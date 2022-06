MotoGP má nový safety car! Je jím novinka BMW M3 Touring

To netrvalo dlouho, co? Hned poté, co se nám historicky první kombík ve variantě M3 představil, tu máme jeho verzi safety caru pro šampionát MotoGP. Na Festivalu rychlosti v Goodwoodu se prezentuje BMW M3 Touring v celé své kráse. Zároveň se počítalo s tím, že se na britských ostrovech ukáže ještě v tomto provedení a bavorská automobilka tento slib dodržela. Pokud se vám líbí sériová M3 Touring, M3 Touring MotoGP Safety Car se vám musí líbit také!

Video se připravuje ...

BMW začalo svoji dnes již dlouholetou spolupráci se šampionátem MotoGP v roce 1999. Premiérovým závodem pro rychlý kombík bude srpnová Velká cena Británie na okruhu v Silverstone, což bude první závod po letní pauze. “V našem dlouholetém partnerství s Dorna Sports (promotér MotoGP) pro nás bylo vždy důležité prezentovat nejnovější modely BMW M pomocí bezpečnostních vozů a společně s BMW M3 Touring MotoGP Safety Car v této tradici úspěšně pokračujeme,” řekl generální ředitel sportovní divize BMW M Frank van Meel.

K oslavě 50. výročí sportovní divize M má nejnovější safety car speciální lakování pro připomenutí této události. Vůz má proti sériové verzi navíc světelnou rampu na střeše, výstražná světla, systém pro odsávání paliva, skořepinové sedačky značky Recaro se čtyřbodovými pásy a několik dalších vychytávek. Na safety caru je k vidění také mnoho dílů z řady M Performance.

BMW M3 Touring MotoGP Safety Car bude disponovat stejným výkonem jako sériová verze. To znamená, že se po okruzích motocyklového šampionátu bude prohánět řadový šestiválec o objemu 3,0 litru s výkonem 375 kW (510 k), točivým momentem 650 Nm v kombinaci s pohonem všech kol xDrive a automatickou převodovkou. Z nuly na sto zrychlí M3 Touring za 3,6 vteřiny.