Musk zvažuje výstavbu super-bezpečných podzemních silnic, ovšem pouze pro elektromobily

Známý vizionář a podnikatel na svém Twitteru zveřejnil anketu, ve které mohli lidé hlasovat, zda si přejí „super bezpečné, zemětřesení odolné tunely pod městem, které by vyřešily dopravní zácpy.“ Hlasující pak mohli volit mezi možnostmi „Rozhodně“, „Možná“ nebo „Ne, mám rád dopravní zácpy.“

Anketa byla zveřejněna 28. prosince a před jejím uzavřením v ní hlasovalo celkem 1.458.548 lidí, z nichž 66 % volilo „Rozhodně.“ Dalších 18 % lidí zvolilo možnost „Možná“ a jen 16 % lidí preferuje dopravní zácpy.

Samotný Musk pak pod výsledek ankety přidal komentář, ve kterém své plány dále upřesňuje: „Tyto tunely by byly určeny pouze pro vozy s nulovými emisemi – žádné toxické výpary, to je klíčové. Skutečně, pouze podzemní silnice, ale omezena pouze pro elektromobily (od všech automobilek).“

Současně však nezapomněl zmínit, že tento projekt nemá nahrazovat jiná řešení. Má je pouze doplňovat. Musk tak zřejmě připomněl například projekt „Loop“ jeho společnosti Boring Company, která chce pod velkými městy vybudovat tunely se speciální dráhou, po které by se měli na speciálních platformách pohybovat lidé i automobily.

These would be road tunnels for zero emissions vehicles only — no toxic fumes is the key. Really, just an underground road, but limited to EVs (from all auto companies). This is not in place of other solutions, eg light rail, but supplemental to them.