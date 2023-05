Nafta brzy skokově zdraží! Vládní podpora skončí dříve, než se předpokládalo

V současnosti je daň nižší o 1,50 koruny na litr, úleva měla původně platit do konce roku. "Situace se ale změnila k lepšímu a cena nafty výrazně klesla," řekl v Brně novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Návrat sazby daně by podle ministerstva financí znamenal přínos státnímu rozpočtu 727 milionů Kč za každý měsíc a o dalších 73 milionů Kč každý měsíc vylepšený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.

"V současnosti atakuje cena nafty třicetikorunovou úroveň. Když vláda přijímala sníženou úroveň spotřební daně, přesahovala cena nafty 44 korun. Na to musíme i v souvislosti se zadlužením státu reagovat," uvedl Kupka.

Vláda navrhuje, aby se daň vrátila na původní hodnotu od poloviny roku, vyplynulo z ministrova vyjádření. Z litru benzinu se před úpravou odváděla daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Kupka připomněl, že teď záleží na jednání v Poslanecké sněmovně.

"Hlavním důvodem dřívějšího návratu k původní sazbě daně je výrazný pokles ceny motorové nafty pro řidiče v České republice, která byla v dubnu jednou z nejnižších v celé Evropské unii. V kontextu hledání úsporných opatření v rámci konsolidačního balíčku tímto krokem o jednotky miliard vylepšíme hospodaření státního rozpočtu už letos," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Zvýšení sazby spotřební daně z nafty na původní hodnotu se nelíbí dopravcům. Podle sdružení Česmad Bohemia české dopravce opět připraví o jejich konkurenceschopnost. Nižší daň, která platí od loňského června, měla zajistit srovnání konkurenčního prostředí například s Polskem. Od loňského června do září byla snížená také daň za benzin. Podle sdružení by mohlo být řešením zavedení tzv. profesionální nafty, z níž by její část stát vracel dopravcům.

"S dopravci jsme v kontaktu a chceme z jejich požadavků naplnit maximum. Zároveň ale musíme odpovídat na zvyšující se zadlužení Česka. Jsem přesvědčený, že dopravci budou schopni konkurovat stejně jako před ruskou invazí na Ukrajinu a dramatickým vychýlením cen pohonných hmot," dodal Kupka. Podle něj návrat sazby daně znamená do státního rozpočtu až 800 milionů korun měsíčně. "To je pro stát významná suma. V současnosti je cena pohonných hmot v Česku jedna z nejnižších v Evropské unii, takže tohle rozhodnutí neohrozí mobilitu české veřejnosti," dodal.

Nafta vytrvale od února zlevňuje, vyplývá z údajů společnosti CCS. Průměrná cena nafty minulý týden činila 33,27 koruny. Za naftu nyní motoristé platí zhruba o 11,5 koruny za litr méně než loni v dubnu.

Analytici: Zvýšení daně zdraží naftu až o 1,80 Kč na litr, projeví se rychle

Zvýšení sazby spotřební daně může zdražit litr nafty až o 1,80 koruny. Záležet ovšem bude na konkurenčním chování čerpacích stanic. Zvýšená sazba se ovšem do cen projeví na rozdíl od loňského zlevnění okamžitě po začátku účinnosti. Tvrdí to analytici, které oslovila ČTK. Čtvrteční rozhodnutí vlády hodnotí jako logické. Vláda počítá se zvýšením sazby daně od léta, přesný termín bude záviset na rozhodnutí Parlamentu.

Návrat sazby na původní úroveň bude po započtení DPH v konečném součtu znamenat zdražení o 1,815 Kč na litr, uvedl analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. Připustil, že do cen se ale projeví ještě další vlivy, které by mohly cenový vývoj rozostřit. "S ohledem na více konkurenční prostředí u nafty než u benzinu čekám růst ceny spíše o 1,50 Kč na litr," řekl Dohnal.

Vládu za rozhodnutí chválí, asi deset miliard korun ročně, které ze zvýšení sazby utrží, si podle něj nesmí stát ujít. "Inflace je nyní zejména poptávková, tedy propsaní do cen zboží a služeb čekám velmi malé," dodal. Kabinet by se navíc podle Dohnala měl co nejdříve zabývat úpravou některých dalších daní.

Jako logický krok, který mohl přijít už dříve, hodnotí rozhodnutí hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil. Podle něj byla snížená sazba skrytou dotací autodopravcům, která je v současné rozpočtové situaci nevhodná. Pro běžné motoristy byla podle něj úspora minimální. "Vzhledem k tomu, jak ochotně dosud vláda při snahách o úspory couvala pod nátlakem lobbistických skupin jsem ovšem mile překvapen, že se k tomuto kroku vůbec odhodlala," dodal Hradil.

Jako naprosto pochopitelné vidí zvýšení sazby také analytik Purple Trading Petr Lajsek. Zvýšení daně už v létě podle něj zajistí do státního rozpočtu do konce letošního roku kolem čtyř až pěti miliard korun navíc. Očekává, že zdražení o zhruba 1,80 Kč na litr se projeví v cenách na čerpacích stanicích okamžitě po nabytí účinnosti rozhodnutí. Nebude se tak opakovat situace z loňska, kdy po snížení sazby pumpaři zlevňovali postupně.

"Tehdy si čerpací stanice mohly počkat a reagovat na ceny u konkurence, nyní by v případě zachování stejné ceny musely šahat do své marže," podotkl Lajsek. Pro české řidiče podle něj zdražení nebude větší problém, připomněl že ceny nafty jsou nyní nejnižší od druhé půlky roku 2021 a měly by navíc ještě klesat.

Podle ředitele společnosti 4Trans Jaroslava Tona se tak cena nafty vrátí na hodnotu mezi rokem 2011 a 2014, tj. na rozmezí od 34 Kč do 37 Kč za litr. "V dlouhodobém horizontu není pravděpodobné, že by její cena opět překročila hranici 40 Kč za litr," podotkl. Připomněl, že zvýšení cen pocítí zejména dopravci. "Jejich konkurenceschopnost vůči okolním státům, kde byly ceny nafty podobné aktuální tržním cenám v České republice, je tímto krokem opět ohrožena, neboť nafta stále tvoří podstatnou část jejich výdajů," dodal. Autodopravci rozhodnutí vlády kritizovali už ve čtvrtek, podle nich je poškodí vůči konkurenci ze zahraničí.