Nejlevnější Tesla možná dorazí již za rok, naznačují to dokumenty z Číny

Nejlevnější Tesla by měla stát v přepočtu okolo 540.000 Kč a její výroba by mohla být zahájena již v příštím roce.

Na twitterovém profilu Tesla Facts se nedávno objevil zajímavý příspěvek, který cituje zjištění čínského webu Moneyball. Ten se měl totiž dostat k dokumentům, které čínská Gigafactory 3 nedávno předala čínské vládě. A kromě jiného by se v nich mělo hovořit o třetím modelu, jehož výroba by mohla být zahájena již v příštím roce.

Tesla by měla v současnosti přijímat grafické návrhy, o jejichž vytváření a zasílání požádala veřejnost již v polovině minulého roku, i nové zaměstnance, kteří se budou na projektu podílet. O výrobě nového modelu přitom mělo být rozhodnuto již v září minulého roku a v březnu tohoto roku by měla být výroba vozu definitivně schválena.

O technice nebo designu nového modelu toho bohužel zatím mnoho nevíme, přesto už se objevují zajímavé spekulace. Například technický základ, především šasi, by mělo být použito z Tesly Model 3. Novinka by však měla dostat zcela nové bateriové články s označením 4680. Cena by se přitom měla pohybovat do již zmíněných 25.000 dolarů (cca 540.000 Kč).

Navzdory dokumentům z čínské Gigafactory však mnozí pochybují, že se nového modelu Tesla skutečně dočkáme v roce 2022. A důvodů je hned několik. Hned na začátek můžeme například připomenout, že Tesla dlouhodobě nezvládá plnit vlastní termíny. Jenže v případě nového modelu by problém mohly být i technologie.

Tedy především nový typ baterií s označením 4680, u kterých bude potřeba nejprve navyšovat výrobu, jak dodává web Electrek. Nové baterie však budou znamenat i nutnost upravit tzv. „Battery-packy“, ve kterých jsou uloženy A pak tady máme čas potřebný k vývoji, testování, atd. Výrobu auta zkrátka nelze uspěchat, což už by si měla Tesla po všech svých problémech s kvalitou výroby dobře uvědomit.