Mototest Honda CB750 Hornet: Sršeň s muší povahou

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jakmile se v roce 1998 ukázala první Honda Hornet s motorem ze silniční CBR600F, předčila konkurenci drsným zaměřením, když byl zábavný stroj za rozumnou cenu uváděn coby streetfighter pro uličníky. V roce 2013 ale zmizel a pokračoval jen jako CB650. Co na tom, že mu beztak motorkáři říkali sršním jménem?

Kultovní jméno se loni na podzim opět objevilo na scéně a s větším objemem motoru, zato jen dvouválcem místo čtyřválce jako dřív. Pořád je to levný, solidně výkonný a zábavný stroj. Jenže umějí jeho kusadla ještě sežrat slabší hmyz?

Klikat a vyrazit

Agresivní sršní kukuč se novince upřít nedá. Jenže pokud si design prvního hornetu pamatujeme i po čtvrtstoletí, současník se do učebnic designu nejspíš neprotlačí. Ve škále konkurentů působí tuctově, a to včetně digitální přístrojovky à la tablet, plácnuté halabala mezi řídítky. Zadní strana displeje je vytvarovaná jako větrný štítek, proto hornet žádný v základu nemá. A taky to pořádně fouká. Co na tom, že na testované motorce vidíte příplatkové plexi, když ani to nemá vliv na proud vzduchu. Nic víc než estetické měřítko neplatí ani pro další příplatkovou věc, což je krovka místo sedačky spolujezdce.

Když už jsme u těch příplatků za celkových 23.379 Kč, za vyzdvihnutí stojí kovové stupačky s výměnnými hlásiči bočního náklonu. A hlavně asistent rychlořazení. Funguje standardně, kdy stáhne plyn a rozepne spojku i bez jezdcova přičinění. K jeho funkci nemáme připomínek, jenže konkurenční Suzuki GSX-8S totéž nabídne v základní ceně. Honda se zjevně snažila vypustit všem rybník s nejnižší „cenou od“, ale pak majitel vytáhne ze šrajtofle další tisícovky za doplňky.

Slabší, ale příjemnější

Poloha za širokými řídítky je tuze pohodlná a jezdec je ihned doma. Do větší sportovnosti má daleko a totéž platí i pro řadový dvouválec, který jsme testovali už v transalpu. Má solidní odezvu od nízkých otáček a skvělou ve středních, ale chybí mu někdejší živočišná výbušnost čtyřválce, který z vás chce před červeným polem vysát duši. Mimochodem výrobce tím porušil nepsané pravidlo, že každý nový model je výkonnější a rychlejší než dřív. Vždyť dnešní sedmsetpadesátka nabízí skoro o deset koní menší výkon než šestistovka už před pětadvaceti lety!

Jenže každý nechce závodit a modernímu osmiventilovému dvouválci s nerovnoměrným pořadím zapalování nelze upřít, že je uživatelsky moc příjemný. A taky úsporný! Trasu z Prahy na letiště v Panenském Týnci a zpět jsme zvládli běžným tempem za průměrné čtyři litry naturalu. Navíc při předjíždění není nutno hnát otáčky nahoru, dvouválec je pobere bez reptání od středu. Manipulace po městě probíhá bez cukání podtočeného motoru. Právě tam se nový hornet skvěle hodí.

Pravda, ihned po uvedení motoru 750 v transalpu se objevily kritiky k cukání elektronického plynu. Ale chybu vidíme ve zvolení nesprávného jízdního režimu (sport/standard/déšť/uživatelský mix), kdy se sport vážně na pomalé poskakování dvakrát nehodí a reakce nad volnoběhem není tak čistá.

Video se připravuje ...

Lehkost jako základ

Pohotovostní hmotnost sršně je pouze 190 kg, což z něj dělá zábavou motorku. Navíc to z něj vytvořilo lídra v poměru výkonu a hmotnosti ve třídě středních naháčů (0,36 kW na kg/2,81 kg na kW). V nižších rychlostech s ním tak nebude mít potíže ani začátečník, ostatně počítá se s verzí 35 kW.

Sršně jsme vytáhli také na letištní plochu a rovněž se na sezonní pocity zeptali jezdce motogymkhany Matouše Landy, který ho používá jako soutěžní stroj a současně tréninkový v motoškole. Dojmy? Lehká a snadno ovladatelná motorka i pro začátečníky, přitom s dostatečným výkonem. S ohledem na cenu jsou ale rezervy v podvozku, zejména u přední vidlice Showa Separate Function s tlumičem v jedné trubce a pružinou ve druhé. Běžný motorkář se ale na limity těžko dostane. Jsme si tak jisti, že před sebou zase máme prodejní šlágr. Jen si výrobce mohl odpustit ohlížení na sršní legendu.

Plusy

Točivý motor

Skvělá ovladatelnost

Atraktivní cena

Minusy

Nevýrazný design

Rychlořazení za příplatek

Honda CB750 Hornet Motor čtyřdobý řadový dvouválec DOHC Chlazení kapalinou Zdvihový objem (cm3) 755 Výkon (kW/min-1) 67,5/9500 Točivý moment (Nm/min-1) 75/7250 Převodovka 6° manuální Sekundární převod řetěz Startování elektrické Brzda přední dvojitá kotoučová 296 mm Brzda zadní kotoučová 240 mm Pneumatiky P a Z 120/70 R17 a 160/60 R17 Výška sedla (mm) 795 Pohotovostní hmotnost (kg) 190 Maximální rychlost (km/h) 205 Základní cena (Kč) 189 900 Kč

Jak šel čas s hornetem

Hornet od počátku nabízel dynamické jízdní vlastnosti a snadnou ovladatelnost (v duchu doby měl ale do roku 2000 vpředu jen 16palcové kolo, na což je zábava shánět pneumatiku). Kromě toho měl moderní design se zajímavými detaily – pamatujete si na chromovaný kryt výfukového tlumiče pod sedlem, který evokoval struhadlo nebo průstřely ze samopalu? Sršeň z anglického překladu postupně prodělal řadu změn (větší výkon, nádrž, obrácená přední vidlice atd.), aby se v roce 2013 odporoučel a pokračoval jen jako CB650R.