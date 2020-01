Nástupce Nissanu 370Z má dostat retro design a twin-turbo V6 s manuálem

Dlouho očekávaný nástupce Nissanu 370Z by se měl svým designem vracet ke kořenům, zatímco pod jeho kapotou bude ukryta výkonná 3.0 litrová twin-turbo V6 z modelů Infiniti.

Automobilka Nissan se zatím k nástupci sportovního modelu 370Z nevyjadřuje, ze zákulisí však začínají unikat první zprávy, podle kterých už se na jeho nástupci čile pracuje. Ostatně 370Z už se vyrábí již od roku 2009 a i přes řadu modernizací by si nástupce rozhodně zasloužila. Na co se tedy zatím můžeme těšit?

Podle zdroje našich amerických kolegů z Autoblog.com, který měl vidět vůz na jednom ze setkání dealerů, se automobilka vydává cestou designu inspirovaného dědictvím sportovního modelu. „Vrací se zpátky ke kořenům toho auta,“ cituje Autoblog svůj zdroj.

Silueta a obecné tvary by se měly podobat současné generaci modelu Z, design však bude zcela nový. Například maska by měla díky hranaté mřížce chladiče a téměř kulatým světlometům odkazovat na model 240Z. Zadní svítilny by pak měly navázat na design modelu 300ZX.

Ovšem zatímco exteriér bude navazovat na minulost, interiér posune nové Zetko do současnosti. Konečně se tak dočkáme například pořádného infotainment systému, jaký byste u 370Z hledali marně. Celková koncepce interiéru by pak měla navazovat na modely jako Nissan Altima nebo Sentra.

Samozřejmě to nejzajímavější však bude ukryto pod kapotou, kam by se měla nastěhovat upravená verze 3.0 litrového twin-turbo motoru V6 z modelů Infiniti Q50/Q60 400 Red Sport – a jak správně tušíte, číslovka 400 označuje počet koní. Ovšem zatímco v modelech Infiniti je motor spojen výhradně s devítistupňovým automatem, v novém Zetku by měl být na výběr i klasický manuál.

Jeden ze zdrojů našich amerických kolegů však naznačil, že s modelem Nismo by se výkon nové generace Nissanu Z mohl dostat dokonce i na dosah hranice 500 koňských sil.

Zatím se však bavíme pouze na úrovni spekulací, na jejichž potvrzení či vyvrácení si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Samotná automobilka odmítla únik informací komentovat a podle amerických zdrojů se premiéry nové generace modelu Z dočkáme někdy v rozmezí 1,5 až 2 let.