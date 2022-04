Musk je miliardář bez domova, sdílí bydlení s přáteli při službě lidstvu

Elon Musk je nejen mezi automobilovými fajnšmekry jednou z nejvíce polarizujících osobností. Generální ředitel Tesly provokuje originálními názory, a hlavně promyšlenými obchodními modely. Ne náhodou se otevřený byznysmen stal nejbohatším mužem světa, přitom sám tvrdí, že je bezdomovec.

Majetky ředitele Tesly jsou obvyklým tématem rozhovorů, ekonomická jistota vždy souvisí s nejčastějšími otázkami na dobytí Marsu nebo záchrany Země před ekologickým zničením. Příznivci fandí svému schopnému šampionovi, kritici často používají právě nastřádané bohatství jako protiargument, který komplikuje mnoho ze slibovaných cílů. Pochybující pozorovatelé nevěří vizionářským předpokladům, nedaří se jim uznat upřímnou touhu rozšíření života ve vesmíru, když vydělané miliardy dolarů nejsou uvolněny k záchraně současných generací lidstva na zemském povrchu.

Těžko se nevěřící přesvědčují o běžném životním stylu člověka oprávněného vykonávat závratné transakce, Musk může nakupovat téměř vše, ale takový údajně vůbec není. Během televizního rozhovoru s Chrisem Andersonem uvedl na pravou míru vlastní život miliardáře. Diváci a posluchači v nemalém počtu očekávali rozmařilá přiznání, vyřčené skutečnosti ovšem spíše potěšily tábor podporovatelů.

Příběhy o jachtách, haciendách, cestování a dovolených nahradila zpověď člověka bez domova. Musk už nevlastní dům ani byt, sídla nad městy vyměnil za střídavé adresy, kde využívá pohostinnosti a přespává u přátel. Mnohem raději žije běžným životem mimo červený koberec či vychlazené šampaňské, minimálními nároky se vymezuje vůči ostatním miliardářům, z nichž většina utrácí za všechny nástrahy konzumního života. „Pokud cestuji do Bay Area, kde je většina inženýrství Tesly, v podstatě rotuji volnými pokoji známých. Nemám jachtu, opravdu si neberu dovolenou. Není to tak, že by moje osobní spotřeba byla vysoká,“ sdělil Elon Chrisovi.

Jediným ústupkem z asketického přesvědčení byl nákup soukromého tryskáče. Letadlo je výjimka a pokud není využito, zbývá méně hodin na práci. Privátní dopravní prostředek je nutnost, nikoliv rozmar, upřesnil Musk. Z důvodu častých schůzek rostla časová vytíženost, tudíž se jako nejlepší reakce osvědčil pronájem vzdušného prostoru.

Zpovídaný Musk se obloukem vrátil k službě veřejnosti, protože více času na splnění úkolů z diáře přináší blaho celé planetě. Kromě řízení prosperujících společností pak může být prostor pro výchovu dětí a Musk jich má údajně více – přesně v souladu s dobrým příkladem ostatním, kteří jdou naproti populačnímu kolapsu. Elon říká, že práce, kterou dělá ve firmách Tesla, SpaceX a Neuralink je synonymum filantropie, protože zajišťuje dobro lidstva.