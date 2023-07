Nedostatku nových aut v Rusku využila Čína. Exportuje tam rekordní počet aut

Čína využila nedostatku nových aut na mezinárodními sankcemi ochromeném ruském trhu a vyváží tam rekordní počty aut. Meziročně se export nových čínských aut do Ruska téměř zdvojnásobil, což z něj dělá světově největšího odběratele.

Ruskou invazi na Ukrajinu začátkem loňska následoval výrazný úpadek domácí ekonomiky poté, co se většina západních společností okamžitě rozhodla stáhnout z ruského trhu. Po odchodu světových automobilek si nových obchodních příležitostí všimla sousední Čína, která využila hladu zákazníků po nových autech a dnes do Ruska exportuje více aut než do všech ostatních regionů na světě.

Za celý minulý rok 2022 bylo z Číny do Ruska vyvezeno přibližně 162 tisíc nových aut a letos jsou prodejní úspěchy výrazně větší. Jen od letošního ledna do května se export čínských aut do Ruska téměř zdvojnásobil. Číňané už tam zvládli vyvézt zhruba 287 tisíc aut! Rusko tak je největším odběratelem produktů od rychle vzkvétajícího čínského automobilového průmyslu.

Vůbec nejoblíbenějšími volbami Rusů jsou vozy z produkce čínskou vládou vlastněných značek Chery, Geely a Great Wall. V prodejích nových aut tam tvoří celou jednu třetinu. Celkově nejpopulárnějšími modely pak jsou zejména SUV jako Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray a Great Wall Haval.

Ukrajina už naopak stihla automobilky Geely a Great Wall zapsat na seznam „sponzorů války“, který už zahrnuje více než dva tucty společností, které i přes ruskou agresi pokračují ve svém byznysu v Rusku.

K pěti největším odběratelům nových čínských aut za letošní rok spolu s vedoucím Ruskem patří i Mexiko (159 tisíc aut), Belgie (120 tisíc aut), Austrálie (101 tisíc aut) a Velká Británie (90 tisíc aut). Připomínáme, že prodejní výsledky jsou za období od letošního ledna do května.