Tesla prý mohla mít Model S s dojezdem 965 km již před rokem, prozradil Musk

Elon Musk, CEO automobilky Tesla, je dobře známý svou aktivitou na síti Twitter, kde velmi často prozrazuje zajímavé novinky ze zákulisí čistě elektrické automobilky. A tentokrát se vyjádřil k nejvyššímu dojezdu svých elektromobilů, který podle všeho nebude v nejbližší době růst.

Uživatel Twitteru jménem Whole Mars Catalog ve svém příspěvku zmínil, že společnost Lucid sice nabídla první elektromobil s dojezdem přes 500 mil (cca 804 km), nicméně Tesla je prý bude jako první vyrábět masově. V příspěvku Muska označil a ten překvapivě zareagoval.

Podle Muska mohla mít Tesla v nabídce Model S s dojezdem přes 600 mil (cca 965 km) již zhruba před rokem, jenže to by prý podle něj udělalo produkt horším. Řidiči by totiž 99,9 % času vozili nepotřebnou hmotnost baterie, která by zhoršila akceleraci, ovladatelnost i efektivitu. Dokonce i současný dojezd přes 400 mil (přes 640 km) je prý větší, než většina lidí využije.

Připomeňme, že elektromobil Lucid Air s nejdelším dojezdem nyní nabízí elektrický kombinovaný dojezd (dle EPA) až 520 mil, tedy cca 837 km. Tesla Model S s nejvyšším dojezdem pak nabízí nejvyšší kombinovaný dojezd až 405 mil, tedy cca 652 kilometrů.

Vysvětlení Muska, který tak možná nečekaně přibrzdil očekávání fanoušků značky, ale dává smysl. Instalace větších baterií, které jsou obvykle nejsnazší cestou k získání vyššího dojezdu, totiž zvyšuje hmotnost i cenu vozu. Tesla se ovšem snaží vydat trochu jinou cestou.

Snaží se najít vyvážený kompromis mezi kapacitou baterie, hmotností vozu, použitými technologiemi a celkovým dojezdem, vedle toho se však soustředí i na rozvoj sítě rychlonabíjecích stanic, které by měly usnadnit právě cesty na dlouhé vzdálenosti.