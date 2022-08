Nástupce Lexusu LFA by mohl dostat manuální převodovku! Má to ale háček

Není žádným tajemstvím, že Lexus plánuje nástupce geniálního sporťáku LFA. Přijít by snad mohl koncem tohoto desetiletí a jeho předobrazem je koncept Electrified Sport, který se v evropské premiéře ukázal na letošním ročníku Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Ovšem jak název napovídá, ječící V10 vymění za elektromotory. Mohl by ale také dostat manuální převodovku!

Kolegové z britského webu Top Gear měli možnost trochu vyzpovídat šéfa Lexusu, Kojiho Sato. Odpovědi na otázku, kdy bychom se nástupce modelu LFA mohli dočkat, se sice vyhýbal, ale prozradil jiné zajímavosti. Už z dřívějška víme, že elektrický sporťák má zvládnout sprint na stovku v čase lehce přes dvě sekundy, zatímco jeho dojezd na jedno nabití bude 700 kilometrů. Ovšem Sato tato data nevidí jako až tak důležitá: „Specifikace jsou samozřejmě důležité, ale chci mít opravdový halo car, výkladní skříň budoucnosti jízdní dynamiky Lexusu, která by vyjádřila celkový jízdní projev Lexusu.“

Takže Satovi v první řadě nejde o jednoduché brutální zrychlení a pár dat, které působí dobře na papíře? To je slibné znamení. Podle něj také novinka bude v některých ohledech lepší než LFA. „Jednou z výhod elektromotoru je odezva vozu, náhlý (nástup) točivého momentu je jedinečná charakteristika bateriových vozů – řidič může čekat rychlejší reakci na své podněty.“

Zřejmě nejzajímavější informací je ale zmínka o manuální převodovce. Sato experimentuje s jakýmsi simulovaným manuálem, neboť elektromotory samozřejmě tradiční manuální převodovku nepotřebují. Řešena by tedy byla softwarově: „Je to můj koníček, taková bláznivina. Hledám lepší zapojení (do řízení), dokonce i v elektromobilu chci další spojovací bod mezi autem a řidičem. Nejde jen o efektivitu. Miluji auta a chci něco odlišného.“

Simulovaný manuál zní spíše jako kompromis než jako něco, na co bychom se měli vysloveně těšit. Ale kdo ví, třeba se pleteme. Budeme se muset nechat překvapit. Tedy za předpokladu, že se do produkční verze dostane. Kromě toho Sato počítá s řízením po drátě (steer-by-wire), jako u všech budoucích elektrických Lexusů, a vektorováním točivého momentu.

Jak už to u vrcholných supersportů bývá, řada jejich technologií se v průběhu času promítne také do levnějších vozů značky. V případě nástupce LFA to nebude jinak. Sato hovoří o tom, že jedním z takových aspektů, který by rád promítl do celého modelového portfolia, je relativně nízká hmotnost. Jestli to znamená rozsáhlé použití karbonových vláken jako v případě LFA, to nepotvrdil. Řekl jen, že bude karbon použit tak, jak bude zapotřebí.

Další oblastí má být propracovaná aerodynamika. Po stránce baterií ale byl Sato opět tajemný. Nevyjádřil se, zda můžeme u příštího LFA očekávat takzvané solid-state baterie (baterie s pevným elektrolytem). Mateřská společnost Lexusu, Toyota, je totiž považována za lídra v oblasti vývoje tohoto typu baterií. S ohledem na snahu o vysoký dojezd a nízkou hmotnost by použití těchto baterií dávalo pro nástupce LFA smysl. Sato novou technologii jen označil za skvělou příležitost, aniž by uvedl něco přesnějšího.

Ať už budou použity jakékoliv baterie, nemůžeme automaticky předpokládat, že budou zabudovány do podlahy vozu. Sato připomíná, že si Toyota navrhuje vlastní baterky, takže je může připravit tak, aby byl zachován nízký posed řidiče, stejně jako nízké těžiště.

Vlastní návrh baterií, teoretická možnost baterek s pevným elektrolytem či zaměření na jízdní projev auta místo suchých dat zní zajímavě. Otázka je, jestli řízení po drátě a případný simulovaný manuál budou přínosy nebo zdroji frustrace. Na bližší soudy si ale budeme muset ještě počkat – a zatím ještě ani nevíme, jak dlouho přesně.