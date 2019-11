Musk prozradil, proč má Cybertruck tak podivnou karoserii

Průběh prezentace, která se neobešla bez malého fiaska, jistě nemá smysl připomínat. Elon Musk se však k novému Cybertrucku stále vrací alespoň prostřednictvím Twitteru, kde se snaží zodpovědět některé dotazy a osvětlit technické zajímavosti. Krátce po prezentaci jsme se tak například dozvěděli, proč došlo k onomu nešťastnému popraskání „nerozbitného“ skla.

Před pár dny se pak Musk pustil do vysvětlování, proč dostal nový Cybertruck tak podivný design. A podle všeho se nejednalo o prvoplánovou snahu šokovat, ale spíš nutnost. Karoserie Cybertrucku je totiž vyrobena z extrémně tvrdé oceli, Muskem často označované 30X, jejíž zpracování je extrémně náročné.

Even bending it requires a deep score on inside of bend, which is how the prototype was made