Musk opět připomněl menší hatchback Tesla, v Evropě by prý dával smysl

Nabídka elektromobilů Tesla by se do budoucna mohla rozrůst o ještě kompaktnější a dostupnější model - zaměřený především na evropské trhy.

Elon Musk během nedávné on-line konference pořádané německou vládou opět připomněl téma menšího a dostupnějšího elektromobilu Tesla, který by mohl cílit především na evropské zákazníky. „V Evropě by to mohlo dávat smysl, myslím kompaktní vůz, například hatchback nebo něco takového,“ uvedl Musk v debatě původně věnované tématu baterií.

Není to přitom poprvé, co se Musk zmiňuje o kompaktnějším modelu, který by byl v nabídce zařazen pod současným bestsellerem Tesla Model 3. Již v září během tzv. „Battery Day“ eventu mluvil o novém základním modelu s cenovkou okolo 25.000 dolarů, který by mohl vzniknout do pár let a jehož základem by byly nové lithium-iontové „Tabless“ baterie.

Musk během on-line konference dodal, že si je dobře vědom rozdílného přístupu k velikosti automobilů v Evropě a USA, kde zákazníci dlouhodobě preferují větší vozy. Na vlastní kůži se ale setkal s tím, jaké problémy mohou mít uživatelé vozů stavěných primárně pro americký trh na starém kontinentu.

Musk totiž připomněl svou nedávnou návštěvu Německa, kde si byl prohlédnout pokračující práce na výstavbě evropské Gigafactory poblíž Berlína. Když se ale poté vydal do centra města, narazil na problém většiny řidičů velkých SUV. „Jezdil jsem Modelem X kolem Berlína a měl jsem celkem problém najít parkovací místo, kam by se vešel.“

Hatchback by tak podle Muska mohl být ideálním kandidátem na příští design nového modelu Tesla. Během vývoje by se sice mohly objevit i další designové směry, jakými by se Tesla mohla vydat, hatchback by ale měl být startovacím bodem i s ohledem na praktičnost a dostupnost.

Rozšíření nabídky o kompaktnější a cenově dostupnější model, než je v současnosti nejprodávanější Tesla Model 3, by pak Tesle mohlo pomoci propracovat se až k dlouhodobě vytyčenému cíli vyrábět 20 milionů vozidel ročně. Nabízí se ovšem otázka, kdy bychom se další dostupné Tesly měli dočkat. Tesla totiž ještě stále neuvedla na trh tahač Semi, druhou generaci Roadsteru ani pick-up Cybertruck.