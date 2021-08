Motocyklová Velká cena Rakouska 2021: Loterii v dešti MotoGP vyhrál Binder

Stejně jako desátý závod, také jedenáctý podnik se konal na okruhu Red Bull Ring, tentokrát jako Velká cena Rakouska. Závodní trať pod názvem Red Bull Ring funguje od roku 2004. Silniční motocykly zde jezdí od sezony 2016. Loni se zde kvůli pandemii koronaviru jely dva závody týden po sobě. Letos se k tomuto modelu promotér vrátil.

MotoGP

Minuty před startem strávili závodníci a členové jejich týmů častými pohledy směrem k obloze. Předpověď počasí totiž slibovala právě pro závod královské kategorii možnost deště či případně dešťových přeháněk. Do závodu však vyrazili všichni jezdci na suchých pneumatikách. Ovšem již v průběhu úvodního kola se objevily v rukou traťových komisařů bílé vlajky, což znamenalo možnost výměnu motocyklů v případě, že by začalo reálně pršet.

Nejlépe začal rekordman okruhu a držitel pole position Jorge Martin, ale záhy ho vystřídal Francesco Bagnania. Mezi oba se však vklínil Marc Marquez, který měl jako jediný na zadním kole obutou měkkou pneumatiku. V osmém kole předjel sice Quartararo vedoucího Bagnaiu, ale ten se díky rychlosti své ducati na první místo zase vrátil. Po deseti kolech se vepředu utvořila tříčlenná skupina ve složení – Francesco Bagnaia (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) a Marc Marquez (Honda). Za nimi jeli s odstupem půldruhé sekundy Jorge Martin (Ducati), Johann Zarco (Ducati) a Joan Mir (Suzuki), který předjel Jacka Millera (Ducati).

V 19. kole spadl v předposlední zatáčce Zarco, ve dvaadvacátém to zkusil Marquez na vedoucího Bagnaniu, který mu však předjetí vzápětí vrátil. V rukou traťových komisařů se znovu objevili vlajky signalizující hrozbu deště. V 24. Kole zajeli vyměnit motocykly Miller a Rins. O stupně vítězů se rozpoutal tvrdý boj, jezdci zpomalovali o čtyři sekundy na kolo. Na konci šestadvacátého okruhu zajeli všichni na předních místech do boxů s výjimkou Brada Bindera, který jezdil v první skupině a ujal se vedení.

Na začátku předposledního okruhu¨spadl Marquez, ale vrátil se a dojel si pro jeden bod za patnácté místo. Situace se za sílícího deště začala dramaticky měnit. Na třetí místo se dostal Valentino Rossi, a přiblížil se dvoustému podiu v MotoGP. Ovšem ani on ho neudržel a dojel nakonec osmý. Z jezdců, kteří jeli vyměnit pneumatiky, vytěžil nejvíce Bagnania, který dojel druhý a Martin, jenž skončil za ním. Z riskantní volby zůstat na suchých pneumatikách, vytěžil Luka Marini, nevlastní bratr Valentina Rossiho. Ve své premiérové sezoně v MotoGP se letos ještě nevešel do první desítky, ale nyní dosáhl na skvělé páté místo!

Jihoafričan Brad Binder jel závěrečné kolo o patnáct sekund pomaleji než jezdci na suchých pneumatikách, ale vítězství udržel. Z náskoku téměř třinácti sekund mu sebrali sportovní komisaři tři sekundy penalizace za vyjetí mimo trať. Binder se po svém premiérovém vítězství v MotoGP loni na okruhu v Brně, radoval podruhé v kariéře. Navíc šlo o výhru rakouské značky KTM na domácí trati. „Poslední kola byla strašidelná. Když zajížděli ostatní do boxů, napadalo mě, kolik ztratíme a nakonec mě napadlo, že do té loterie musíme jít. V posledním kole však dramaticky vychlasdly pneumatiky i brzdy a několikrát jsem málem spadl. Tahle výhra pro KTM na domácí trati je něco naprosto úžasného,“ řekl Brad Binder po závodě do televizních kamer.

VC Rakouska MotoGP 2021 (Top 10)

Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 40:46,928 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +9,991 Jorge Martin Ducati Pramac Racing +11,570 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +12,623 Luka Marini Ducati Sky VR46 Avintia +14,831 Iker Lecuona KTM Tech 3 KTM Factory Racing +14,952 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +16,650 Valentino Rossi Yamaha Petronas Yamaha SRT +17,150 Alex Marquez Honda LCR Honda Castrol +17,692 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +17,692

Průběžné pořadí po 11. závodech: 1. Fabio Quartararo 181, 2. Francesco Bagnania 134, 3. Joan Mir 134, 4. Johann Zarco 132, 5. Jack Miller 105, 6. Brad Binder 98.

Moto2

Startovní pole se muselo obejít bez Lorenza Baldassarriho, který si zlomil levou ruku. Do závodu se odlepil nejrychlejší jezdec z kvalifikace Sam Lowes. V první zatáčce spadli Jorge Navarro a Stefano Manzi. Zatímco prvně jmenovaný se jen těžce zvedal ze země, Manzi na motorku naskočil a pokračoval. Totálně nevyšel začátek lídrovi šampionátu Remy Gardnerovi, který se hned v první zatáčce propadl a cílem prvního kola projížděl jako desátý. Hned za ním byl Marco Bezzecchci, který minulý týden závod Moto2 vyhrál, ale nyní startoval do závodu až ze šestnácté pozice.

V čele se utvořila čtveřice Sam Lowes, Raul Fernandez, Ai Ogura a Augusto Fernandez. Ve čtvrtém kole se dostal na první místo R. Fernandez, za ním se držel o půl sekundy Ogura a další pole za nimi se typicky pro Moto2 roztrhalo. V devátém kole se ocitl na zemi Marcel Schoetter, který tak přišel o šanci bojovat o stupně vítězů. V závodě sice pokračoval, ale až v závěru startovního pole. Gardner se posunul na sedmé místo, Bezzecchi uzavíral nejlepší desítku.

Ogura zkusil v závěru závod zatlačit na vedoucího R. Fernanadeze, ale ten dokázal zajet v posledních kolech časy blízko rekordu tratě. Vyhrál počtvrté v sezoně a na druhém místě ztrácí na vedoucí příčku už jen 19 bodů. „Měl jsem nejlepší motorku a bylo to díky horku opravdu extrémně náročné. Soupeř mi šlapal hodně na paty. Rád bych vzkázal lidem, kteří měli minulý týden nenávistné kecy, že už nic nedokážu – tady máte moji vítěznou odpověď,“ uvedl Raul Fernandez do televizní kamery.

Pro Oguru je druhé místo nejlepším výsledkem ve třídě Moto2. Pátý v cíli Ital Celestino Vietti také sahal po nejlepším výsledku ve střední třídě. Byl však penalizován ztrátou jedné pozice, takže jen vyrovnal své maximum. Australan Gardner, který stále vede šampionát a půjde příští rok do MotoGP, dojel až sedmý. Ital Bezzecchi, jenž startoval ze šestnácté pozice, uzavřel první desítku.

VC Rakouska Moto2 2021 (Top 10)

Raul Fernandez Kalex Red Bull KTM Ajo 37:19,890 Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +0,845 Augusto Fernandez Kalex Elf Marc VDS Racing Team +2,747 Sam Lowes Kex Elf Marc VDS Racing Team 4,412 Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia +8,850 Celestino Vieti Kalex Sky Racing Team VR46 +8,762 Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 13,657 Aaron Canet Boscoscuro Aspar Team Moto2 +16,499 Thomas Lüthi Kalex Petramina Mandalika SAG Team) +17,108 Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +19,588

Průběžné pořadí po 11. závodech: 1. Remy Gardner 206, 2. Raul Fernandez 187, 3. Marco Bezzecchi 159, 4. Sam Lowes 114, 5. Aron Canet 83, 6. Augusto Fernandez 82.

Moto3

Na start závodu se nepostavil Japonec Ryusei Yamanaka, který je týmovým kolegou českého jezdce Filipa Salače. Důvodem bylo zranění levé ruky, ke kterému došlo v sobotní kvalifikaci, ve kterého shodil Argentinec Gabriele Rodrigo. V boxech se dopoledne objevil turecký jezdec Toprak Razgatlioglu, druhý jezdec mistrovství světa superbiků, kterému se dařilo o týden dříve při závodě v Mostě. Společně s Kenanem Sofuoglu navštívili svého krajana Denize Öncü.

Do závodu nejlépe vyrazil nejrychlejší jezdec kvalifikace Romano Fenati, ale skvěle se odlepil ze druhé řady startující Öncü. Hned v prvním kole spadl Migno a Salač se propracoval z šestnácté na desátou pozici. Navíc ve třetím kole zajel nejrychlejší kolo závodu. V pátém kole se ocitl na zemi Tatsuki Suzuki po souboji s Darrynem Binderem. Japonec se v boxech rozčiloval, ale opakovaný záběr ukázal, že jeho soupeř ho neatakoval.

Vepředu se utvořila šestičlenná skupina Deniz Öncü, Pedro Acosta, Romano Fenati, Sergio Garcia, Jaume Masia a Denis Foggia. Za nimi se utvořila mezera a Salač bojoval ve skupině o 9.-11. místo. V dalším průběhu se propadl na dvanáctou pozici, na které absolvoval zbytek závodu. Na vedoucí šestičlennou skupinu se dotáhli D. Binder a McPhee, jenomže oba se svých soupeřů neudrželi a začali ztrácet.

Tři kola před koncem poodjeli Öncü a Acosta a vypadalo to, že si to rozdají o vítězství. Jenže za nimi nasadil k mohutnému finiši Garcia, který roztrhal skupinu za nimi. V závěrečném kole nasadil k předjetí ve třetí zatáčce Acosta, ale na svůj manévr doplatil a dotáhli se na něj soupeři za ním. Garcia dotáhl svou skvělou stíhačku k vítěznému konci a porazil Öncüa o 0,027 sekundy. Navíc snížil ztrátu na Acostu, který se nakonec nevešel na stupně vítězů o 0,048 sekundy. „Motorka fungovala skvěle, takže jsem vsadil všechno do finiše. Jel jsem na limitu až do cíle a konečně to vyšlo. Šampionát je stále otevřený,“ řekl v cílí Sergio Garcia.

VC Rakouska Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10)

Sergio Garcia GasgGas Santander Consumer Gasgas 37:10,345 Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech3 +0,027 Dennis Foggia Honda Leopard Racing +0,346 Pedro Acosta KTM Red BullKTM Ajo 0,394 Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +0,462 Jaume Masia KTM Red Bull KTM Ajo +0,794 John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +1,331 Izam Guevara GasgGas Santander Consumer Gasgas +1,440 Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +2,399 Kaito Toba KTM CIP Green Power +6,135 Filip Salač KTM CarXpert PruestelGP +14,716

Pořadí MS po 11 závodech: 1. Pedro Acosta 196, 2. Sergio Garcua 155, 3. Romano Fenati 107; 4. Dennis Foggia 102, 5. Jaume Massia 95, 6. Darryn Binder 86, … 16. Filip Salač 44.

Zdroje: MotoGP.com, Nova Sport, iSport.cz