Navrhovaná expozice by měla být věnovaná historii elektromobilů a autonomním vozidlům. Šlo by o obrovský projekt.

Ačkoliv je elektromobilita trendem především několika posledních let či desetiletí, její historie sahá daleko do minulosti. Návrh na vytvoření muzea v New Yorku, které by mělo být speciálně zasvěcené právě elektromobilům, technologiím autonomního řízení a automobilům budoucnosti by nás tedy neměl příliš překvapovat.

Iniciativa na otevření New York Auto Museum počítá s plochou kolem 18.581 metrů čtverečních v srdci Manhattanu, kterou by mělo ročně navštívit kolem dvou milionů lidí. V budově, která je popisována jako museum a zábavní komplex, by se návštěvníci měli dozvědět o minulosti, současnosti i budoucnosti automobilů.

Video se připravuje ...

Muzeum by mělo nabízet vzdělávací výstavy, výstavy věnované vývoji technologií i výstavy exkluzivních automobilových sbírek. Kromě toho by v muzeu měly být restaurace, obchody, místa pro společenská setkání a chybět by neměly ani venkovní prostory.

Iniciativu na otevření muzea přitom podporuje řada významných lidí z oboru a v její správní radě je například Ray Battaglini, zakladatel National Corvette Museum, nebo Otto F. Wachs, který v minulosti působil jako ředitel Autostadt ve Wolfsburgu. Zkušenosti ovšem sbíral i na dalších podobných pozicích.

"New York je ideálním místem pro otevření působivého a informativního muzea automobilů, které bude vyprávět o mimořádné historii přínosu automobilu pro globální mobilitu a osobní svobodu a o jeho významu v dramaticky se vyvíjejícím světě," citují kolegové z Carscoops slova Wachse, který o muzeu mluvil jako o automobilové superdestinaci.

Ačkoliv zatím není jisté, kdy a zda se nové muzeum automobilů v New Yorku otevře, jeho správní rada už hledá partnera pro získání vhodného objektu. V této oblasti se spojila s realitní společností JLL, jejíž předseda představenstva měl prozradit, že úmysl otevření automobilového muzea již vyvolal zájem u několika vlastníků nemovitostí v lokalitě.