Nejen Clarksonova Lancia. V Botswaně se po letech našel i Mayův Mercedes

Pro připomenutí: v Botswanském speciálu, který se na televizních obrazovkách objevil v listopadu roku 2007, trojice moderátorů projela africkou zemi ve třech levných ojetinách. Jeremy Clarkson řídil Lancii Beta Coupé, James May Mercedes-Benz 230E a RIchard Hammond Opel Kadett. Jako náhradní vůz ještě posloužil klasický Volkswagen Brouk.

Zatímco osud Opelu je dobře zmapovaný, neboť Hammond se do něj tak zamiloval, že si ho nechal dovézt domů do Velké Británie, o dalších vozech se dlouho nic nevědělo. Než se do pátrání po nich pustil YouTuber Ryan Ball.

Ball se před nějakou dobou s rodinou přestěhoval do Botswany, a tak ho napadlo, že zkusí "filmová" auta z Botswanského speciálu najít. Po šestiměsíčním pátrání se mu povedlo najít Clarksonovu Betu.

A nedávno se pochlubil dalším úspěchem, ve vesnici Maun objevil také Mayův Mercedes-Benz. Ten sice na pohled vypadá lépe než Beta Coupé, ale pojízdný zřejmě není. Sedan by měl patřit někomu s vazbami na natáčení Botswanského speciálu. Majitel prý dokonce chtěl W123 kdysi renovovat, ale evidentně to nevyšlo. Mercedes tak jen stojí na dvoře.

Může se to ale změnit, nálezce totiž zvažuje, že Lancii i "Piáno" odkoupí a nechá spravit. To se však možná trochu překvapivě nelíbí Jamesi Mayovi. Podle něj je renovace špatný nápad, který by znamenal konec celého příběhu. Osud vozu by tak nechal na lidech ve vesnici Maun.

"Myslím, že by bylo špatné brát téhle části světa auto jen kvůli nějakému nostalgickému a sentimentálnímu rozmaru," prohlásil May. "Musí tam zůstat, musí být stále opravováno a opravováno, dokud to půjde."