Motocyklová VC Valencie 2021: Remy Gardner je mistrem světa Moto2, Rossi jel naposledy

Na okruhu Ricarda Torma nedaleko Cheste ve Valencii proběhl závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů 2021. Velká cena Valencie se letos konala po třiadvacáté. Nesla se ve znamení loučení Valentina Rossiho. Ale rozhodlo se také o titulu v prostřední kubatuře. Ani vítězství nestačilo Raúlu Fernándezovi k titulu mistra světa Moto2, získal ho Australan Gardner.

MotoGP

Pol Espargaró po hrůzostrašném pádu ve třetím tréninku do nedělního programu nastoupit nemohl, na trati tak zcela chyběly tovární stroje Honda v barvách Repsolu. „Pecco“ Bagnaia vylovil v boxu z tašky s logem Suomy bílou přilbu s číslem 46 a nápisem „CHE SPETTACOLO!“ (jaká podívaná) vzadu. Rozhodl se vzdát hold končícímu Valentinovi Rossimu. Nejrychlejším ve warm upu byl loňský šampion Joan Mir (1:31,0 min).

Na GP se přijel podívat i Jorge Lorenzo. Aprilie vyrazily v atypických v červených barvách s logy nadace Red, kterou před 15 lety založil Bono Vox, frontman U2. Stará se o nemocné AIDS a nyní i covidem. Závod na 27 kol (108 km) začal tradičně ve dvě odpoledne. Nejlépe vystřelil z prvního místa na roštu Jorge Martín před Jackem Millerem, Joanem Mirem a Bagnaiou. První čtyřka spolu sváděla tuhé souboje, vklínil se do ní Álex Rins. Bitva Ducati versus Suzuki! Na svou šanci však čekal i šestý mistr světa Quartararo, ten si to rozdal s Millerem, který mezitím soupeřům podlehl.

V 5. okruhu uklouzl Takaaki Nakagami, Následovalo víceméně poklidných šest kol, než vody rozvířil Rins. Ten jel skvělý závod, na brzdách mu ustřelil předek a byl konec. Spadl ze třetí pozice. Bagnaia četl jízdu Martína a za polovinou klání úspěšně zaútočil. Jorge se nechtěl pustit. Rváč Miller se pověsil za třetího Mira a pokořil ho. Ducati okupovala kompletní pódium, Joan nestačil...

Lídr „zatopil pod kotlem“ a vítězi kvalifikace se vzdálil. Naopak se mu přibližoval „Jackass“. Jenže pořadí zůstalo až do cíle stejné, bronzový Miller už nestihl zaútočit „Pecco“ potvrdil titul vicemistra čtvrtým triumfem v sezóně, Martín vybojoval stříbro a v sezóně i titul Nováčka roku. Australan ujel Mirovi o více než čtyři sekundy, pátý proťal cílovou čáru poněkud zakřiknutý Quartararo. Tovární Ducati Lenovo Team vybojoval titul mistra světa mezi stájemi.

Jack Miller Simonu Crafarovi mimo jiné sdělil: „Měl jsem strach o gumy, problémy na výjezdech, předjelo mě několik jezdců, ale pak jsem se dostal znovu do tempa. Vyhráli jsme šampionát, příští rok pojedeme určitě ještě o něco líp!“ Martín: „Od včerejšího večera do pěti ráno mi bylo neuvěřitelně zle a zvracel jsem. Závod byl fyzicky náročný, Nedělal jsem chyby a jel na sto procent, druhé místo je skvělé!“ A dnes nejlepší Bagnaia: „Tohle vítězství věnuji Valentinovi, udělal pro nás hodně v akademii. Lépe jsem sezónu zakončit nemohl.“

Vše se točilo kolem Rossiho, který se rozloučil desátým místem a efektní jízdou po zadním kole. Proběhly gratulace na dálku, tribuny se žlutily, někteří diváci dokonce vtrhli na trať... Do boxů se vrátil za potlesku těsného a hustého špalíru a pokračoval v oslavách tam. Párty bude jistě velká...

VC Valencie MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 41:15,481 min 2. Jorge Martín Ducati Pramac Racing +0,489 s 3. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +0,823 s 4. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +5,214 s 5. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +5,439 s 6. Johann Zarco Ducati Pramac Racing +6,993 s 7. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +8,437 s 8. Enea Bastianini Ducati Avintia Esponsorama +10,933 s 9. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +12,651 s 10. Valentino Rossi Yamaha Petronas Yamaha SRT +13,468 s

Konečné pořadí MS jezdců: 1. Fabio Quartararo 278 (mistr světa 2021), 2. Francesco Bagnaia 252, 3. Joan Mir 208, 4. Jack Miller 181, 5. Johann Zarco 173...

Moto2

Joe Roberts má letos smůlu. Sezóna pro něj skončila předčasně už v nedělní ranní „rozcvičce“, po pádu si narazil klíční kost. V zatáčce Nico Terola havaroval Celestino Vietti, který nastoupil s replikou helmy Valentina Rossiho ze zimních testů 2005. Marcel Schrötter dokazoval, že mu čtyřkilometrová trať s 876 m dlouhou cílovou rovinkou, devíti levotočivými a pěti pravotočivými zatáčkami sedí. Překonal ho jen Augusto Fernández (1:35,5 min).

Závod Moto2 začal famózním startem „polemana“ Simone Corsiho na MV, ale vzápětí se odehrál pád trojice Marco Bezzecchi, Xavi Vierge a Lorenzo Baldassarri. První jmenovaný ťuknul do druhého, pak dostal ránu od „Baldy“ a všichni šli k zemi. Zavlála rudá vlajka, nikoli kvůli těžkému zranění, jezdci incident přežili ve zdraví. Musela se však vyčistit dráha od oleje. Bezzecchi zamířil do boxů po obslužné komunikaci.. Klání bylo zkráceno z 25 na 16 kol. Vzhledem k (ne)ujeté vzdálenosti zůstal rošt původní.

Druhý start proběhl ve 12:45, tedy o pětadvacet minut později než první. Bezzecchi vyrážel do zahřívacího kola z pit lane a do závodu z posledního místa, mechanici mu nestihli opravit motorku po nehodě ve stanoveném čase. Ohromná smůla potkala Corsiho, kterému vypověděla jeho agusta službu a zajel do boxů. V jeho očích se dokonce objevily slzy... Grand Prix se odehrávala bez něj. Čelo opanovali jmenovci Fernándezové, dokonce si několikrát vyměnili pořadí. Následoval Fabio di Giannantonio.

Ekky Pratama vyjel z trati a pravděpodobně narazil do bariéry. „Diggia“ se dokonce vyhoupl ve 4. kole do čela. Největší kandidát na titul Remy Gardner se naopak pohyboval na rozhraní první a druhé desítky a ztrácel. Jeho počínání sledoval v boxu otec Wayne, mistr světa pětistovek z roku 1987, Tom Lüthi, který jel svou poslední Velkou cenu, se po velmi slušné kvalifikaci propadl mimo Top 10. Ve 12. kole spadl Héctor Garzó. Raúl Fernández si zvýšil šance na titul předjetím di Giannantonia a okamžitě se vzdálil.

Před závodem extrémně nervózní Gardner rozhodně nejel jako turista. Nakonec za sebou udržel Tetsutu Nagashimu a pod šachovnici dorazil desátý. Ke korunovaci mu to stačilo, i když jeho týmový parťák a nováček třídy Raúl Fernández letos poosmé vyhrál, zatímco rodák ze Sydney jen pětkrát. Ale méně padal, nedokončil jen jediný závod, Španěl tři. Dělí je čtyři body... Remy si za potlesku plných tribun objel čestné kolo v mistrovském tričku, přilbě s patřičným nápisem na hledí a australskou vlajkou. Vztahy mezi oběma jezdci jsou nadále velmi dobré, vždyť spolu pojedou v jednom týmu i příští rok, akorát o kubaturu výše. Třetí dnes dojel Augusto Fernández.

Dojatý Gardner se objal s otcem, vyfotil a šel na rozhovor: „Nemám slov. Tolik let jsem se trápil, myslel jsem si, že to nezvládnu. Tohle je splnění snu, děkuji všem, kteří ve mně věřili.“ Vzhledem k časové tísni jsme se interview s první trojkou v závodě nedočkali, následovalo vyhlášení vítězů.

VC Valencie Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 25:38,612 min 2. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +0,517 s 3. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team +0,786 s 4. Celestino Vietti Kalex Sky Racing Team VR46 +2,393 s 5. Arón Canet Boscoscuro Inde Aspar Team +4,978 s 6. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +5,091 s 7. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team +5,415 s 8. Jorge Navarro Kalex Termozeta SpeedUp +5,808 s 9. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +7,941 s 10. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo +9,112 s

Konečné pořadí MS jezdců: 1. Remy Gardner 311 (mistr světa 2021), 2. Raúl Fernández 307, 3. Marco Bezzecchi 214, 4. Sam Lowes 190, 5. Augusto Fernández 174...

Moto3

Deniz Öncü v ranním zahřívacím tréninku dokazoval, že mu ne úplně dobrovolná pauza prospěla. Nad síly pekelně rychlého Turka byl jen novopečený šampion Pedro Acosta (1:39,9 min). Ten v sobotu vůbec poprvé v kariéře získal hodinky za pole position. Závod byl vypsán na 23 kol (něco málo přes 92 km). „Poleman“ vystartoval nejlépe, Následovaly tři dramatické pády v chumlu: havarovali Lorenzo Fellon, Ryusei Yamanaka a Darryn Binder. Nikomu se nic nestalo, nebyla potřeba ani červená vlajka. Japonec navíc pokračoval dál. Filip Salač jel skvěle, pohyboval se v první trojce s mistrem světa a Izanem Guevarou a bojoval i o vedení, než se do bitvy vložil Öncü. Adrián Fernández dostal dvakrát dlouhé kolo.

V pátém kole spadli nováček Rueda a Joel Kelso, chybu udělal Australan a Španěl se neměl kam vyhnout. Český závodník jel pohodově, bez chyby a zdravě agresivně, bojoval se Sergiem Garcíou a Tatsukim Suzukim o pódium. Není to tak dávno, co si to Acosta s Guevarou rozdávali ve FIM CEV Moto3. Dnes bojují v mistrovství světa... „Probral“ se turecký závodník, který se vyškrábal na druhé místo. V 11. okruhu se sklouzl Yuki Kunii. Jaumemu Masiovi šlo o celkovou třetí příčku v jezdeckém šampionátu a dělal pro to všechno, v polovině klání jsme viděli v čele tři KTM v barvách Red Bullu. Své řekl i Xavi Artigas s „leopardí“ hondou.

Filip se sťukl s jedním ze soupeřů a propadl pořadím. Pak byl v boji dlouhý Guevara... Öncü vyfasoval „long lap“, nedbal varování ohledně limitů trati, naposledy zvedl ruku... Stejnou penalizaci dostal i náš jezdec, propadli těsně za první desítku. V 18. kole spadl Suzuki. Skupina prvních čtyř se na chvilku odtrhla, ale pak se do ní podíval Dennis Foggia. Netrvalo mu dlouho a vedl. Naprostá řezba! Alberto Surra byl moc tvrdý na brzdy a na jetých pneumatikách šel k zemi.

Na začátku posledního kola spadl Acosta poté, co Foggia prudce zabrzdil, krátce za ním Andrea Migno. Nejvíce síly měl v hektickém závěru Xavi Artigas, který porazil Sergia Garcíu a vyhrál poprvé v kariéře. Filip se s Denizem po dlouhém kole prokousávali vpřed a Čech Turka nakonec pobil, i když se málem srazili. Jen na bednu to dnes těsně nestačilo, poslední místo na ní patřilo Masiovi. Čtvrtá příčka je ale výborným výsledkem na závěr Salačovy kariéry v Moto3. Jen škoda, že bodů nebylo více.

Jaume Masiá s novým blond přelivem konstatoval: „Nebyl to jednoduchý víkend. Konec závodu jsem si užil...“ García: „Je mi fajn, přitom jsem se na motorce necítil úplně ok. Předjíždění bylo opravdu hodně...“ A Xavi, který byl už při debutu ve Valencii předloni třetí? „V posledních závodech to nešlo, tým nefungoval na sto procent. Jenže dnes mi motorka jela a vyšlo to!“ Kritiku Leopardu si může dovolit, přechází k Prüstelu.

Dennis Foggia byl označen za viníka pádu Acosty a obdržel třívteřinovou penalizaci, ta jej odsunula mimo Top 10. Konstruktéry letos vyhrála KTM.

VC Valencie Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Xavier Artigas Honda Leopard Racing 38:30,302 min 2. Sergio García GasGas Valresa GasGas Aspar Team +0,043 s 3. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +0,232 s 4. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP +0,443 s 5. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,540 s 6. Stefano Nepa KTM Boé Owlride +1,156 s 7. Izan Guevara GasGas Valresa GasGas Aspar Team +1,209 s 8. Carlos Tatay KTM Avintia Esponsorama Moto3 +2,109 s 9. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 +2,185 s 10. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +2,322 s

Konečné pořadí MS jezdců: 1. Pedro Acosta 259 (mistr světa 2021), 2. Dennis Foggia 216. 3. Sergio García 188, 4. Jaume Masiá 171, 5. Romano Fenati 160... 16. Filip Salač 71...

Zdroje: iSport.cz, MotoGP Twitter, Wikipedia, Nova Sport, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.