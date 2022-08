Nádherné Aero 50, které se dražilo v USA, má nového majitele. Zaplatil hodně peněz

Možná si pamatujete, že jsme o této aukci psali na začátku srpna. A že kolega Aleš detailně připomněl historii tohoto vozu, jednoho ze dvou dochovaných. Pokud vás tedy zajímají podrobnosti, určitě si přečtěte jeho článek, najdete ho zde:

Já jen stručně připomenu, že Aero 50 bylo největším, nejluxusnějším a nejvýkonnějším osobním automobilem této značky. Produkce se rozběhla krátce po představení v říjnu 1936.

O pohon se přitom staral řadový dvoudobý čtyřválec o objemu 1997 kubických centimetrů, poskytující maximální výkon 35 kW. Sílu agregátu přenášela na přední kola přes suchou jednokotoučovou spojku třístupňová mechanická převodovka.

Na podvozcích padesátek vznikaly také vozy se zakázkovými karoseriemi, včetně těch od firmy Carrosserie Sodomka z Vysokého Mýta. Josef Sodomka mladší už v roce 1925 přesvědčil svého otce, aby začali „oblékat“ na zakázku i automobily, a to jak domácích, tak zahraničních značek.

Vznikly tak elegantní aerodynamicé automobily s přídomkem Dynamik. Neví se přesně, kolik jich bylo postaveno, mluví se o nejméně šesti a nejvýše devíti, každopádně šlo až na jednu zavřenou výjimku o kabriolety a roadstery.

Josef Sodomka mladší se při návrhu nechal inspirovat hlavně soudobými výtvory francouzských a italských konkurentů ve stylu art deco, zejména věhlasné firmy Figoni & Falaschi. Jednotlivé kusy se v detailech lišily. Všechny však dostaly kompletně zakrytá kola.

Dynamiky přežily do dnešních dnů jen dva a jeden z nich se tedy minulý týden dražil v USA. Jeho historie je dostatečně známá. V pořadí pátý postavený kus si objednal bývalý šampion v amatérském boxu a kladivář s účastí na olympiádě, také tesař a architekt František Louda. Dynamik mu byl dodán po dokončení v roce 1940. Louda s ním jezdil dva roky, pak se zapojil do odboje a rozhodl se moudře ukrýt svůj vzácný exemplář ve stodole.

Po válce věnoval Louda aerovku příteli Samuelu Harrisonu Thomsonovi, profesorovi středoevropských dějin na univerzitě v Coloradu. Do USA ji Thomson nechal poslat domů už v prosinci 1945 a v jeho majetku zůstala až do konce 50. let, pak několikrát změnila majitele, až skončila v arizonské poušti poblíž města Tucson. Tam vzácný vůz chátral, než byl v osmdesátých letech objeven ředitelem muzea Blackhawk Collection a zachráněn - prošel navíc důkladnou renovací. Kvůli nálezu v arizonské poušti se autu říká „Arizona“.

A za kolik se tedy americký Dynamik vydražil? Aukční dům RM Sotheby‘s odhadoval cenu mezi 7,2 až 9,6 milionu korun, nakonec nejvyšší nabídka činila 346.000 dolarů, tedy asi 8,59 milionu korun.