zakopl, neměl šanci se vyhnout. Naděje obou Japonců tak skončily hned v úvodu. Arbolino se pokusil o trhák, který byl však záhy zlikvidován.

Celestino Vietti sice po pádu pokračoval v závodě, ale až na konci pole. Jeho naděje na případný titul se tak rozplývaly. Před startem mělo matematickou šanci na titul ještě sedm jezdců: Albert Arenas, Ai Ogura, právě Vietti, Tony Arbolino, Jaume Masiá, John McPhee a Fernández. Pole se před polovinou závodu roztrhalo na několik malých skupinek. Raúl Fernández ovšem jezdil v čele nikým neohrožován.

Jenže v jednu chvíli takřka dvousekundový náskok mu nevydržel a Arbolino s výborným Sergiem Garcíou se na něj dotáhli. Následovala grupa Albert Arenas – Deniz Öncü – Darryn Binder. Arbolino zkusil předjet v předposledním kole dlouhodobého lídra... a vyšlo mu to. K zemi šel Pawi, ale ten na svá dvě vítězství ze sezóny 2016 už jen vzpomíná, letos nebodoval.

Arbolino výrazně promluvil do hry o titul, protože ostatním ujel minimálně o 1,1 s a vyhrál. V Portugalsku si to tak rozdá o mistrovskou korunu. García ještě zdolal Fernándeze a patří mu stříbrná příčka. Druhou skupinu přivedl do cíle Albert Arenas, ten stále vede celkové pořadí jezdců. Ai Ogura se pohyboval ve třetí a dojel až osmý, ale naději na titul neztratil. Vietti byl klasifikován poslední na 24. místě. Dnes devátý Jaume Masiá už mistrem světa být nemůže, ztrácí třicet bodů.

Raúl Fernández v cíli: „Posledních pět šest kol jsem měl problémy s motorkou. Proto jsem nevyhrál.“ Sergio García nebyl schopen slova, jen konstatoval, že je to fantastické (a to ve Valencii loni vyhrál). „Jo, já to dokázal,“ radoval se Arbolino, „Vždycky chci vyhrát. Věřte mi, pracujeme všichni opravdu hodně tvrdě. Jsem na sebe hrdý!“

