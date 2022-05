Evropská premiéra Lexusu Electrified Sport Concept proběhne v Goodwoodu

Letošní ročník Festivalu rychlosti v Goodwoodu (Goodwood Festival of Speed), který se uskuteční v termínu 23. až 26. června, nabídne hned několik zajímavých exponátů ze současné elektrické ofenzivy prémiové japonské značky Lexus.

Na místě bude k vidění jak kompaktní elektrické SUV UX300e, které si zákazníci mohou již delší dobu koupit, tak i čistě elektrická novinka Lexus RZ450e, která se světu představila před pár týdny a kromě nové elektrické platformy nabízí i první systém řízení po drátu. Kromě toho se však na Electric Avenue, části výstavy věnované elektromobilům, objeví ještě jeden elektrifikovaný Lexus.

Automobilka by totiž měla přivézt parádní koncept Lexus Electrified Sport Concept, který je již od začátku vnímán jako duchovní nástupce ikonického Lexusu LFA. Novinka by v sobě přitom měla kombinovat design extravagantního kupé s působivými elektrickými výkony.

Technické parametry sice automobilka neprozradila, slibuje však dojezd až kolem 700 km a schopnost akcelerovat z 0 na 100 km/h v čase pohybujícím se kolem dvou sekund. Už od představení se přitom mluví o produkční verzi, která by se mohla držet jak naznačeného designu, tak i slibovaných technických parametrů.

Jednou z klíčových vlastností produkčního vozu by se přitom mohla stát přelomová technologie baterií s pevným elektrolytem (solid-state baterie), na jejichž vývoji automobilka Toyota aktivně pracuje a které by podle mnoha odhadů mohly přinést další zásadní zlom do světa elektromobility.

Koncept Lexus Electrified Sport byl světu představen v únoru a zatím byl k vidění pouze v Japonsku. Jeho výstava na festivalu v Goodwoodu tak bude evropskou premiérou, která má ukázat vize značky pro elektrifikaci v nadcházejících letech.