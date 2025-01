Nafta dál vládne většině kategorií aut. Mizí hlavně z těch menších

Naftový pohon má v posledních čtyřech letech zhruba čtvrtina v Česku prodávaných aut. Dříve to byla polovina. Odklon od tohoto paliva je ale znát hlavně u levnějších vozů, u řady z nich už tato volba vůbec není k dispozici.

U velkých vozů je to diesel stále tou nejčastější volbou. Vládne ve všech kategoriích MPV a také u větších SUV, navíc i ve střední, vyšší střední a luxusní třídě. Králem je tak dieselový motor v osmi ze čtrnácti kategorií, které české statistiky sledují.

Z nových Škodovek pohodlně zaplatíte za palivo už i v Česku. Tohle pro to musíte udělat Daniel Fuglevič Novinky

V nižších třídách už ale spíše paběrkuje. U středních SUV zařazených do třídy SUV-C si ještě drží 24% podíl, a to hlavně díky modelům kodiaq, karoq a tiguan. V nejmenších SUV už má jen několik promile podílu.

Podíl nafty podle tříd Třída Podíl naftového pohonu Pořadí nafty mezi pohony Mini 0 % / Malé 0,1 % 4. Nižší střední 4 % 2. Střední 48 % 1. Vyšší střední 66 % 1. Luxusní 42 % 1. Sportovní 7 % 3. SUV-B 0,4 % 5. SUV-C 24 % 2. SUV-D 62 % 1. SUV-E 54 % 1. MPV-B 47 % 1. MPV-C 46 % 1. MPV-E 94 % 1.

Stejně tak nafta vymizela z třídy kompaktních vozů. I když zde je třeba dodat jednu českou specialitu. V českých statistikách o zařazení do tříd rozhoduje spíše automobilka a někdy jde i o historii konkrétního jména modelu, například Seat Toledo, dvojče Škody Rapid, byl v Česku ve střední třídě, tedy jako Volkswagen Passat.

Největší roli pak hraje to, že škodovky jsou zpravidla ve vyšší třídě, než by odpovídalo jejich technice. Superb je ve vyšší střední, octavia ve střední. To ve výsledku vychyluje i statistiky z pohledu naftového pohonu.

Ani po přesunutí těchto modelů do vhodnějších tříd by se nic zásadního nezměnilo. Ve vyšší střední by byl podíl nafty o něco nižší, ale stále by s náskokem vedl. Ve střední třídě by byl díky superbu dokonce o něco vyšší. Octavia by sice zvýšila podíl nafty v nižší střední třídě ze 4 na 21 procent, na benzin by to ale stále nestačilo.

Vývoj podílu nafty v Česku Rok Podíl dieselů na trhu 2015 43 % 2016 42,6 % 2017 37,8 % 2018 30,2 % 2019 27,7 % 2020 29,7 % 2021 24,7 % 2022 24,7 % 2023 25,1 % 2024 24,9 %

Podobné komplikace s definicí jednotlivých tříd jsou i u SUV, kde třeba všechny škodovky patří v Česku právě do kategorie SUV-C, a to od kamiqu po kodiaq. Přitom sesterské modely kamiqu od dalších značek koncernu volkswagen jsou v SUV-B, ve které jsou některé vozy dokonce větší než karoq.

Volkswagen Multivan T7 konečně spaluje diesel. Jak jezdí? • Auto.cz

Mezi minivozy se s dieselem už několik let neprodalo žádné auto. Ono ani žádné není k mání. Dřív to bylo jinak. Ještě v roce 2017 se prodával Fiat Panda s naftovým motorem, ještě více v minulosti šlo takto pořídit Fiat 500, Opel Agila, Hyundai i10 a dokonce i Smart nebo Kiu Picanto.

U malých vozů, tedy například v kategorii Škody Fabia, tvoří nafta méně než promile prodejů a jde v podstatě jen o pár kusů malých aut koncernu stellantis. V roce 2023 šlo ještě o desítky vozů. Registru dokonce loni přibylo po několikaleté pauze i šest naftových fabií, to ale považujeme za chybu.