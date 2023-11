Na poli v Americe objevili tajemný sporťák. Nikdo zatím neumí říct, co to je

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ve světových automobilových inzercích můžeme narazit na různé vozy z minulosti, ale jen absolutní minimum z nich je opravdu neznámých. A pokud rádi bádáte po původu zvláštních historických aut, právě přichází vaše příležitost. Na americkém inzertním serveru Craigslist se objevil neznámý roadster, který se okamžitě prodal. A vypadá to, že skoro nikdo neví, co to vlastně je.

Tajemstvími zahalený sportovní roadster evidentně dlouho ležel zapomenutý v polích nedaleko Houstonu v Texasu, odkud si jej zřejmě už brzy odveze nový majitel. Automobilová komunita však už začala spekulovat, o jakého výrobce a model se vlastně jedná, protože ačkoli má povědomé rysy, stoprocentně neodpovídá ničemu co známe.

Sportovní roadster s designem charakteristickým pro automobily z padesátých a šedesátých let minulého století má ocelovou karoserii, což nám prozrazuje i jednoduše viditelná koroze. To vylučuje speciální přestavbu ze sklolaminátu a vede nás k přemýšlení, jestli není neznámým dílem některé z velkých amerických automobilek. Mohl by být zapomenutým konceptem nebo dílem karosárny na přání bohatého klienta.

Video se připravuje ...

Bohužel, k neznámému roadsteru aktuálně existuje pouze pár veřejných fotografií a vy si je můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Ty nám ukazují pouze vnějšek, nikoliv kabinu nebo motor. S původem vozu si nevědí rady ani nadšenci z komunity Undiscovered Classics, kteří se na podobné nálezy specializují. Máte tip, čím by tajemný roadster mohl být? Napište nám do komentářů.