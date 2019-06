Na plný plyn: Do kin míří snímek o rivalitě Fordu a Ferrari. Podívejte se na první trailer

Psal se rok 2013, kdy do kin dorazil snímek Rivalové o souboji Jamese Hunta a Nikiho Laudy v památné sezoně 1976. Film tehdy s obrovským zájmem sledovali i diváci, kterým formule 1 do té doby nic neříkala. Dnes jsou Rivalové (v originále Rush) dle serveru ČSFD 26. nejlepším filmem všech dob s celkovým hodnocením 90 %.

A nyní míří na plátna další film z prostředí motorsportu, kterému by se mohl podařit obdobný úspěch. Snímek Ford v Ferrari (pracovní název Go Like Hell, v Česku jej hledejte pod jménem Na plný plyn) dorazí do kin v listopadu letošního roku. A podle prvního traileru se rozhodně máme na co těšit.

Film pojednává o tom, jak se modrý ovál rozhodl pro rok 1966 postavit konkurenta Ferrari ve slavném závodě Le Mans. O režii se postaral James Mangold (dříve Zatím spolu, zatím živi, Wolverine či Logan: Wolverine), v hlavních rolích zazáří Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal či Caitriona Balfe. Ale dost bylo řečí. Podívejte se na první upoutávku, která stojí za to!